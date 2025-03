Minh tinh Nhật qua đời 4 tháng, lễ tang mới được tổ chức

Lễ tiễn biệt Miho Nakayama dự kiến được tổ chức tại Tokyo (Nhật Bản) vào cuối tháng 4.

Theo Yahoo News, lễ tiễn biệt diễn viên Miho Nakayama ​​dự kiến được tổ chức vào tháng 4. Đại diện nữ diễn viên cho biết buổi lễ được tổ chức riêng tư giữa những người họ hàng thân thiết. Song, gia đình sẽ tổ chức một buổi lễ khác để người hâm mộ có thể tới để tưởng nhớ cô.

Lễ tang Miho Nakayama dự kiến diễn ra vào tháng 4. Ảnh: NHK.

Cụ thể, lễ tiễn biệt được tổ chức vào chiều ngày 22/4 tại hội trường diễn đàn quốc tế Tokyo. Ban tổ chức yêu cầu người hâm mộ cần tuân thủ một số quy định như vị trí xếp hàng, trang phục, phương tiện di chuyển... Đặc biệt, mọi người không được mang theo hoa hay lễ vật.

Ngoài ra, người hâm mộ có thể gửi lời chia buồn online theo đường link do ban tổ chức cung cấp.

Cũng theo Yahoo News, người ​​sẽ đọc lời cảm tạ trong buổi lễ là nữ ca sĩ Kyoko Koizumi, người mà Miho Nakayama yêu quý như em ruột.

Trước đó, China Times đưa tin nhiều tháng sau khi qua đời, gia đình Miho Nakayama chưa thể tổ chức lễ an táng cho nữ diễn viên do Shinobu Nakayama, em gái nữ diễn viên chưa tìm được nơi an nghỉ phù hợp cho chị mình.

Ngày 6/12/2024, người hâm mộ bàng hoàng khi hay tin Miho Nakayama qua đời trong phòng tắm tại nhà riêng ở Tokyo, theo Hochi. Hiện trường cho thấy nữ diễn viên ngã gục trong phòng tắm.

Miho Nakayama sinh năm 1970, cô khởi đầu sự nghiệp trong vai trò diễn viên vào năm 1985 và lấn sân âm nhạc trong cùng thời gian đó. Là ngôi sao hàng đầu tại Nhật Bản, cô đóng vai chính trong hàng loạt phim truyền hình như Mama wa Idol!, Kimi Hitomi ni Koisitru!...