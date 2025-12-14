Xả súng trên bãi biển Australia, ít nhất 10 người thiệt mạng

Ít nhất 10 người thiệt mạng và hơn 10 người khác bị thương trong vụ xả súng xảy ra trên bãi biển Bondi, thành phố Sydney, Australia, ngày 14/12, theo giờ địa phương.

Cảnh sát phong tỏa hiện trường vụ xả súng để lực lượng cứu hộ thực hiện nhiệm vụ. Ảnh: Reuters.

Cảnh sát bang New South Wales cho biết một trong hai tay súng thực hiện vụ xả súng đã tử vong, nghi phạm còn lại đang trong tình trạng nguy kịch.

Theo Reuters, vụ việc khiến ít nhất 10 người thiệt mạng, 11 người bị thương. Những người bị thương nhanh chóng được đưa tới các bệnh viện điều trị, trong đó có hai sĩ quan cảnh sát. Tình trạng của những người này hiện chưa được cập nhật.

Theo các nhân chứng, vụ xả súng kéo dài khoảng 10 phút, khiến hàng trăm người có mặt trên bãi biển hoảng loạn tháo chạy, lao vào các con phố và công viên lân cận để tránh làn đạn.

“Tôi đang chuẩn bị về nhà, thì nghe thấy tiếng súng. Tất cả đều hoảng sợ và chạy tán loạn. Chúng tôi chỉ biết chạy. Tôi nghe thấy hàng chục tiếng súng vang lên”, một nhân chứng có tên Marcus cho hay.

Thủ tướng Australia Anthony Albanese gọi đây là sự việc “gây sốc và đau lòng”, ông cho biết các lực lượng cứu hộ đã nhanh chóng có mặt tại hiện trường, nỗ lực hỗ trợ các nạn nhân.

Xả súng hàng loạt là hiện tượng rất hiếm khi xảy ra tại Australia, nơi vốn được xem là một trong những quốc gia an toàn nhất thế giới vì kiểm soát súng đạn chặt chẽ.

Số người thiệt mạng trong vụ xả súng lần này khiến đây là thảm kịch nghiêm trọng nhất xảy ra tại Australia kể từ năm 1996, khi đó, một tay súng từng ra tay sát hại 35 người tại bang Tasmania.

Vụ xả súng xảy ra đúng vào đêm đầu tiên của lễ Hanukkah, một trong những lễ quan trọng nhất của người Do Thái. Một sự kiện kỷ niệm lễ Hanukkah được tổ chức ở gần nơi xảy ra vụ xả súng.

Dù vậy, nhà chức trách Australia chưa chính thức lên tiếng về mối liên hệ giữa vụ xả súng và sự kiện lễ Hanukkah của cộng đồng người Do Thái tổ chức gần đó.

