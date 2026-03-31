Xác minh lại vụ ca sĩ Juky San ngâm mình trong Giếng Tiên

  • Thứ ba, 31/3/2026 21:46 (GMT+7)
Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Gia Lai đang rà soát, xác minh các tài khoản mạng xã hội thông tin sai sự thật liên quan vụ ca sĩ Juky San ngâm mình trong Giếng Tiên.

Ngày 31/3, bà Đỗ Thị Diệu Hạnh - Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Gia Lai - xác nhận cơ quan này đang rà soát, xác minh các tài khoản mạng xã hội thông tin sai sự thật liên quan vụ ca sĩ Juky San ngâm mình trong Giếng Tiên (thuộc địa phận Eo Gió, phường Quy Nhơn Đông, Gia Lai) để xử lý nếu ảnh hưởng tới hình ảnh ngành du lịch của tỉnh.

Ngay sau khi nữ ca sĩ Juky San đăng tải bộ ảnh mặc bikini ngâm mình trong Giếng Tiên tại Eo Gió, nhiều tài khoản mạng xã hội chia sẻ lại bộ ảnh cùng các thông tin, bình luận chưa đúng sự thật, có dấu hiệu “thổi phồng” vấn đề.

Nước trong Giếng Tiên đã được rút sạch để thay nguồn nước mới.

Theo một lãnh đạo phường Quy Nhơn Đông, Giếng Tiên là điểm đến tham quan du lịch tại danh thắng Eo Gió. Đây không phải là di tích văn hóa hay di tích lịch sử cần được bảo vệ theo quy định. Từ lâu, vùng núi đá bên trên Giếng Tiên có khe nước ngầm nhỏ chảy nước ngọt xuống dưới, người dân địa phương thấy mạch nước ngọt nên dùng đá cuội xây chặn lại thành một ao nhỏ trữ nước ngọt, gọi là Giếng Tiên. Nguồn nước này chủ yếu được dân địa phương, du khách sẽ tắm tráng sau khi tắm nước biển.

Giếng Tiên cũng là điểm check-in được nhiều du khách tìm đến khi tham quan Eo Gió. Việc dân địa phương đặt tên Giếng Tiên để xây dựng thương hiệu cho điểm đến du lịch, thu hút du khách, không có ý nghĩa về văn hóa tâm linh.

Một cán bộ thuộc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Gia Lai cho hay sự việc ca sĩ Juky San sau khi tham gia chương trình Khai mạc Năm Du lịch quốc gia - Gia Lai 2026 đã có chuyến đi chụp ảnh một số điểm du lịch (trong đó có khu vực Giếng Tiên).

Vì các bạn từ nơi khác đến, thấy cảnh đẹp nên đã check in quảng bá nhưng vô tình không biết khu vực đó đặc biệt trang trọng đối với người dân nơi đây. Ca sĩ đã nhận thức được thiếu sót và xin rút kinh nghiệm.

'Tội phạm 101' toàn sao vẫn 'xịt'

"Crime 101" (tựa Việt: Tội phạm 101) sở hữu kịch bản có chiều sâu và dàn cast hạng A đầy thực lực. Thế nhưng, phim lại thất bại phòng vé với doanh thu lẹt đẹt.

18:46 21/3/2026

‘Cô dâu’ không giống ai

"Cô dâu!" của Maggie Gyllenhaal đặc biệt, trần trụi, đầy tính phơi bày. Chỉ là giá như cách truyền tải thông điệp phim tinh tế và thận trọng hơn một chút nữa.

18:22 22/3/2026

Nhặt sạn phim kinh dị trăm triệu USD

Sau nhiều lần không qua vòng kiểm duyệt, "Scream 7" vừa đặt chân ra rạp Việt trước sự bất ngờ của fan dòng phim kinh dị.

20:12 28/3/2026

Tiền Lê/Tiền Phong

    Juky San truoc khi xay ra on ao hinh anh

    Juky San trước khi xảy ra ồn ào

    1 giờ trước 20:51 31/3/2026

    0

    Một thời gian dài, Suky San theo đuổi hình tượng nữ tính, trong sáng. Khoảng thời qua, người đẹp tích cực biến hóa trong những phong cách mới mẻ, cá tính hơn.

    Net dep la cua 'nang tho ty USD' moi hinh anh

    Nét đẹp lạ của 'nàng thơ tỷ USD' mới

    3 giờ trước 19:04 31/3/2026

    0

    Anya Taylor-Joy là một trong những mỹ nhân trẻ nổi bật hiện tại, với gia tài phim đáng ngưỡng mộ. Mới nhất, người đẹp tiếp tục tham gia bom tấn "The Super Mario Galaxy Movie".

    Thai Hoa se thang? hinh anh

    Thái Hòa sẽ thắng?

    4 giờ trước 18:11 31/3/2026

    0

    Phòng vé dịp lễ 30/4 năm nay chứng kiến 4 phim Việt cùng cạnh tranh thị phần. Trong cuộc đọ sức căng thẳng, ngay cả "vua phòng vé" một thời Thái Hòa cũng chưa nắm chắc phần thắng.

