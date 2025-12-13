Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
M

Xã hội

Xác định 'thủ phạm' làm nước kênh ở Củ Chi đổi màu, bốc mùi hôi

  • Thứ bảy, 13/12/2025 16:51 (GMT+7)
  • 1 giờ trước

Cơ quan chức năng đã xác định được nguyên nhân khiến nước kênh tại Củ Chi, TP.HCM liên tục đổi màu, bốc mùi hôi khó chịu, sau khi Đoàn kiểm tra phát hiện hộ kinh doanh nhuộm vải xả thải chưa qua xử lý triệt để ra môi trường.

Sau phản ánh của Đài Tiếng nói Việt Nam (VOV), UBND xã Củ Chi đã có thông tin phản hồi chính thức về kết quả kiểm tra, xác định nguyên nhân nước kênh tại địa chỉ 364 Tỉnh lộ 2 liên tục đổi màu và có mùi hôi khó chịu.

Cu Chi anh 1

Nước kênh đổi màu liên tục khiến người dân lo lắng

UBND xã Củ Chi phối hợp với Đoàn kiểm tra liên ngành gồm Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu, môi trường (PC03) – Công an TP.HCM và Công an xã, tiến hành kiểm tra đột xuất đối với Hộ kinh doanh Vũ Văn Nghi (địa chỉ 171/4A Tỉnh lộ 2, ấp Hậu 1, xã Củ Chi). Cơ sở này được xác định nằm ở đầu con kênh và có liên quan đến việc xả thải ra kênh tại địa chỉ 364 Tỉnh lộ 2.

Cụ thể, hộ kinh doanh này hoạt động theo Giấy chứng nhận đăng ký do UBND huyện Củ Chi cấp ngày 26/12/2022, đại diện là ông Vũ Văn Nghi. Tại thời điểm kiểm tra, hộ kinh doanh vẫn hoạt động bình thường với quy trình giặt, nhuộm vải.

Kết quả kiểm tra thực tế cho thấy, nước thải phát sinh từ quá trình nhuộm, giặt được thu gom về hệ thống lắng, lọc sơ bộ, sau đó xả thẳng ra hệ thống thoát nước công cộng tại khu vực.

Đoàn kiểm tra nhận định hộ kinh doanh xử lý nước thải chưa triệt để. Bằng cảm quan, nước thải trước khi xả ra môi trường có cặn, màu đục. Đáng chú ý, kết quả đo khí thải sơ bộ tại hiện trường vượt quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về khí thải công nghiệp.

Cu Chi anh 2

Nước kênh đổi màu kèm theo mùi hôi

Về trang thiết bị, cơ sở có sử dụng 1 giếng khoan phục vụ sản xuất và 1 lò hơi công suất 1 tấn/giờ dùng củi cây, có trang bị bể nước và cyclone thu bụi. Cơ sở không phát sinh chất thải rắn công nghiệp.

Đoàn kiểm tra đã tiến hành lấy 2 mẫu môi trường (1 mẫu khí thải, 1 mẫu nước thải) để phân tích chuyên sâu. Đồng thời, Đoàn kiểm tra đã yêu cầu cơ sở này phải thu gom, xử lý toàn bộ nước thải và khí thải phát sinh đạt quy chuẩn kỹ thuật trước khi xả ra môi trường.

Phòng PC03, Công an TP.HCM đang thụ lý việc xử lý hành vi xả thải đối với hộ kinh doanh Vũ Văn Nghi. Đại diện UBND xã Củ Chi cho biết sẽ có văn bản đề nghị Phòng PC03 sớm có kết luận và cung cấp kết quả giải quyết.

Ngoài ra, UBND xã sẽ thành lập tổ kiểm tra toàn diện điều kiện hoạt động và việc chấp hành pháp luật về môi trường của hộ kinh doanh này để xử lý kịp thời các hành vi vi phạm (nếu có) theo quy định.

Cu Chi anh 3

Người dân nghi ngờ có công ty xả thải nên đã cầu cứu cơ quan chức năng

Trước đó, VOV phản ánh “Kênh bốc mùi hôi, nước đổi màu liên tục, người dân Củ Chi, TP.HCM kêu cứu”. Theo đó, tuyến kênh tại địa chỉ 364 Tỉnh lộ 2, vốn là nguồn thoát nước khu dân cư, đã biến thành nơi chứa chất thải. Nước kênh được ví như "tắc kè hoa" khi đổi màu bất thường và liên tục trong một ngày (lúc xanh nhạt, lúc trắng sữa, rồi chuyển sang đỏ, tím hoặc đen).

