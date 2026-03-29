Va chạm với xe chở rác, một người đi xe máy tử vong tại chỗ

Va chạm với xe chở rác trên đường, người đàn ông trung niên đi xe máy tử vong tại chỗ.

Vụ tai nạn xảy ra vào khoảng 20h20 ngày 28/3. Lúc này, ôtô chuyên dụng chở rác mang biển kiểm soát 63C-11780 lưu thông trên tỉnh lộ 864, hướng đi từ phường Mỹ Tho về xã Bình Trưng, khi đến đoạn qua xã Kim Sơn (Đồng Tháp) đã va chạm với xe máy đi cùng chiều.

Hiện trường vụ tai nạn.

Tai nạn khiến người đàn ông lái xe máy (trên 50 tuổi) tử vong tại chỗ.

Nhận được tin báo, Trạm kiểm soát giao thông Trung Lương đã có mặt tại hiện trường điều tra nguyên nhân và điều tiết giao thông.