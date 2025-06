Mối thù giữa Messi và PSG

Sáng 24/6, Inter Miami bị Palmeiras cầm hòa 2-2, qua đó không thể chiếm ngôi đầu bảng A FIFA Club World Cup 2025™. Kết quả này khiến Messi và đồng đội phải đối đầu đội dẫn đầu bảng B là PSG ở vòng knock-out.

PSG là đội bóng cũ của Messi trong giai đoạn 2021-2023. Siêu sao người Argentina từng được kỳ vọng sẽ giúp CLB Ligue 1 giành chức vô địch Champions League lần đầu trong lịch sử. Nhưng sau 2 mùa giải, PSG đều bị loại ngay vòng 16 đội. Messi cũng chia tay PSG vào mùa hè 2023 để gia nhập Inter Miami.

Messi từng hứng chịu làn sóng phẫn nộ từ CĐV PSG sau khi anh quay lại chỉ trích đội bóng cũ. M10 chia sẻ trên Apple Music: "Tôi không hài lòng với những gì phải trải qua hàng ngày, từ tập luyện đến các trận đấu. Tôi vất vả trong quá trình thích nghi mọi thứ tại đó".

Trong một cuộc phỏng vấn khác, Messi phàn nàn rằng PSG tỏ ra hờ hững khi không muốn vinh danh anh sau chức vô địch World Cup cùng tuyển Argentina. Bản thân PSG rơi vào thế khó xử khi Argentina thắng Pháp ở chung kết World Cup 2022.

“Tôi là cầu thủ duy nhất không được CLB công nhận. Điều đó có thể hiểu được vì chúng tôi là Argentina, họ (Pháp) không bảo vệ được chức vô địch World Cup", Messi từng phát biểu.

Ngay trước ngày rời PSG, Messi còn bị CĐV nước Pháp la ó dữ dội. Đám đông người hâm mộ PSG còn tập trung trước đại bản doanh đội bóng, đốt pháo sáng và dùng lời lẽ khó nghe hướng về phía Leo: "Messi là tên khốn".

Hai năm sau khi Messi rời đi, PSG có lần đầu tiên vô địch Champions League với Luis Enrique, thầy cũ của M10 tại Barcelona. CĐV PSG hả hê cho rằng đội bóng không cần những siêu sao như Messi hay Neymar, thay vào đó sẽ dựa vào lối chơi tập thể và tinh thần chiến đấu của từng cá nhân.

Messi cũng ở một vị thế khác. Anh là ngôi sao hàng đầu của Inter Miami và giải MLS trong 2 năm qua, giữ kỷ lục ghi bàn tại CLB. Nhưng tại FIFA Club World Cup 2025™, M10 chưa tỏa sáng như kỳ vọng. CĐV Inter Miami rất mong cựu sao Barcelona sẽ chơi tốt khi gặp lại PSG ở vòng knock-out.

