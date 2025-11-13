Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
M

Xã hội

Xà cừ cổ thụ bật gốc, chắn ngang đường quốc lộ

  • Thứ năm, 13/11/2025 06:10 (GMT+7)
  • 2 giờ trước

Cây xà cừ có đường kính gốc rất lớn, ước tính chiều cao hơn 20 mét. Cây đổ chắn ngang hoàn toàn đường Cách Mạng Tháng Tám, đoạn gần khu vực sân vận động Quân khu 9.

Xa cu chan quoc lo anh 1

Cây xà cừ cao hơn 20 m bật gốc chắn ngang đường Cách Mạng Tháng Tám (phường Bình Thủy, thành phố Cần Thơ) ngày 12/11. Ảnh: TTXVN.

Trưa 12/11, một cây xà cừ cổ thụ cao hơn 20 m đã bất ngờ bật gốc, đổ chắn ngang đường Cách Mạng Tháng Tám (phường Bình Thủy, thành phố Cần Thơ), một đoạn của Quốc lộ 91. Sự cố gây ách tắc giao thông tạm thời trên tuyến đường huyết mạch này.

Vụ việc xảy ra vào khoảng 12h50. Cây xà cừ có đường kính gốc rất lớn, ước tính chu vi khoảng 3-4 người ôm, và chiều cao hơn 20 mét. Cây đổ chắn ngang hoàn toàn đường Cách Mạng Tháng Tám, đoạn gần khu vực sân vận động Quân khu 9.

Rất may, thời điểm cây ngã là giữa trưa, trời đang chuyển mưa nên đường vắng, ít người qua lại, do đó không gây ra thương vong về người. Tuy nhiên, sự cố đã khiến hai trụ dây cáp bị gãy và làm hệ thống dây điện trung thế bị kéo chùng xuống, dẫn đến mất điện cục bộ tại khu vực xung quanh.

Anh Lê Minh Tới (trú tại phường Bình Thủy, thành phố Cần Thơ), người có mặt gần hiện trường thời điểm cây ngã cho biết, vào thời điểm đó, trời nổi gió và chuẩn bị mưa.

Khi đang ở gần bãi rửa xe, anh Tới nghe tiếng "ầm" rất lớn và nhìn thấy cây bật gốc, ngã chắn ngang đường. Anh Tới cảm thấy may mắn vì sự cố xảy ra nhanh nhưng không trúng bất kỳ ai đang lưu thông.

Theo phản ánh của người dân địa phương, khu vực này thường xuyên bị ngập sâu khi triều cường lên cao trong những năm qua. Tình trạng này có thể đã khiến phần rễ cây bị ngâm nước lâu ngày, dẫn đến mục ruỗng và không còn khả năng bám sâu.

Người dân sống gần đó cho biết cây chỉ còn một phần rễ nhỏ bám vào mặt đường, nên việc ngã đổ là khó tránh, đồng thời bày tỏ lo ngại về 3 cây xà cừ lớn khác gần đó cũng có thể đang ở trong tình trạng mục rễ tương tự và đề nghị cơ quan chức năng sớm xem xét, xử lý để tránh tai nạn.

Ngay sau khi sự việc xảy ra, lực lượng chức năng phường Bình Thủy đã có mặt tại hiện trường để tổ chức dọn dẹp, cưa cắt cây đổ. Lực lượng cũng phối hợp khắc phục sự cố ngã cột điện, cáp viễn thông.

Sau khoảng 30 phút xử lý, hiện trường đã được dọn dẹp xong, đảm bảo giao thông thông suốt trở lại.Tuyến đường Cách Mạng Tháng Tám, nơi xảy ra vụ việc là một đoạn trong dự án nâng cấp, mở rộng Quốc lộ 91 đoạn từ Km0 đến Km7 mà thành phố Cần Thơ đang thực hiện.

