Xét xử 2 cựu Phó Chánh án TAND cấp cao tại Đà Nẵng cùng đồng phạm

Sáng 15/12, TAND Hà Nội mở phiên tòa hình sự sơ thẩm xét xử 2 cựu Phó Chánh án TAND cấp cao tại Đà Nẵng (nay là Tòa phúc thẩm TAND tối cao tại Đà Nẵng) là Phạm Việt Cường, Phạm Tấn Hoàng cùng 26 bị cáo khác trong vụ án xảy ra ở TAND cấp cao tại Đà Nẵng.

Vụ án có 28 bị cáo, trong đó 10 bị cáo là cựu lãnh đạo, thẩm phán, công chức TAND cấp cao tại Đà Nẵng và TAND cấp tỉnh; 3 bị cáo là cựu kiểm sát viên, nhân viên ngành kiểm sát nhân dân; 2 bị cáo là cựu chấp hành viên, công chức Cơ quan Thi hành án dân sự; 4 bị cáo là luật sư, nhân viên văn phòng luật sư và 9 bị cáo khác là lao động tự do.

Bị cáo Phạm Việt Cường, cựu Phó Chánh án TAND cấp cao tại Đà Nẵng.

Theo cáo trạng của Viện KSND tối cao, từ tháng 3/2022 đến tháng 5/2024, có 28 bị cáo là thẩm phán, kiểm sát viên, luật sư, chấp hành viên, thư ký, công chức và một số cá nhân liên quan của TAND cấp cao tại Đà Nẵng (nay là Tòa phúc thẩm TAND tối cao tại Đà Nẵng), TAND tỉnh Vĩnh Phúc (nay là TAND tỉnh Phú Thọ), TAND tỉnh Đắk Lắk, TAND cấp huyện thuộc tỉnh Thừa Thiên Huế và tỉnh Gia Lai, Viện KSND cấp cao tại Đà Nẵng (nay là Viện Công tố và kiểm sát xét xử phúc thẩm tại Đà Nẵng), Viện KSND tỉnh Đắk Lắk, Cơ quan Thi hành án dân sự và một số cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp có hành vi đưa hối lộ, môi giới hối lộ, nhận hối lộ với tổng số tiền hơn 11 tỷ đồng , để giải quyết nhiều vụ án hình sự, dân sự, kinh doanh thương mại theo hướng “có lợi” cho người đưa hối lộ.

28 bị cáo trong vụ án

Lê Phước Thạnh (cựu Kiểm sát viên cao cấp, cựu Phó Viện trưởng Viện kiểm sát án hành chính, kinh doanh thương mại, Viện KSND cấp cao tại Đà Nẵng (nay là Viện Công tố và Kiểm sát xét xử phúc thẩm tại Đà Nẵng) bị truy tố về tội "Nhận hối lộ" và "Môi giới hối lộ".

Nguyễn Ngọc Anh (Luật sư Công ty TNHH Anh Huy Luật) bị truy tố về tội "Đưa hối lộ" và tội "Môi giới hối lộ".

Nhóm phạm tội "Nhận hối lộ"

Phạm Việt Cường (cựu Thẩm phán, cựu Phó Chánh án TAND cấp cao tại Đà Nẵng, nay là Tòa phúc thẩm TAND tối cao tại Đà Nẵng).

Phạm Tấn Hoàng (cựu Phó Chánh án TAND cấp cao tại Đà Nẵng, nay là Tòa phúc thẩm TAND tối cao tại Đà Nẵng).

Nguyễn Tấn Đức (cựu Thẩm phán, cựu Chánh tòa hình sự, TAND tỉnh Đắk Lắk).

Vũ Văn Tú Thẩm (cựu Thẩm phán TAND tỉnh Đắk Lắk).

Bị cáo Phạm Tấn Hoàng, cựu Phó Chánh án TAND cấp cao tại Đà Nẵng.

Nhóm phạm tội "Đưa hối lộ"

Nguyễn Xuân Hưng (cựu Chánh án TAND huyện Đắk Đoa, nay là TAND khu vực 10, tỉnh Gia Lai).

Dương Anh Sơn (cựu Chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần vật tư nông nghiệp Khánh Hòa).

Hoàng Kiến An (Luật sư, Giám đốc Công ty Luật TNHH Hoàng Xuân Thiết và Cộng sự).

Nguyễn Tiến Vy (lao động tự do), Nguyễn Thị Thu Hà (lao động tự do), Nguyễn Tiến Dũng (lao động tự do), Trần Thị Thu Huyền (lao động tự do).

Nhóm phạm tội "Môi giới hối lộ"

Nguyễn Thị Nga (cựu Phó Trưởng phòng Giám đốc kiểm tra về dân sự, lao động, kinh doanh thương mại, TAND cấp cao tại Đà Nẵng, nay là Toà phúc thẩm TAND tối cao tại Đà Nẵng).

Nguyễn Hữu Thanh (cựu Kiểm sát viên, cựu Phó Trưởng phòng 2 Viện KSND tỉnh Đắk Lắk).

Nguyễn Huy Cẩn (cựu Thẩm phán, cựu Phó Chánh Toà dân sự, TAND tỉnh Vĩnh Phúc, nay là TAND tỉnh Phú Thọ).

Nguyễn Thị Minh Phương (cựu Thư ký, cựu Trưởng phòng Hành chính tư pháp thuộc Văn phòng, TAND cấp cao 2, nay là Tòa phúc thẩm TAND tối cao tại Đà Nẵng).

Trịnh Ninh Bình (cựu Thẩm tra viên, cựu Trưởng phòng Giám đốc kiểm tra về hình sự, hành chính, gia đình và người chưa thành niên, TAND cấp cao tại Đà Nẵng, nay là Toà phúc thẩm TAND tối cao tại Đà Nẵng).

Nguyễn Đình Bảo (Luật sư, Trưởng văn phòng Luật sư Đình Bảo).

Phạm Thanh Cường (Giám đốc Công ty TNHH Bất động sản Hoàng Hà).

Tô Thành Trung (cựu Chấp hành viên Chi cục Thi hành án dân sự thành phố Buôn Ma Thuột, nay là Phòng Thi hành án dân sự khu vực 1, tỉnh Đắk Lắk).

Ngô Văn Nam (cựu Thẩm phán TAND thành phố Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế, nay là TAND khu vực 1, thành phố Huế).

Bùi Thị Phương (cựu Thư ký Chi cục Thi hành án dân sự huyện Vĩnh Linh, nay là Phòng Thi hành án dân sự khu vực 8, tỉnh Quảng Trị).

Đỗ Đăng Thủy (nhân viên lái xe Viện KSND huyện Buôn Đôn, nay là Viện KSND khu vực 2, tỉnh Đắk Lắk).

Trần Văn Lợi (lao động tự do), Võ Trường Giang (lao động tự do), Dương Quốc Thi (lao động tự do), Hoàng Thị Sung (lao động tự do).