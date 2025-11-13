Xà cừ cổ thụ bật gốc, chắn ngang đường quốc lộ

Cây xà cừ có đường kính gốc rất lớn, ước tính chiều cao hơn 20 mét. Cây đổ chắn ngang hoàn toàn đường Cách Mạng Tháng Tám, đoạn gần khu vực sân vận động Quân khu 9.

Cây xà cừ cao hơn 20 m bật gốc chắn ngang đường Cách Mạng Tháng Tám (phường Bình Thủy, thành phố Cần Thơ) ngày 12/11. Ảnh: TTXVN.

Trưa 12/11, một cây xà cừ cổ thụ cao hơn 20 m đã bất ngờ bật gốc, đổ chắn ngang đường Cách Mạng Tháng Tám (phường Bình Thủy, thành phố Cần Thơ), một đoạn của Quốc lộ 91. Sự cố gây ách tắc giao thông tạm thời trên tuyến đường huyết mạch này.

Vụ việc xảy ra vào khoảng 12h50. Cây xà cừ có đường kính gốc rất lớn, ước tính chu vi khoảng 3-4 người ôm, và chiều cao hơn 20 mét. Cây đổ chắn ngang hoàn toàn đường Cách Mạng Tháng Tám, đoạn gần khu vực sân vận động Quân khu 9.

Rất may, thời điểm cây ngã là giữa trưa, trời đang chuyển mưa nên đường vắng, ít người qua lại, do đó không gây ra thương vong về người. Tuy nhiên, sự cố đã khiến hai trụ dây cáp bị gãy và làm hệ thống dây điện trung thế bị kéo chùng xuống, dẫn đến mất điện cục bộ tại khu vực xung quanh.

Anh Lê Minh Tới (trú tại phường Bình Thủy, thành phố Cần Thơ), người có mặt gần hiện trường thời điểm cây ngã cho biết, vào thời điểm đó, trời nổi gió và chuẩn bị mưa.

Khi đang ở gần bãi rửa xe, anh Tới nghe tiếng "ầm" rất lớn và nhìn thấy cây bật gốc, ngã chắn ngang đường. Anh Tới cảm thấy may mắn vì sự cố xảy ra nhanh nhưng không trúng bất kỳ ai đang lưu thông.

Theo phản ánh của người dân địa phương, khu vực này thường xuyên bị ngập sâu khi triều cường lên cao trong những năm qua. Tình trạng này có thể đã khiến phần rễ cây bị ngâm nước lâu ngày, dẫn đến mục ruỗng và không còn khả năng bám sâu.

Người dân sống gần đó cho biết cây chỉ còn một phần rễ nhỏ bám vào mặt đường, nên việc ngã đổ là khó tránh, đồng thời bày tỏ lo ngại về 3 cây xà cừ lớn khác gần đó cũng có thể đang ở trong tình trạng mục rễ tương tự và đề nghị cơ quan chức năng sớm xem xét, xử lý để tránh tai nạn.

Ngay sau khi sự việc xảy ra, lực lượng chức năng phường Bình Thủy đã có mặt tại hiện trường để tổ chức dọn dẹp, cưa cắt cây đổ. Lực lượng cũng phối hợp khắc phục sự cố ngã cột điện, cáp viễn thông.

Sau khoảng 30 phút xử lý, hiện trường đã được dọn dẹp xong, đảm bảo giao thông thông suốt trở lại.Tuyến đường Cách Mạng Tháng Tám, nơi xảy ra vụ việc là một đoạn trong dự án nâng cấp, mở rộng Quốc lộ 91 đoạn từ Km0 đến Km7 mà thành phố Cần Thơ đang thực hiện.

Dự án được khởi công ngày 22/9 với tổng mức đầu tư 7.238 tỷ đồng , sử dụng nguồn vốn từ ngân sách Trung ương và ngân sách địa phương. Tổng chiều dài toàn tuyến khoảng 7,04 km, bắt đầu từ nút giao đường Cách Mạng Tháng Tám - Hùng Vương - Trần Phú - Nguyễn Trãi, phường Ninh Kiều đến Km7 thuộc phường Bình Thủy.

Theo thiết kế, tuyến đường sẽ được mở rộng lên 37 m, bao gồm 6 làn xe cơ giới, dải phân cách giữa rộng 4 mét và vỉa hè mỗi bên 5 mét. Dự án cũng bao gồm việc xây dựng mới cầu Bình Thủy.

Đây là công trình giao thông đường bộ cấp I, có ý nghĩa quan trọng trong việc giảm ùn tắc giao thông, tạo động lực phát triển kinh tế - xã hội và chỉnh trang đô thị cho cửa ngõ phía Bắc của thành phố, dự kiến hoàn thành vào năm 2027.