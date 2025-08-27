Xà cừ cổ thụ đổ đè bẹp hai ôtô trên phố Trung Kính

|
Cành cây đè trúng ôtô.
Theo thông tin từ người dân, vào khoảng hơn 6h cùng ngày, một cây xà cừ cổ thụ bất ngờ bật gốc đổ xuống đường tại ngõ 1 phố Trung Kính (Hà Nội).
Sau khi nghe tiếng động lớn, người dân chạy ra kiểm tra thì phát hiện cây đè vào hai ôtô đang dừng đỗ.
|
Phần gốc cây đổ.
May mắn, thời điểm xảy ra sự việc không có ai bị thương. Tại hiện trường, hai ôtô bị cây đè hư hỏng nặng.
|
Lực lượng chức năng có mặt tại khu vực cây xanh đổ.
Hiện các công nhân công ty cây xanh Hà Nội đã có mặt tại hiện trường cắt cành cây gãy đổ di chuyển đi.
Trước đó, trong cơn mưa lớn vào sáng 26/8, một cây xà cừ cổ thụ ở nút giao Trần Phú - Chu Văn An cũng bị bật gốc đè trúng hai ôtô đang di chuyển trên đường.
Sách hay về đô thị, thắng cảnh Việt Nam
Hồn đô thị gồm 30 bài tùy bút được tuyển chọn từ bộ sách Sài Gòn - Chuyện đời của phố (5 tập) đã được xuất bản trong khoảng thời gian 2014-2018. Bộ sách đến nay đã được tái bản 5 lần.
Đất nước gấm hoa không đơn thuần là một atlas địa lý, mà như một cẩm nang hình ảnh sinh động, cô đọng về thông tin khi đề cập đến 63 tỉnh thành Việt Nam.