Vứt rác bừa bãi, thanh niên ở TP.HCM bị phạt tiền

  • Thứ tư, 1/4/2026 06:43 (GMT+7)
  • 33 phút trước

Chỉ “tiện tay” vứt rác xuống bãi đất trống, một nam thanh niên ở TP.HCM đã bị xử phạt 750.000 đồng.

Ngày 31/3, Công an phường Đông Hưng Thuận, TP.HCM cho biết đã xử phạt một trường hợp vứt rác không đúng nơi quy định, qua đó tiếp tục siết chặt công tác đảm bảo vệ sinh môi trường trên địa bàn.

Hình ảnh thanh niên xả rác bị camera ghi lại.

Trước đó vào chiều 29/3, trong quá trình tuần tra, Tổ công tác Công an phường tiếp nhận tin báo của người dân về việc một người có hành vi vứt rác tại bãi đất trống thuộc khu phố 43.

Ngay sau đó, lực lượng chức năng đã tiến hành xác minh, làm rõ. Qua kiểm tra, xác định vào khoảng 14h cùng ngày, anh Đ.P.P. (SN 2000) điều khiển xe máy chở theo 3 chậu nhựa trồng cây. Khi đến khu vực trên, người này dừng xe vứt các chậu xuống bãi đất trống.

Làm việc với công an, anh P. thừa nhận hành vi vi phạm và cho biết do chưa nắm rõ quy định pháp luật về bảo vệ môi trường. Lực lượng chức năng đã tuyên truyền, nhắc nhở, đồng thời lập biên bản xử lý theo quy định.

Dựng lại hiện trường nam thanh niên xả rác.

Căn cứ Nghị định 45/2022/NĐ-CP của Chính phủ, hành vi vứt rác không đúng nơi quy định có thể bị phạt từ 500.000 đến 1.000.000 đồng. Trường hợp này, Công an phường Đông Hưng Thuận đã ra quyết định xử phạt 750.000 đồng.

Theo Công an phường, dù là hành vi nhỏ nhưng cần xử lý nghiêm nhằm nâng cao ý thức người dân trong giữ gìn vệ sinh môi trường. Thời gian tới, đơn vị sẽ tiếp tục tăng cường tuần tra, xử lý các vi phạm, góp phần xây dựng môi trường sống xanh, sạch, đẹp.

Sách hay về môi trường

How to Save Our Planet - Mark Maslin: Tác phẩm được ví như cuốn cẩm nang về các vấn đề còn tồn tại và các giải pháp khả thi để cứu Trái Đất; trang bị cho người đọc những kiến ​​thức khoa học mới nhất về biến đổi khí hậu, tính bền vững và các vấn đề mà chúng ta đang phải đối mặt.

We are the Weather: Saving the Planet Starts at Breakfast - Jonathan Safran Foer. Tác giả tin rằng mối liên hệ giữa ngành nông nghiệp chăn nuôi và cuộc khủng hoảng khí hậu hiện ra không thực sự rõ ràng. Tuy nhiên, các hành động mang tính tập thể như giảm tiêu thụ thịt có thể đóng vai trò quan trọng trong việc giảm lượng khí thải carbon.

https://tienphong.vn/vut-rac-bua-bai-nguoi-dan-ong-o-tphcm-bi-phat-tien-post1831956.tpo

Nguyễn Dũng/Tiền Phong

(Znews đặt lại tiêu đề bài viết)

    Miền Bắc tiếp tục mưa dông, nền nhiệt giảm sâu

    Sáng nay (1/4), không khí lạnh yếu tiếp tục gây mưa rào và dông rải rác cho một số khu vực ở miền Bắc, nền nhiệt giảm 5-6 độ C so với hôm qua, trời chuyển mát, vùng núi se lạnh.

    Hai nữ sinh nhặt được 5 chỉ vàng

    Sau khi nhặt được dây chuyền vàng trị giá khoảng 80 triệu đồng, hai nữ sinh học lớp 10 ở Hà Tĩnh đã chủ động giao công an nhờ tìm người đánh rơi để trả lại.

