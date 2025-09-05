Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
Xác minh ôtô bục téc dầu, đổ lênh láng ra đường ở Hà Nội

  • Thứ sáu, 5/9/2025 19:30 (GMT+7)
  • 23 phút trước

Lực lượng chức năng đang xác minh làm rõ chiếc xe tải nghi bị bục téc dầu làm chảy lượng lớn ra đường ở Hà Nội khiến giao thông gặp khó khăn.

Vụ việc kể trên xảy ra vào khoảng 12h30 ngày 5/9, tại phố Bạch Thành Phong (phường Đại Mỗ, Hà Nội).

Do dau duong Ha Noi anh 1

Hình ảnh chiếc xe tải làm đổ dầu ra đường.

Vào thời điểm trên, chiếc xe tải BKS 29E di chuyển qua ngã tư Bạch Thành Phong - Đại Mỗ đi Lê Quang Đạo khoảng 30 mét thì bị bục téc dầu ở thùng xe.

Phát hiện sự việc, tài xế dừng xe lại ven đường. Tuy nhiên lượng lớn dầu đã chảy lênh láng xuống mặt đường.

Do dau duong Ha Noi anh 2

Lực lượng chức năng xử lý vết dầu loang.

Một số người đi xe máy qua vết dầu trên đường đã bị ngã. Người dân cũng đã cảnh báo và đăng tải lên mạng xã hội.

Sau khi xảy ra sự việc, tài xế cùng xe tải đã rời khỏi hiện trường.

Công an phường Đại Mỗ đã cử cán bộ, chiến sĩ đến hiện trường, phối hợp với các đơn vị xử lý vết dầu loang.

Lãnh đạo Đội CSGT đường bộ số 6, Phòng CSGT Công an TP Hà Nội cho biết đang xác minh tài xế cùng chiếc xe kể trên.

