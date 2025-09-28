Xabi Alonso chỉ trích học trò

HLV trưởng của Real nhận xét thẳng thắn sau trận thua 2-5 trước Atletico Madrid vào đêm 27/9.

HLV Alonso cùng học trò thua trận đầu tại La Liga 2025/26.

"Đó là một trận đấu tệ hại. Các cầu thủ có màn thể hiện không đạt yêu cầu. Dù sao, mùa giải mới bắt đầu, chúng tôi cần gượng dậy sau thất bại", Xabi Alonso phát biểu sau trận thua 2-5 trước Atletico Madrid. "Không có lời bào chữa nào cả. Chúng tôi thực sự xin lỗi. Có quá nhiều thiếu sót dẫn đến thất bại đau đớn".

"Đó là một thất bại khó khăn nhưng là một phần trong quá trình tái thiết. Chúng tôi sẽ học hỏi từ những sai lầm, phân tích những gì đã xảy ra và rút kinh nghiệm. Tôi và học trò sẽ không quên trận đấu này. Hôm nay, chúng tôi đã không thi đấu đúng với đẳng cấp của Real Madrid", nhà cầm quân người Tây Ban Nha nói thêm.

Lần đầu tiên sau 75 năm, Real bị Atletico trút 5 bàn vào lưới ở derby. "Los Blancos" khép lại hiệp một với tỷ số hòa nhưng chơi bạc nhược và để đối thủ chọc thủng lưới 3 lần trong hiệp hai. Kết quả này khiến đội chủ sân Bernabeu đứng trước nguy cơ lớn mất ngôi đầu vào tay Barcelona.

"Real lẽ ra phải có màn thể hiện tốt hơn trong hiệp hai. Các cầu thủ không thể tranh chấp, không thể giành lại bóng và thiếu nhịp độ. Điều quan trọng nhất lúc này là Real sẽ phản ứng ra sao sau thất bại", cựu HLV Leverkusen cho biết thêm.

Trong khi đó, HLV Diego Simeone không giấu nổi xúc động sau chiến thắng: "Tôi đã bật khóc ở khu kỹ thuật vì có nhiều cảm xúc dâng trào. Mùa giải khởi đầu khá phức tạp nhưng Atletico đã cải thiện nhờ nỗ lực từ rất nhiều thành viên. Điều đó thật tuyệt vời".