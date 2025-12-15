Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
Sàm sỡ, đánh hội đồng phụ nữ trước quán karaoke, 6 bị cáo lĩnh án treo

  • Thứ hai, 15/12/2025 06:14 (GMT+7)
Một nhóm đối tượng đã chửi bới, dùng tay chân đánh 3 phụ nữ gây thương tích. Sau khi xem xét tình tiết vụ án, TAND khu vực 1 (tỉnh Quảng Ninh) tuyên phạt các bị cáo mức án 6-9 tháng tù, trong đó phần lớn được hưởng án treo.

Theo cáo trạng của Viện kiểm sát nhân dân khu vực 1 (Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Quảng Ninh), khoảng 23h ngày 24/7/2025, tại khu vực trước cửa quán karaoke Phantom, thuộc tổ 5, khu 9A, phường Bãi Cháy, tỉnh Quảng Ninh, Đống Văn Dương đã có hành vi trêu ghẹo, sàm sỡ chị Phạm Thị Tuyết bằng cách khoác vai, ôm eo.

Khi chị Tuyết cùng chị Nguyễn Thúy Hằng và chị Nguyễn Thị Mai Trang lên tiếng phản ứng, Dương cùng các đối tượng Nguyễn Văn Thiện, Trần Văn Thủy, Hoàng Văn Hiền, Tô Văn Đại, Nguyễn Văn Bệ và Phạm Anh Hùng đã chửi bới, sau đó dùng tay, chân và ví da đánh các chị Tuyết, Trang và Hằng, gây mất an ninh trật tự tại khu vực.

Các bị cáo tại phiên tòa.

Kết quả giám định pháp y xác định, chị Phạm Thị Tuyết bị tổn hại 2% sức khỏe, chị Nguyễn Thị Mai Trang và chị Nguyễn Thúy Hằng mỗi người bị tổn hại 1% sức khỏe.

Tại phiên tòa, các bị cáo đều thừa nhận hành vi phạm tội, thành khẩn khai báo và bày tỏ sự ăn năn, hối cải. Căn cứ hồ sơ vụ án, kết quả xét hỏi công khai và đề nghị của Viện Kiểm sát, Hội đồng xét xử tuyên phạt bị cáo Đống Văn Dương 9 tháng tù nhưng cho hưởng án treo; các bị cáo Nguyễn Văn Bệ, Tô Văn Đại, Hoàng Văn Hiền, Trần Văn Thủy và Phạm Anh Hùng mỗi người 6 tháng tù nhưng cho hưởng án treo. Riêng bị cáo Nguyễn Văn Thiện bị tuyên phạt 9 tháng tù giam và 30 tháng tù cho hưởng án treo, tổng hợp hình phạt là 39 tháng tù.

Hoàng Dương/Tiền Phong

