'Wonka' đánh bại 'Aquaman 2' tại phòng vé quốc tế

Ông chủ nhà máy chocolate bất ngờ vượt qua người hùng Aquaman. Cuộc nội chiến phòng vé ở Warner Bros. vẫn còn kịch tính tới những ngày cuối năm.

Theo Variety, tuần cuối cùng của năm 2023 chứng kiến cuộc nội chiến phòng vé tại Warner Bros. giữa Wonka, Aquaman and the Lost Kingdom và The Color Purple. Bất chấp việc phát hành trước, Wonka gây bất ngờ khi vượt lên Aquaman 2.

Thống kê từ Box Office Mojo ghi nhận vở nhạc kịch do Timothée Chalamet đóng chính thu về 8,6 triệu USD vào thứ sáu vừa qua, tăng 32% so với tuần trước. Sự ngọt ngào, ấm áp khiến Wonka trở thành bộ phim được ưa thích mùa Giáng sinh 2023. Hiện, "ông chủ nhà máy chocolate" thu về 296 triệu USD toàn cầu sau nửa tháng công chiếu.

Xếp vị trí thứ hai với 6,75 triệu USD , Aquaman and the Lost Kingdom giảm 51% so với ngày đầu công chiếu. Tác phẩm cuối cùng của Vũ trụ Mở rộng DC (DCEU) chật vật thu về 65 triệu USD tại thị trường nội địa trong tuần đầu công chiếu. Với kinh phí sản xuất lên tới 205 triệu USD , đế vương Atlantis khó hòa vốn với tình cảnh hiện tại.

Đế vương Atlantis thất thế trước ông chủ nhà máy chocolate Willy Wonka. Ảnh: JoBlo.

Một bộ phim khác từ nhà Warner Bros. là The Color Purple kiếm được 4,1 triệu USD , nâng tổng doanh thu nội địa lên 36,4 triệu USD . Tờ Variety dự đoán bộ phim có thể thu về khoảng 20 triệu USD trong cuối tuần này.

Tại thị trường Việt Nam, Aquaman and the Lost Kingdom được khán giả đón nhận khi thu về 62 tỷ đồng . Trong khi đó, Wonka rơi vào tình cảnh ế ẩm khi chỉ thu về 15 tỷ đồng , theo Box Office Vietnam.