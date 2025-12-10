Kênh bốc mùi hôi nước đổi màu, người dân Củ Chi TP.HCM kêu cứu

Tình trạng ô nhiễm tại một tuyến kênh đi qua ấp 3, xã Củ Chi (trước đây thuộc xã Phước Vĩnh An, huyện Củ Chi, TP.HCM) đang gây ra cuộc sống ngột ngạt, bức bối cho hàng chục hộ dân xung quanh.

Mùi hôi nồng nặc bốc lên từ dòng nước đổi màu liên tục, lúc xanh, lúc đỏ, tím... khiến nhiều người dân phải sống trong cảnh ngạt thở và lo sợ bệnh tật.

Dòng nước “tắc kè hoa”

Theo phản ánh của người dân ấp 3, tuyến kênh này vốn là nguồn thoát nước cho khu dân cư, nay đã biến thành nơi chứa đựng chất thải. Tình trạng ô nhiễm đã kéo dài, nhưng gần đây trở nên nghiêm trọng hơn bao giờ hết, đặc biệt vào những ngày nắng nóng hoặc khi nước rút.

Người dân cũng lo lắng khi chứng kiến nước kênh đổi màu liên tục. Trong một ngày, nước kênh khi thì xanh nhạt, lúc trắng sữa, rồi lại chuyển sang đỏ, tím hoặc đen. Sự biến đổi màu sắc bất thường kèm theo mùi hôi thối nồng nặc khiến cư dân vô cùng lo ngại cho sức khỏe.

Ông Lê Văn Chung, một người dân sống dọc kênh chia sẻ, mùi hôi gây khó chịu, buồn nôn và ảnh hưởng trực tiếp đến từng bữa ăn, giấc ngủ. Khó khăn chồng chất khi sinh kế cũng bị đe dọa.

“Tôi về đây đã hơn 2 năm, nhưng mọi thứ vẫn không thay đổi. Mùi hôi thối lúc nào cũng nồng nặc, đặc biệt vào những ngày nắng nóng. Nắng lên, nước cạn mà họ vẫn xả hóa chất xuống, khiến mùi bốc lên cực kỳ khó chịu, không thể nào chịu nổi. Vợ chồng con cái phải đóng cửa suốt ngày. Tôi bán quán cà phê phía trước để kiếm thêm thu nhập cho gia đình, nhưng mùi hôi quá nên khách cũng bỏ đi”.

Trong buổi sáng 8/12, phóng viên ghi nhận nước đổi màu liên tục.

Ngay cả những hộ ở cách xa kênh một đoạn cũng bị "tra tấn" bởi mùi hôi. Theo người dân, dù ở xa nhưng hễ nắng lên là mùi hôi lại xộc vào, phải đóng cửa lại. Việc kinh doanh ở mặt đường cũng bị ảnh hưởng do phải đóng cửa liên tục, dễ mất khách.

Người già và trẻ em là những đối tượng bị ảnh hưởng nặng nề nhất, nhiều trường hợp đã xuất hiện các vấn đề về hô hấp do phải tiếp xúc thường xuyên với không khí ô nhiễm.

Do đó, bà con ở đây mong muốn cơ quan chức năng làm rõ, xác định nguồn xả thải để có hướng xử lý triệt để. Họ nghi ngờ nguồn gây ô nhiễm chính là nước thải từ các cơ sở sản xuất, chăn nuôi không qua xử lý trong khu vực.

Ông Trần Phong, người dân địa phương bày tỏ: “Chúng tôi mong cơ quan chức năng sớm xuống kiểm tra, xác minh nguyên nhân gây ra mùi hôi, để có biện pháp xử lý dứt điểm, trả lại sự trong sạch cho con kênh”.

Chính quyền vào cuộc

Trước những phản ánh của người dân và thông tin từ báo chí, lãnh đạo UBND xã Củ Chi đã nhanh chóng có động thái.

Ông Phạm Kiều Hưng, Chủ tịch UBND xã Củ Chi yêu cầu Phòng Kinh tế - Hạ tầng - Đô thị xã ghi nhận trực tiếp tình trạng ô nhiễm và báo cáo gấp.

Qua khảo sát ban đầu, địa phương cho biết, trước đó người dân có báo cáo sự việc cho lãnh đạo xã cũ (Phước Vĩnh An). Tuy nhiên, sau sáp nhập, xã cũ chưa báo cáo lại đầy đủ nên lãnh đạo mới không nắm được tình hình cụ thể.

Nước kênh đổi màu, bốc mùi hôi khiến các hộ dân lo sợ.

Gần đây, người dân có phản ánh nhưng qua cán bộ công an khu vực. Từ đó, Công an xã Củ Chi cùng Phòng Cảnh sát môi trường Công an TP.HCM đã tiến hành lấy mẫu nước tại nhiều điểm trên kênh để phân tích, đánh giá mức độ độc hại. Tuy nhiên, ở góc độ địa phương vẫn chưa được thông báo kết quả chính thức.

Sau khi nhận được phản ánh, lãnh đạo UBND xã Củ Chi cam kết sẽ phối hợp chặt chẽ với các đơn vị liên quan để xác định chính xác nguồn gây ô nhiễm, đồng thời đưa ra các biện pháp xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.

Việc cơ quan chức năng cấp tốc vào cuộc đã mang lại hy vọng lớn cho người dân ấp 3. Tuy nhiên, điều mà họ mong mỏi nhất không chỉ là sự xác minh, mà còn là hành động cụ thể, quyết liệt để chấm dứt, dứt điểm tình trạng ô nhiễm này.

Cộng đồng đang chờ đợi một giải pháp tổng thể, từ việc giám sát chặt chẽ các nguồn thải, đến việc xử lý môi trường để trả lại sự sống và không khí trong lành cho tuyến kênh và cho chính cuộc sống của họ.