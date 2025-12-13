Xác minh vụ học sinh đánh nhau, quay video đưa lên mạng ở Gia Lai

Sở GD&ĐT Gia Lai yêu cầu các cơ sở giáo dục tăng cường phòng, chống bạo lực học đường; chủ động nắm bắt, xử lý kịp thời các mâu thuẫn để can thiệp sớm.

Học sinh trường THCS Nguyễn Bỉnh Khiêm xảy ra xô xát với một học sinh trường THPT Lương Thế Vinh.

Ngày 12/12, Sở GD&ĐT tỉnh Gia Lai cho biết đã nhận được báo cáo của trường THPT Lương Thế Vinh và UBND xã Kbang về vụ nhóm học sinh đánh nhau tại khu vực bờ kè suối Đak Lốp (xã Kbang), sau đó bị quay video và đăng tải lên mạng xã hội, gây bức xúc dư luận.

Theo xác minh ban đầu, khoảng 13h30 ngày 5/12, do có mâu thuẫn trên mạng xã hội, bốn học sinh lớp 8A1 trường THCS Nguyễn Bỉnh Khiêm xảy ra xô xát với một học sinh lớp 10A2 trường THPT Lương Thế Vinh. Sau khi được nhà trường và phụ huynh làm việc, các em đã trao đổi, hòa giải; hiện, sức khỏe các em ổn định.

Đoạn video ghi lại vụ xô xát được một số học sinh quay bằng điện thoại, sau đó chia sẻ cho người thân. Từ đây, dì của nữ sinh bị đánh đã đăng tải lên Facebook cá nhân, khiến vụ việc lan truyền nhanh trên mạng xã hội.

Sở GD&ĐT cho rằng vụ việc cho thấy còn hạn chế trong sự phối hợp giữa gia đình, nhà trường, xã hội, đồng thời phản ánh kỹ năng ứng xử và kiểm soát cảm xúc của học sinh còn yếu.

Ngay khi tiếp nhận thông tin, trường THCS Nguyễn Bỉnh Khiêm đã làm việc với nhóm học sinh vi phạm và phụ huynh; các em đã nhận lỗi, cam kết khắc phục. Hai nhà trường đã đến thăm hỏi nữ sinh bị đánh và phối hợp UBND xã, Công an xã xử lý vụ việc theo quy định.

Sở GD&ĐT yêu cầu các cơ sở giáo dục tăng cường phòng, chống bạo lực học đường; đẩy mạnh giáo dục kỹ năng sống và chủ động nắm bắt, xử lý kịp thời các mâu thuẫn để can thiệp sớm. Các học sinh liên quan sẽ bị xem xét xử lý theo Thông tư 19/2025/TT-BGDĐT và quy định của nhà trường.