Xác định 'thủ phạm' làm nước kênh ở Củ Chi đổi màu, bốc mùi hôi

Cơ quan chức năng đã xác định được nguyên nhân khiến nước kênh tại Củ Chi, TP.HCM liên tục đổi màu, bốc mùi hôi khó chịu, sau khi Đoàn kiểm tra phát hiện hộ kinh doanh nhuộm vải xả thải chưa qua xử lý triệt để ra môi trường.

Sau phản ánh của Đài Tiếng nói Việt Nam (VOV), UBND xã Củ Chi đã có thông tin phản hồi chính thức về kết quả kiểm tra, xác định nguyên nhân nước kênh tại địa chỉ 364 Tỉnh lộ 2 liên tục đổi màu và có mùi hôi khó chịu.

Nước kênh đổi màu liên tục khiến người dân lo lắng

UBND xã Củ Chi phối hợp với Đoàn kiểm tra liên ngành gồm Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu, môi trường (PC03) – Công an TP.HCM và Công an xã, tiến hành kiểm tra đột xuất đối với Hộ kinh doanh Vũ Văn Nghi (địa chỉ 171/4A Tỉnh lộ 2, ấp Hậu 1, xã Củ Chi). Cơ sở này được xác định nằm ở đầu con kênh và có liên quan đến việc xả thải ra kênh tại địa chỉ 364 Tỉnh lộ 2.

Cụ thể, hộ kinh doanh này hoạt động theo Giấy chứng nhận đăng ký do UBND huyện Củ Chi cấp ngày 26/12/2022, đại diện là ông Vũ Văn Nghi. Tại thời điểm kiểm tra, hộ kinh doanh vẫn hoạt động bình thường với quy trình giặt, nhuộm vải.

Kết quả kiểm tra thực tế cho thấy, nước thải phát sinh từ quá trình nhuộm, giặt được thu gom về hệ thống lắng, lọc sơ bộ, sau đó xả thẳng ra hệ thống thoát nước công cộng tại khu vực.

Đoàn kiểm tra nhận định hộ kinh doanh xử lý nước thải chưa triệt để. Bằng cảm quan, nước thải trước khi xả ra môi trường có cặn, màu đục. Đáng chú ý, kết quả đo khí thải sơ bộ tại hiện trường vượt quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về khí thải công nghiệp.

Nước kênh đổi màu kèm theo mùi hôi

Về trang thiết bị, cơ sở có sử dụng 1 giếng khoan phục vụ sản xuất và 1 lò hơi công suất 1 tấn/giờ dùng củi cây, có trang bị bể nước và cyclone thu bụi. Cơ sở không phát sinh chất thải rắn công nghiệp.

Đoàn kiểm tra đã tiến hành lấy 2 mẫu môi trường (1 mẫu khí thải, 1 mẫu nước thải) để phân tích chuyên sâu. Đồng thời, Đoàn kiểm tra đã yêu cầu cơ sở này phải thu gom, xử lý toàn bộ nước thải và khí thải phát sinh đạt quy chuẩn kỹ thuật trước khi xả ra môi trường.

Phòng PC03, Công an TP.HCM đang thụ lý việc xử lý hành vi xả thải đối với hộ kinh doanh Vũ Văn Nghi. Đại diện UBND xã Củ Chi cho biết sẽ có văn bản đề nghị Phòng PC03 sớm có kết luận và cung cấp kết quả giải quyết.

Ngoài ra, UBND xã sẽ thành lập tổ kiểm tra toàn diện điều kiện hoạt động và việc chấp hành pháp luật về môi trường của hộ kinh doanh này để xử lý kịp thời các hành vi vi phạm (nếu có) theo quy định.

Người dân nghi ngờ có công ty xả thải nên đã cầu cứu cơ quan chức năng

Trước đó, VOV phản ánh “Kênh bốc mùi hôi, nước đổi màu liên tục, người dân Củ Chi, TP.HCM kêu cứu”. Theo đó, tuyến kênh tại địa chỉ 364 Tỉnh lộ 2, vốn là nguồn thoát nước khu dân cư, đã biến thành nơi chứa chất thải. Nước kênh được ví như "tắc kè hoa" khi đổi màu bất thường và liên tục trong một ngày (lúc xanh nhạt, lúc trắng sữa, rồi chuyển sang đỏ, tím hoặc đen).

Mùi hôi thối nồng nặc bốc lên, gây khó chịu, buồn nôn, ảnh hưởng trực tiếp đến hàng chục hộ dân xung quanh. Nhiều người dân (đặc biệt là người già và trẻ em) đã xuất hiện các vấn đề về hô hấp do phải hít thở không khí ô nhiễm. Việc kinh doanh dọc tuyến kênh cũng bị ảnh hưởng nghiêm trọng.

Bà con mong muốn cơ quan chức năng sớm làm rõ, xác định nguồn xả thải và có biện pháp xử lý dứt điểm nhằm khôi phục chất lượng nguồn nước, trả lại môi trường sống trong lành cho khu vực.