Dự án được khởi công ngày 22/9 với tổng mức đầu tư 7.238 tỷ đồng, sử dụng nguồn vốn từ ngân sách Trung ương và ngân sách địa phương. Tổng chiều dài toàn tuyến khoảng 7,04 km, bắt đầu từ nút giao đường Cách Mạng Tháng Tám - Hùng Vương - Trần Phú - Nguyễn Trãi, phường Ninh Kiều đến Km7 thuộc phường Bình Thủy.

Theo thiết kế, tuyến đường sẽ được mở rộng lên 37 m, bao gồm 6 làn xe cơ giới, dải phân cách giữa rộng 4 mét và vỉa hè mỗi bên 5 mét. Dự án cũng bao gồm việc xây dựng mới cầu Bình Thủy.

Đây là công trình giao thông đường bộ cấp I, có ý nghĩa quan trọng trong việc giảm ùn tắc giao thông, tạo động lực phát triển kinh tế - xã hội và chỉnh trang đô thị cho cửa ngõ phía Bắc của thành phố, dự kiến hoàn thành vào năm 2027.

Mệt mỏi nhích từng mét trên Quốc lộ 13 TP.HCM

Sáng 10/11, hàng nghìn phương tiện nối đuôi nhau trên Quốc lộ 13, đoạn qua cầu Bình Triệu, khiến cửa ngõ phía Đông TP.HCM rơi vào cảnh ùn tắc kéo dài.

12:02 10/11/2025

Ôtô tông mạnh khiến người phụ nữ tử vong trên Quốc lộ 14

Một ôtô con đã tông vào khiến xe máy của chị T. văng lên trước dẫn tới va chạm với xe máy ông K.. Cú tông mạnh khiến chị T. tử vong, tài xế điều khiển ôtô con rời hiện trường.

05:30 31/10/2025

Cụ bà sang đường bị xe khách tông tử vong

Trong lúc đi xe máy sang Quốc lộ 50, cụ bà 71 tuổi bị xe khách tông trúng làm bị thương nặng và tử vong sau đó.

20:39 12/10/2025

Thực trạng giao thông, văn hóa ứng xử của người tham gia, văn hóa quản lý, điều hành giao thông, các vấn đề liên quan tới quy hoạch và giải pháp xây dựng giao thông Việt Nam trong tương lai đều được PGS.TS. Phạm Ngọc Trung đề cập tới trong cuốn Văn hóa giao thông ở Việt Nam hiện nay.

https://www.vietnamplus.vn/can-tho-cay-xa-cu-cao-hon-20m-bat-goc-chan-ngang-quoc-lo-91-post1076634.vnp

Thanh Liêm/Vietnam+

(Znews đặt lại tiêu đề bài viết)

Xà cừ chắn quốc lộ Xà cừ Xà cừ cổ thụ Cổ thụ bật gốc Xà cừ Cần Thơ Cần Thơ

Đọc tiếp

Tong Bi thu To Lam hoi kien Quoc vuong Jordan hinh anh

Tổng Bí thư Tô Lâm hội kiến Quốc vương Jordan

1 giờ trước 07:18 13/11/2025

0

Tổng Bí thư Tô Lâm khẳng định Việt Nam rất coi trọng việc củng cố quan hệ với các quốc gia Trung Đông, trong đó có Jordan, quốc gia có vị thế rất quan trọng tại khu vực.

Tu dem nay, mien Bac giam nhiet sau hinh anh

Từ đêm nay, miền Bắc giảm nhiệt sâu

1 giờ trước 07:12 13/11/2025

0

Từ đêm nay (13/11) đến 15/11, miền Bắc duy trì thời tiết nền nhiệt giảm sâu về đêm và sáng sớm, trưa chiều nắng mạnh, chênh lệch nhiệt độ ngày đêm lớn.

Bạn có thể quan tâm

XEM NHIỀU

Xem thêm

Chúng tôi sử dụng cookie để cải thiện trải nghiệm của bạn. Tìm hiểu về Chính sách Cookie tại đây

Từ chối Đồng ý