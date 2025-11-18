Vương phi Kate gây chú ý

Vương phi Anh Kate Middleton gây chú ý khi đưa ra những thông điệp sâu sắc về việc đón nhận sự đổi thay để tìm thấy vẻ đẹp và ý nghĩa của cuộc sống.

Vợ chồng Thái tử Anh William và Vương phi Kate bên các con. Ảnh: Reuters.

“Hãy để tình yêu là cội rễ nâng đỡ chúng ta”, Vương phi Kate (43 tuổi) chia sẻ trong đoạn video mới đăng tải trên tài khoản mạng xã hội Instagram của vợ chồng cô.

Đoạn video mang chủ điểm mùa thu nằm trong loạt video khắc họa vẻ đẹp bốn mùa mang tên “Mother Nature” (Mẹ thiên nhiên) do Vương phi lên ý tưởng thực hiện.

Trong đoạn video mới đăng tải, Vương phi Kate nói: “Hãy trân trọng vẻ đẹp trong những sự đổi thay. Khi ngày ngắn lại và bóng tối dài hơn, năng lượng của mùa hè dần thu mình lại trong sắc thu. Mùa thu là mùa của sự chiêm nghiệm và điều chỉnh.

Cây cối rụng lá để chuẩn bị cho mùa đông, cũng như chúng ta học cách buông bỏ những điều không còn cần thiết. Khi hiểu rõ thế giới bên trong lẫn bên ngoài bản thân mình, ta tìm thấy sự sáng tỏ và mục đích sống”.

Video ghi lại cảnh Kate đốt lửa trại, khám phá khung cảnh thiên nhiên và có những suy ngẫm về mùa thu. Cùng xuất hiện với Kate trong video là những em nhỏ của trường Farley Junior Academy trong khuôn khổ hoạt động của tổ chức từ thiện Go Beyond.

Vương phi Kate cùng các em học sinh đến công viên Windsor Great Park ở thị trấn Windsor. Tại đây, cô dạy các em cách nấu ăn trên bếp lửa. Đoạn video do cho thấy Kate và đầu bếp Gill Meller cùng nhóm học sinh chuẩn bị bữa ăn với rau củ và táo hái tại vườn, bánh mì tự làm.

"Khi mùa thay lá, Mẹ Thiên nhiên dạy chúng ta rằng vẻ đẹp nằm trong sự đổi thay, trong điều vô thường và trong những điều ta cần buông bỏ. Dù hoa rụng và màu sắc nhạt phai, những bộ rễ vẫn lớn lên âm thầm, sâu hơn, mạnh mẽ hơn. Hãy để tình yêu thương là cội rễ nâng đỡ chúng ta, là ánh sáng dẫn đường trong những đổi thay. Hãy luôn kiên định”, Vương phi Kate chia sẻ thêm.

Đoạn video mới được Vương phi đăng tải thu hút sự chú ý bởi hiếm khi cô chia sẻ những suy nghĩ nội tâm. Video nói về vẻ đẹp mùa hè đã được Vương phi cho ra mắt hồi tháng 8.

Trong video mùa xuân ra mắt hồi tháng 5, Vương phi Kate và Thái tử William cùng xuất hiện để nói về vai trò của thiên nhiên trong hành trình phục hồi tinh thần và thể chất của Kate, sau cô trải qua đợt điều trị ung thư trong năm 2024. “Thiên nhiên đã là nơi trú ngụ của tôi trong suốt năm qua”, Vương phi Kate từng tâm sự trong đoạn video nói về mùa xuân.