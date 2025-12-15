Xét xử phúc thẩm vụ án xảy ra tại Tập đoàn Phúc Sơn

Sáng 15/12, Tòa phúc thẩm TAND tối cao tại Hà Nội mở phiên tòa phúc thẩm xem xét đơn kháng cáo của các bị cáo trong vụ án xảy ra tại Tập đoàn Phúc Sơn do Nguyễn Văn Hậu (tức Hậu "Pháo") làm Chủ tịch Hội đồng quản trị.

Đây là vụ án "Đưa hối lộ", "Nhận hối lộ" và "Vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng", "Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng" và "Lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ" gây thiệt hại 1.168 tỷ đồng của Nhà nước.

Trước đó, tại phiên sơ thẩm, TAND TP Hà Nội đã tuyên phạt bị cáo Nguyễn Văn Hậu 30 năm tù về các tội "Đưa hối lộ", "Vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng" và "Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng".

Sau phiên tòa sơ thẩm, bị cáo Hậu đã có đơn kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt. Tuy nhiên, trước ngày mở phiên tòa phúc thẩm, bị cáo Hậu đã rút đơn kháng cáo, chấp nhận hình phạt của tòa án cấp sơ thẩm.

Bị cáo Nguyễn Văn Hậu, Chủ tịch HĐQT Tập đoàn Phúc Sơn.

Trong vụ án này, bị cáo Hoàng Thị Thúy Lan, cựu Bí thư Tỉnh ủy Vĩnh Phúc (cũ), bị tòa án cấp sơ thẩm tuyên phạt 14 năm tù về tội "Nhận hối lộ". Bị cáo Lan đã có đơn kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt.

Liên quan đến vụ án này, các bị cáo khác cùng có đơn kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt gồm: Phạm Văn Vọng, cựu Bí thư Tỉnh ủy Vĩnh Phúc; Lê Duy Thành, cựu Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Phúc; Phạm Hoàng Anh, cựu Phó bí thư Thường trực Tỉnh ủy Vĩnh Phúc; Phùng Quang Hùng, cựu Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Phúc; Hà Hòa Bình, cựu Phó chủ tịnh UBND tỉnh Vĩnh Phúc; Lê Viết Chữ (cựu Phó chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi, cựu Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ngãi) cùng nhiều cựu quan chức, cán bộ tại các sở, ngành thuộc tỉnh Vĩnh Phúc cũ và tỉnh Quảng Ngãi cũ.

Theo bản án sơ thẩm diễn ra tháng 7/2025, TAND TP Hà Nội xác định trong vụ án xảy ra tại Tập đoàn Phúc Sơn, Nguyễn Văn Hậu lợi dụng mối quan hệ cá nhân hoặc qua công việc, để đưa tiền cho các cá nhân là lãnh đạo Tỉnh ủy, UBND tỉnh, lãnh đạo các sở, ngành của tỉnh Vĩnh Phúc cũ, tỉnh Phú Thọ cũ và tỉnh Quảng Ngãi cũ với tổng số tiền hơn 132 tỷ đồng .

Thông qua việc hối lộ hoặc nhờ cậy các lãnh đạo, Tập đoàn Phúc Sơn trúng nhiều gói thầu tại các địa phương trên. Sau khi trúng thầu, Nguyễn Văn Hậu chỉ đạo thực hiện việc chuyển nhượng thầu trái pháp luật, gây thiệt cho Nhà nước hơn 459 tỷ đồng . Hành vi này của bị cáo Hậu phạm vào tội "Vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng".

Cựu Bí thư Tỉnh ủy Vĩnh Phúc (cũ) Hoàng Thị Thúy Lan.

Ngoài ra, Nguyễn Văn Hậu chỉ đạo cấp dưới dùng hai hệ thống sổ sách kế toán, gây thiệt hại cho Nhà nước số tiền 504 tỷ đồng tiền thuế. Hành vi này của Hậu phạm vào tội "Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng".

Như vậy, Nguyễn Văn Hậu đã gây thiệt hại 963 tỷ đồng . Cộng thêm 204 tỷ đồng khi xác định lại giá đất, bị cáo Hậu chịu cáo buộc gây tổng thiệt hại 1.168 tỷ đồng của Nhà nước.

Bản án sơ thẩm xác định đây là vụ án đặc biệt nghiêm trọng, gây thiệt hại lớn cho ngân sách Nhà nước. Hành vi của các bị cáo xâm phạm các quy định về thuế, đấu thầu, kế toán gây ảnh hưởng xấu tới môi trường đầu tư, kinh doanh, gây bất bình, bức xúc trong dư luận.

Việc Nguyễn Văn Hậu đưa hối lộ còn làm băng hoại đạo đức, ảnh hưởng xấu tới cách hành xử của các bị cáo là cựu lãnh đạo, cán bộ các địa phương.

Hành vi của các bị cáo trong vụ án khác nhau, có thể trực tiếp hoặc gián tiếp nhưng sai phạm của bị cáo này lại là tiền đề cho bị cáo khác sai phạm, hành vi của các bị cáo đi ngược lại lợi ích của Nhà nước và nhân dân.