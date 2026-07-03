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Đời sống

Xác minh clip nhân viên khách sạn 'ăn vạ' tài xế ở Thanh Hóa

  • Thứ sáu, 3/7/2026 16:21 (GMT+7)
  • 37 phút trước

Sau khi clip nhân viên khách sạn tranh cãi với tài xế lan truyền trên mạng xã hội, UBND xã Hoằng Thanh đã giao cho đơn vị liên quan xác minh vụ việc.

Chiều 3/7, xác nhận với Tri Thức - Znews, đại diện lãnh đạo UBND xã Hoằng Thanh, tỉnh Thanh Hóa cho biết đang tiến hành xác minh vụ nhân viên khách sạn tranh cãi với một tài xế.

"Ngay trong cuộc họp sáng nay, UBND xã đã giao Phòng Văn hóa cùng các ban, ngành liên quan xác minh, làm rõ vụ việc để có hướng xử lý theo quy định", vị đại diện nói.

Trước đó, mạng xã hội lan truyền clip ghi lại cảnh một phụ nữ được cho là nhân viên khách sạn tại khu du lịch biển Hải Tiến (Thanh Hóa) ngồi sụp xuống sàn, la hét trong lúc tranh cãi với một tài xế, thu hút sự chú ý.

Vụ việc xảy ra vào tối 30/6 tại sảnh tầng một của khách sạn, xuất phát từ mâu thuẫn liên quan đến việc thuê phòng.

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Clip lan truyền cho thấy nhân viên khách sạn tranh cãi với tài xế. Ảnh cắt từ clip.

Trong clip, người phụ nữ bất ngờ lao về phía tài xế, liên tục la hét: "Em là đàn bà, người ta là đàn bà", rồi ngồi phịch xuống nền nhà và cho rằng mình bị hành hung. Tuy nhiên, hình ảnh trong đoạn video không cho thấy tài xế có hành động tác động đến người này.

Được biết, tài xế chở đoàn khách được khách sạn bố trí ở chung phòng với các tài xế khác theo mức giá ưu đãi. Sau khi nhận phòng, người này phản ánh mạng Wi-Fi yếu nên đề nghị đổi phòng và được khách sạn bố trí xuống tầng một.

Tuy nhiên, trong lúc xem bóng đá, tài xế tiếp tục cho rằng mạng Internet vẫn chập chờn nên muốn chuyển sang khách sạn khác lưu trú. Phía nhân viên khách sạn yêu cầu thanh toán tiền phòng đã sử dụng, từ đó hai bên xảy ra mâu thuẫn.

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Từng là đứa nhóc hợm hĩnh mà người ta không khỏi chán ghét, Bill Gates giờ đã trở thành một người lớn tuổi dễ mến. Trong cuốn đầu tiên Mã nguồn: Những năm tháng đầu đời của tôi trong bộ ba hồi ký (tác giả dự kiến), ông kể lại 2 thập kỷ đầu tiên đời mình, từ lúc lọt lòng năm 1955 đến khi thành lập hãng công nghệ Microsoft và thỏa thuận cung cấp một phiên bản ngôn ngữ lập trình Basic cho Apple Computer vào năm 1977.

An Chi

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  • William Henry Gates III là một doanh nhân người Mỹ, nhà từ thiện, người đồng sáng lập (cùng với Paul Allen) và cựu chủ tịch tập đoàn Microsoft. Ông luôn có mặt trong danh sách những người giàu nhất trên thế giới và giữ vị trí người giàu nhất thế giới trong phần lớn khoản thời gian cho đến hiện tại. Trong giai đoạn gần cuối của sự nghiệp, Gates đã theo đuổi một số nỗ lực từ thiện, quyên góp và ủng hộ một số tiền lớn cho các tổ chức từ thiện và nghiên cứu khoa học thông qua Quỹ Bill & Melinda Gates, được thành lập năm 2000.

    Bạn có biết: Bill Gates đạt điểm 1590/1600 điểm ở kỳ thi SAT (bài kiểm tra đánh giá năng lực chuẩn hóa của Mỹ) và ghi danh vào Đại học Harvard trong mùa thu năm 1973. Tuy nhiên ông đã bỏ học để lập ra công ty Microsoft cùng với Paul Allen.

    • Ngày sinh: 28/10/1955
    • Vợ: Melinda Gates
    • Con: 3

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