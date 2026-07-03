Xác minh clip nhân viên khách sạn 'ăn vạ' tài xế ở Thanh Hóa

Sau khi clip nhân viên khách sạn tranh cãi với tài xế lan truyền trên mạng xã hội, UBND xã Hoằng Thanh đã giao cho đơn vị liên quan xác minh vụ việc.

Chiều 3/7, xác nhận với Tri Thức - Znews, đại diện lãnh đạo UBND xã Hoằng Thanh, tỉnh Thanh Hóa cho biết đang tiến hành xác minh vụ nhân viên khách sạn tranh cãi với một tài xế.

"Ngay trong cuộc họp sáng nay, UBND xã đã giao Phòng Văn hóa cùng các ban, ngành liên quan xác minh, làm rõ vụ việc để có hướng xử lý theo quy định", vị đại diện nói.

Trước đó, mạng xã hội lan truyền clip ghi lại cảnh một phụ nữ được cho là nhân viên khách sạn tại khu du lịch biển Hải Tiến (Thanh Hóa) ngồi sụp xuống sàn, la hét trong lúc tranh cãi với một tài xế, thu hút sự chú ý.

Vụ việc xảy ra vào tối 30/6 tại sảnh tầng một của khách sạn, xuất phát từ mâu thuẫn liên quan đến việc thuê phòng.

Clip lan truyền cho thấy nhân viên khách sạn tranh cãi với tài xế. Ảnh cắt từ clip.

Trong clip, người phụ nữ bất ngờ lao về phía tài xế, liên tục la hét: "Em là đàn bà, người ta là đàn bà", rồi ngồi phịch xuống nền nhà và cho rằng mình bị hành hung. Tuy nhiên, hình ảnh trong đoạn video không cho thấy tài xế có hành động tác động đến người này.

Được biết, tài xế chở đoàn khách được khách sạn bố trí ở chung phòng với các tài xế khác theo mức giá ưu đãi. Sau khi nhận phòng, người này phản ánh mạng Wi-Fi yếu nên đề nghị đổi phòng và được khách sạn bố trí xuống tầng một.

Tuy nhiên, trong lúc xem bóng đá, tài xế tiếp tục cho rằng mạng Internet vẫn chập chờn nên muốn chuyển sang khách sạn khác lưu trú. Phía nhân viên khách sạn yêu cầu thanh toán tiền phòng đã sử dụng, từ đó hai bên xảy ra mâu thuẫn.