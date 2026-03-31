Xác minh lại vụ ca sĩ Juky San ngâm mình trong Giếng Tiên

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Gia Lai đang rà soát, xác minh các tài khoản mạng xã hội thông tin sai sự thật liên quan vụ ca sĩ Juky San ngâm mình trong Giếng Tiên.

Ngày 31/3, bà Đỗ Thị Diệu Hạnh - Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Gia Lai - xác nhận cơ quan này đang rà soát, xác minh các tài khoản mạng xã hội thông tin sai sự thật liên quan vụ ca sĩ Juky San ngâm mình trong Giếng Tiên (thuộc địa phận Eo Gió, phường Quy Nhơn Đông, Gia Lai) để xử lý nếu ảnh hưởng tới hình ảnh ngành du lịch của tỉnh.

Ngay sau khi nữ ca sĩ Juky San đăng tải bộ ảnh mặc bikini ngâm mình trong Giếng Tiên tại Eo Gió, nhiều tài khoản mạng xã hội chia sẻ lại bộ ảnh cùng các thông tin, bình luận chưa đúng sự thật, có dấu hiệu “thổi phồng” vấn đề.

Nước trong Giếng Tiên đã được rút sạch để thay nguồn nước mới.

Theo một lãnh đạo phường Quy Nhơn Đông, Giếng Tiên là điểm đến tham quan du lịch tại danh thắng Eo Gió. Đây không phải là di tích văn hóa hay di tích lịch sử cần được bảo vệ theo quy định. Từ lâu, vùng núi đá bên trên Giếng Tiên có khe nước ngầm nhỏ chảy nước ngọt xuống dưới, người dân địa phương thấy mạch nước ngọt nên dùng đá cuội xây chặn lại thành một ao nhỏ trữ nước ngọt, gọi là Giếng Tiên. Nguồn nước này chủ yếu được dân địa phương, du khách sẽ tắm tráng sau khi tắm nước biển.

Giếng Tiên cũng là điểm check-in được nhiều du khách tìm đến khi tham quan Eo Gió. Việc dân địa phương đặt tên Giếng Tiên để xây dựng thương hiệu cho điểm đến du lịch, thu hút du khách, không có ý nghĩa về văn hóa tâm linh.

Một cán bộ thuộc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Gia Lai cho hay sự việc ca sĩ Juky San sau khi tham gia chương trình Khai mạc Năm Du lịch quốc gia - Gia Lai 2026 đã có chuyến đi chụp ảnh một số điểm du lịch (trong đó có khu vực Giếng Tiên).

Vì các bạn từ nơi khác đến, thấy cảnh đẹp nên đã check in quảng bá nhưng vô tình không biết khu vực đó đặc biệt trang trọng đối với người dân nơi đây. Ca sĩ đã nhận thức được thiếu sót và xin rút kinh nghiệm.