Wharton đáp trả tin đồn sang MU

Tiền vệ trẻ Adam Wharton bác bỏ tin đồn sắp gia nhập MU, trong bối cảnh Crystal Palace lên kế hoạch gia hạn hợp đồng với anh.

Wharton khẳng định không quan tâm tới tin đồn về MU.

Suốt thời gian qua, Wharton liên tục được liên hệ với MU. HLV Ruben Amorim coi anh là mục tiêu hàng đầu để tăng cường tuyến giữa cho "Quỷ đỏ" ở kỳ chuyển nhượng tháng 1/2026. Tuy nhiên, Wharton tỏ ra thản nhiên trước mọi đồn đoán.

Chia sẻ với The Athletic, tiền vệ 21 tuổi nói: "Tôi không để tâm lắm. Trên mạng xã hội lúc nào cũng đầy tin đồn. Bạn bè, người thân, ai cũng nhắn hỏi tôi MU có thật sự quan tâm không. Tôi chỉ biết cười và bảo: 'Nhờ mọi người nói tôi mới biết đấy'".

"Họ bảo MU theo dõi tôi, nhưng tôi chẳng biết ai ở đó đang xem cả. Tôi nhìn thấy tin, nói 'Ờ', rồi tiếp tục công việc của mình. Những đội lớn như MU lúc nào cũng gắn liền với 10, 20 cái tên, nên nếu tôi nằm trong số đó thì chẳng có gì đặc biệt. Điều quan trọng là bạn thể hiện thế nào trên sân, chứng minh mình xứng đáng với cơ hội ấy", Wharton kết lại.

Theo nhà báo Fabrizio Romano, ban lãnh đạo Crystal Palace đang đàm phán để giữ chân Wharton lâu dài. Romano tiết lộ: "Wharton hạnh phúc ở Palace và hiểu rằng đây là nơi tốt nhất để phát triển sự nghiệp hiện tại. Dù vậy, tương lai của Wharton vẫn để ngỏ nếu có một lời đề nghị không thể chối từ xuất hiện vào mùa hè tới".

Ngoài MU, Real Madrid cũng được cho là từng quan tâm Wharton sau khi chia tay Toni Kroos và Luka Modric. Theo The Times, mức giá để bất kỳ CLB nào sở hữu Wharton không dưới 70 triệu bảng.