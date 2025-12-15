Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
Xác minh vụ cháu bé bị đánh khi đến nhà bạn học ở Hà Nội

  • Thứ hai, 15/12/2025 06:25 (GMT+7)
  • 1 giờ trước

Công an phường Bồ Đề (Hà Nội) đang tiến hành xác minh, làm rõ nội dung trình báo của một công dân phản ánh việc con mình bị hành hung khi đến chơi tại nhà bạn học trên địa bàn phường.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 17h ngày 13/12, cháu bé là con của chị H. xin phép gia đình đến nhà một bạn học cùng lớp ở phố Hoàng Như Tiếp, phường Bồ Đề. Sau khoảng 1 giờ, cháu bé gọi điện về cho gia đình trong trạng thái hoảng loạn, cho biết mình bị người lớn tại gia đình bạn học đánh.

Cháu bé được đưa đi khám tại bệnh viện. Hình ảnh: Gia đình cung cấp.

Gia đình cho biết theo lời kể của cháu bé, trong quá trình chơi, một số trẻ đã dắt chiếc xe đạp của người thân trong gia đình bạn học ra trước cửa để đi thử, với sự đồng ý của bạn học. Khi cháu đưa xe đạp vào cất, thì bị bố của bạn học đi từ trên nhà xuống, gọi vào và có hành vi tát liên tiếp vào vùng mặt.

Sau đó, khi cháu tiếp tục dắt xe vào trong nhà, người này tiếp tục có hành vi đánh vào vùng đầu, thái dương, không cho cháu trình bày sự việc, khiến cháu bị choáng và phải ngồi lại bên lề đường gần khu vực xảy ra vụ việc.

Ngay sau khi nhận được tin báo, gia đình đã đưa cháu bé vào bệnh viện để kiểm tra sức khỏe, đồng thời đến Công an phường Bồ Đề trình báo sự việc.

Tiếp nhận thông tin, Công an phường Bồ Đề đã nhanh chóng đến hiện trường xác minh, làm việc với những người liên quan và mời người đàn ông bị phản ánh có hành vi hành hung trẻ em về trụ sở để làm việc theo quy định.

Hiện Công an phường Bồ Đề tiếp tục làm rõ vụ việc, trách nhiệm của các cá nhân liên quan để xử lý theo quy định của pháp luật.

An ninh Thủ đô

