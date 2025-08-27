Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
Xà cừ cổ thụ đổ đè bẹp hai ôtô trên phố Trung Kính

  • Thứ tư, 27/8/2025 11:56 (GMT+7)
  • 56 phút trước

Sáng 27/8, một cây xà cừ cổ thụ bất ngờ bật gốc, đổ đè trúng hai ôtô trên phố Trung Kính (Hà Nội). May mắn, vụ việc không có thương vong về người.

Cay de oto Trung Kinh anh 1

Cành cây đè trúng ôtô.

Theo thông tin từ người dân, vào khoảng hơn 6h cùng ngày, một cây xà cừ cổ thụ bất ngờ bật gốc đổ xuống đường tại ngõ 1 phố Trung Kính (Hà Nội).

Sau khi nghe tiếng động lớn, người dân chạy ra kiểm tra thì phát hiện cây đè vào hai ôtô đang dừng đỗ.

Cay de oto Trung Kinh anh 2

Phần gốc cây đổ.

May mắn, thời điểm xảy ra sự việc không có ai bị thương. Tại hiện trường, hai ôtô bị cây đè hư hỏng nặng.

Cay de oto Trung Kinh anh 3

Lực lượng chức năng có mặt tại khu vực cây xanh đổ.

Hiện các công nhân công ty cây xanh Hà Nội đã có mặt tại hiện trường cắt cành cây gãy đổ di chuyển đi.

Trước đó, trong cơn mưa lớn vào sáng 26/8, một cây xà cừ cổ thụ ở nút giao Trần Phú - Chu Văn An cũng bị bật gốc đè trúng hai ôtô đang di chuyển trên đường.

