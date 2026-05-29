Xã Cần Giờ trước ngưỡng lên phường: Từ đại đô thị đến siêu cảng, metro

Sau sắp xếp, xã Cần Giờ hiện có diện tích 157,01 km2 với khoảng 22.052 người. Trong tương lai, khi dự án Khu đô thị du lịch lấn biển Cần Giờ hoàn thành và đường vượt biển Cần Giờ - Vũng Tàu được đưa vào khai thác, xã có thể chào đón thêm 230.000 cư dân và 40 triệu lượt du khách mỗi năm.

Khu đô thị du lịch lấn biển Cần Giờ (Vinhomes Green Paradise) đang được triển khai rầm rộ, trong tương lai sẽ từng bước hoàn thiện các hạng mục lớn như tòa tháp cao 108 tầng, nhà hát, hệ thống sân golf, khu vui chơi giải trí, cảng tàu quốc tế 5 sao...

Lúc này, đường vượt biển Cần Giờ - Vũng Tàu đang được đẩy nhanh tiến độ để kịp khởi công trong quý II, đón lượng khách du lịch về cho địa phương. Tuyến đường có chiều dài 14 km, kinh phí đầu tư hơn 93.000 tỷ đồng .

Cùng với kỳ vọng về một trung tâm du lịch - đô thị biển mới, địa phương cũng sẽ sớm “xích lại gần” với trung tâm TP.HCM nhờ tuyến metro Bến Thành - Cần Giờ tốc độ cao. Dự án đã được động thổ từ cuối năm ngoái.

Đồng thời, trong 3 năm tới, khi cầu Cần Giờ hoàn thành, thời gian di chuyển đường bộ từ trung tâm thành phố về Cần Giờ theo hướng này sẽ còn khoảng 45-60 phút. Từ đây, kinh tế biển, du lịch và logistics gắn với Khu đô thị lấn biển Cần Giờ cùng khu vực Bà Rịa - Vũng Tàu cũ sẽ có thêm dư địa phát triển.

Đầu năm nay, dự án cầu Cần Giờ đã được động thổ. Công trình có tổng chiều dài toàn tuyến khoảng 6,3 km, vượt sông Soài Rạp, nối Cần Giờ với Nhà Bè. Dự án gồm cầu chính dài gần 3 km và hơn 3,3 km đường dẫn, cùng các cầu nhỏ vượt Sông Chà, Tắc Sông Chà, rạch Mương Ngang. Cầu được thiết kế 6 làn xe (4 làn cơ giới, 2 làn hỗn hợp), vận tốc 80 km/h.

Song hành với những trụ cột kết nối mới, đường Rừng Sác đang được TP.HCM lên kế hoạch nâng cấp từ 4-6 lên 10 làn xe. Trong tương lai, tuyến này sẽ kết nối trực tiếp với cao tốc Bến Lức - Long Thành và cầu Cần Giờ.

Bên cạnh phục vụ nhu cầu đi lại cho người dân, các dự án hạ tầng kết nối còn nhằm phục vụ cảng trung chuyển quốc tế Cần Giờ trong tương lai. Quy mô cảng biển 5 tỷ USD được kỳ vọng đưa TP.HCM thành trung tâm logistics mới, cạnh tranh trực tiếp với Singapore.

Siêu cảng đặt mục tiêu công suất lên đến 17 triệu TEUs. Khi đó, dự án có thể mang lại nguồn thu 34.000- 40.000 tỷ đồng mỗi năm, đồng thời tạo việc làm cho 6.000-8.000 lao động trực tiếp và hàng chục nghìn việc làm gián tiếp.

Khi các dự án trọng điểm lần lượt hoàn thành, trong “chiếc áo” mới khi lên phường, xã Cần Giờ được kỳ vọng sẽ thu hút mạnh dòng cư dân, du khách, nhà đầu tư; đồng thời trở thành cực tăng trưởng mới, đóng vai trò quan trọng trong cấu trúc phát triển liên vùng của TP.HCM và Đông Nam Bộ.

Xã Bà Điểm và Hóc Môn nằm ngay cửa ngõ tây bắc của TP.HCM đều có mức độ đô thị hóa cao, hạ tầng giao thông bứt tốc khi có Vành đai 3 và Quốc lộ 22 đi qua.

Theo PGS.TS Trần Hoàng Ngân, chỉ tiêu tăng trưởng GRDP tối thiểu 10%/năm từ nay đến 2045 đầy thách thức nhưng vẫn khả thi, miễn là TP.HCM phát huy hết các tiềm năng, lợi thế đã có.

