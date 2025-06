Xác định 4 cặp đấu ở vòng 1/8 FIFA Club World Cup

Trước lượt trận cuối, Flamengo chắc chắn giành ngôi nhất bảng D với 6 điểm, đồng thời hơn cả ES Tunis lẫn Chelsea thành tích đối đầu. Do đó, trận gặp Los Angeles chỉ còn mang tính thủ tục. Chung cuộc, Flamengo hòa LAFC 1-1, theo đó gặp đội nhì bảng C là Bayern Munich khi đại diện Bundesliga bất ngờ thua 0-1 trước Benfica tại vòng 1/8.

Ở trận quyết định tấm vé nhì bảng D, Chelsea với lực lượng và đẳng cấp vượt trội dễ dàng đả bại ES Tunis với tỷ số 3-0. Tosin Adarabioyo, Liam Delap, Tyrique George là tác giả các bàn thắng của đại diện thành London.

Với kết quả này, "The Blues" chạm trán đội nhất bảng C là Benfica. Dù vậy, thầy trò Enzo Maresca rơi vào nhánh đấu được cho là dễ thở hơn. Ngược lại, Bayern rơi vào nhánh đấu có PSG và khả năng cao là Inter Milan, Man City, Real Madrid chờ sẵn ở những vòng tiếp theo.

Hôm 24/6, FIFA Club World Cup 2025™ xác định được 2 cặp đấu đầu tiên ở vòng 1/8 là Inter Miami - PSG và Palmeiras - Botafogo. Trong trường hợp PSG và Bayern đi tiếp, họ sẽ đối đầu trực tiếp ở tứ kết.

Đáng chú ý, nếu tình hình ở 3 bảng E, G và H không có gì thay đổi sau lượt trận cuối, Inter Milan (nhì bảng E) sẽ gặp đội nhất bảng F ở vòng 16 đội, trong khi Real Madrid (nhất bảng H) sẽ gặp Man City (nhì bảng G) tại vòng knock-out.

Inter Milan hay Man City phải giành được ngôi đầu bảng sau lượt trận cuối nếu không muốn rơi vào chung nhánh đấu khó. Ngược lại, Real phải từ bỏ ngôi đầu để giành vị trí nhì bảng H để không rơi vào nhánh đấu có PSG và Bayern.