Mùi hôi thối nồng nặc bốc lên, gây khó chịu, buồn nôn, ảnh hưởng trực tiếp đến hàng chục hộ dân xung quanh. Nhiều người dân (đặc biệt là người già và trẻ em) đã xuất hiện các vấn đề về hô hấp do phải hít thở không khí ô nhiễm. Việc kinh doanh dọc tuyến kênh cũng bị ảnh hưởng nghiêm trọng.

Bà con mong muốn cơ quan chức năng sớm làm rõ, xác định nguồn xả thải và có biện pháp xử lý dứt điểm nhằm khôi phục chất lượng nguồn nước, trả lại môi trường sống trong lành cho khu vực.

Tủ sách Xã hội giới thiệu những cuốn sách hay và mới về các chủ đề từ thời sự, chính trị, đến giao thông, hạ tầng... Tủ sách đồng thời cung cấp nhiều kiến thức, dữ liệu để độc giả hiểu nhiều lĩnh vực khác nhau của đời sống xã hội.

Khói đen xả thẳng lên trời, ruộng đồng vẫn đỏ lửa giữa ngày ô nhiễm

Hà Nội đang trải qua những ngày ô nhiễm nghiêm trọng, khi khói bụi từ nhà máy chưa kịp tan thì khói đốt rơm rạ lại bao trùm, khiến không khí Thủ đô thêm ngột ngạt.

10 giờ trước

Kênh bốc mùi hôi nước đổi màu, người dân Củ Chi TP.HCM kêu cứu

Tình trạng ô nhiễm tại một tuyến kênh đi qua ấp 3, xã Củ Chi (trước đây thuộc xã Phước Vĩnh An, huyện Củ Chi, TP.HCM) đang gây ra cuộc sống ngột ngạt, bức bối cho hàng chục hộ dân xung quanh.

14:39 10/12/2025

Diễn biến ô nhiễm không khí những ngày tới ở Hà Nội

Dự báo trong hai ngày 8-9/12, chất lượng không khí Hà Nội có thể được cải thiện về mức trung bình. Tuy nhiên, những ngày giữa tuần, môi trường không khí Hà Nội có nguy cơ ô nhiễm nghiêm trọng trở lại, tác động trực tiếp đến sức khoẻ cộng đồng.

19:39 7/12/2025

https://vov.vn/xa-hoi/xac-dinh-thu-pham-lam-nuoc-kenh-o-cu-chi-doi-mau-boc-mui-hoi-post1253610.vov

Thiên Lý/VOV - TP.HCM

Củ Chi TP.HCM thủ phạm bốc mùi ô nhiễm nước kênh

    Đọc tiếp

    Thu tuong: Xoa bo tu duy 'khong biet ma van quan' hinh anh

    Thủ tướng: Xóa bỏ tư duy 'không biết mà vẫn quản'

    1 giờ trước 17:09 13/12/2025

    0

    Thủ tướng Phạm Minh Chính yêu cầu Bộ Tư pháp, ngành Tư pháp phải phát huy vai trò nòng cốt trong tham mưu xây dựng, hoàn thiện thể chế, đổi mới tư duy làm luật chuyển từ "quản lý bằng pháp luật" sang "kiến tạo thể chế phát triển"; xóa bỏ tư duy "không biết mà vẫn quản", "không quản được thì cấm".

    Chu tich Can Tho nhan them nhiem vu hinh anh

    Chủ tịch Cần Thơ nhận thêm nhiệm vụ

    2 giờ trước 16:18 13/12/2025

    0

    Ông Trương Cảnh Tuyên - Chủ tịch UBND TP. Cần Thơ làm Trưởng Ban Chỉ đạo phòng, chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả Thành phố.

    Bạn có thể quan tâm

    XEM NHIỀU

    Xem thêm

    Chúng tôi sử dụng cookie để cải thiện trải nghiệm của bạn. Tìm hiểu về Chính sách Cookie tại đây

    Từ chối Đồng ý