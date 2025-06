Trận đấu 'điên rồ' ở Club World Cup

Với tính chất quyết định của một trận đấu tranh vé đi tiếp, cả Porto và Al Ahly đều chơi nỗ lực ngay khi tiếng còi khai cuộc vang lên. Trong hiệp một, có 3 bàn thắng được ghi. Mora mở tỷ số cho Porto ở phút 23, nhưng cú đúp của Abou Ali ở các phút 15 và 45+2 giúp Al Ahly ngược dòng và dẫn trước 2-1 trước giờ nghỉ giữa hiệp.

Thế trận diễn ra càng hấp dẫn khi trận đấu bước sang hiệp hai. Cả hai đội liên tiếp có những pha lập công vào lưới đối thủ. Abou Ali hoàn tất cú hat-trick với pha lập công ở phút 51. Sau đó, đến phút 64, Al Ahly có bàn thứ 4 vào lưới Porto bởi nỗ lực của Romdhane.

Tuy nhiên, đại diện đến từ châu Âu vùng lên mạnh mẽ và liên tiếp có bàn thắng nhờ sự tỏa sáng của những Gomes, Aghehowa và Pepe.

Ở những phút ít ỏi còn lại, Porto đẩy cao tốc độ với hy vọng tìm bàn thắng quyết định để đánh bại Al Ahly, nhưng vấp phải hàng thủ chặt chẽ của đại diện đến từ Ai Cập. Kết quả chung cuộc, hai đội hòa nhau 4-4, tạo nên trận đấu kịch tính nhất từ đầu giải FIFA Club World Cup 2025™.

Kết quả này đồng nghĩa cả Porto và Al Ahly đều bị loại ở vòng bảng. Ở trận đấu cùng giờ, Inter Miami và Palmeiras cũng có trận hòa 2-2, qua đó cùng dắt tay nhau vào vòng knock-out.

Với ngôi nhất bảng, Palmeiras sẽ chạm trán Botafogo ở vòng 16 đội FIFA Club World Cup 2025™, còn Inter Miami đại chiến PSG. Lionel Messi sẽ có cơ hội gặp lại đội bóng cũ ở lượt đấu kế tiếp.

