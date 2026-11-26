Tại quán bánh xèo trên đường Tạ Quang Bửu, khách có thể tự chọn cải xanh, xà lách hái từ vườn sân thượng rồi đưa nhân viên rửa để ăn kèm.

“Rau này khách có thể tự hái, quán mang vào rửa sạch rồi dọn ăn kèm bánh xèo”, chị Giảng Thị Diễm My nói, chỉ tay về phía trụ rau ở góc quầy.

Hai trụ đặt ở tầng trệt quán bánh xèo trên đường Tạ Quang Bửu (phường Chánh Hưng, TP.HCM) được cắm cải xanh, xà lách hái từ sân thượng. Trong lúc chờ bánh, khách có thể đến chọn từng lá rau mình muốn ăn. Ai tò mò rau được trồng thế nào có thể theo chủ quán lên xem khu vườn gần 200 m2.

Vườn rau hơn 100 triệu đồng trên sân thượng

Chia sẻ với Tri Thức - Znews, chị My (34 tuổi) cho biết ban đầu chị lắp thử khoảng 20 trụ ở nhà để trồng rau cho gia đình. Khi muốn trồng thêm mà nhà chật, chị chuyển các trụ lên sân thượng nhà người bạn Bích Nhi (34 tuổi).

“Lúc chuyển sang sân thượng nhà Nhi, nắng gió tốt nên rau lên đều lắm, thu hoạch liên tục mà hai nhà ăn không hết. Thấy tiếc công chăm sóc, tụi mình mới bàn nhau mở rộng thêm quy mô để chia sẻ cho người thân và những ai quan tâm đến cách trồng rau sạch trên sân thượng”, chị My kể.

Chị My thường thu hoạch cải xanh, xà lách vào khoảng 11h, trước giờ quán mở cửa.

Khu vườn hiện có diện tích gần 200 m2 với khoảng 60 trụ rau. Mỗi trụ cao hơn 2 m. Để tối ưu việc tưới tiêu, chị My bố trí các trụ chạy dọc theo đường ống dẫn từ máy bơm.

Không dùng đất như lối canh tác truyền thống, vườn của chị My trồng rau trên các trụ ống trắng đặt thẳng đứng.

Nước pha dinh dưỡng được máy bơm đẩy thẳng lên đỉnh ống rồi chảy tràn từ trên xuống bên trong lòng trụ, giúp bộ rễ lơ lửng hấp thụ trực tiếp trước khi nước hồi lưu về bồn chứa. Cách trồng tận dụng chiều cao giúp tiết kiệm diện tích, phù hợp điều kiện nhà phố.

Các hốc trồng rau xếp dọc thân trụ. Dung dịch dinh dưỡng được bơm lên đỉnh rồi chảy qua bộ rễ bên trong.

Theo chị My, hệ thống phải vận hành xuyên suốt, cứ 2-3 tiếng lại bơm một lần và duy trì liên tục suốt 24 giờ.

"Nếu ngắt nước, rễ cây sẽ khô và chết ngay trong một buổi. Có ngày tôi quên vặn vòi bơm, một trụ 60 cây chết sạch, lại phải trồng từ đầu, cũng tiếc lắm", chủ quán cho hay.

Cải xanh và xà lách là hai loại rau được chị ưu tiên trồng trên vườn. Hạt giống sau khi ươm nảy mầm, chăm sóc đến khi đủ cứng cáp mới đưa lên trụ; từ lúc gieo đến khi thu hoạch mất khoảng 25 ngày.

Việc gieo trồng và thu hoạch được bố trí luân phiên giữa các trụ để luôn duy trì được lứa rau tươi mới mỗi ngày.

Bánh xèo miền Tây ăn cùng rau tự chọn

Khi rau thu hoạch đều và hai nhà dùng không hết, chị My và chị Nhi bàn nhau mở quán bánh xèo miền Tây. Chị My học đổ bánh từ chị dâu ở quê, sau đó điều chỉnh công thức cho hợp khẩu vị khách ở thành phố.

Theo chị My, quán dùng khoảng 7 kg cải xanh và xà lách từ vườn mỗi ngày. Chị mua thêm lá cách, diếp cá, lá cóc và các loại rau thơm để rổ rau ăn kèm có thêm nhiều vị.

Bánh xèo ăn kèm rau cải và xà lách hái tại vườn.

Ngay góc quán dưới tầng trệt, chủ quán đặt sẵn hai trụ rau mô hình tượng trưng. Mỗi ngày, chị My hái rau tươi từ trên tầng thượng xuống cắm vào các hốc trụ để thực khách có thể tự tay chọn lựa từng lá mình muốn ăn, sau đó nhân viên đem đi rửa sạch trước khi dọn ra bàn.

Với những vị khách tò mò muốn tận mắt xem quy trình trồng trọt thực tế, chị dẫn lên tham quan khu vườn trên sân thượng.

Robert (61 tuổi, quốc tịch Hà Lan) cho biết ông đến Việt Nam khoảng hai năm một lần và đã ăn bánh xèo ở nhiều nơi. Ông thấy cách làm của quán khá lạ vì khách được tự hái rau và nắm rõ nguồn gốc phần rau ăn kèm.

Robert chấm trải nghiệm tại quán 9/10, đồng thời đánh giá cao khâu làm sạch và việc thực khách có thể tận mắt thấy nơi trồng rau.

Robert, 61 tuổi, cho biết ông thích việc được tự chọn rau ăn kèm bánh xèo.

Tương tự, Hà Mai (27 tuổi, phường Chánh Hưng) cũng bày tỏ thích thú khi tự hái rau.

"Mình đi ăn nhiều quán bánh xèo nhưng đây là lần đầu được tự tay chọn từng lá rau ngay tại chỗ. Thích ăn bao nhiêu thì hái bấy nhiêu nên đỡ lãng phí, mà nhìn thấy nguồn rau rõ ràng cũng thấy yên tâm hơn", Mai cho hay.

Món chính của quán là bánh xèo kiểu miền Tây, kích thước lớn, nhân có tôm, thịt, giá, trứng, củ sắn và đậu xanh. Bánh ăn kèm rau sống, cuốn lại rồi chấm nước mắm chua ngọt, giá khoảng 55.000-60.000 đồng mỗi phần, tùy nhân. Quán cũng bán thêm bánh khọt.

Quán mở cửa từ 11h30 đến 21h. Theo chủ quán, những ngày đông khách, lượng bán có thể vượt 100 phần.

Khu vườn gần 200 m2 trên sân thượng có khoảng 60 trụ rau, được đầu tư hơn 100 triệu đồng.