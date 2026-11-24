Khi Nguyễn Lực ghi bàn ở U17 World Cup, bà Mơ rơi nước mắt. Bà bồi hồi nhớ lại hành trình từ ngày con trai rời quê hương theo đuổi trái bóng.

Chu Ngọc Nguyễn Lực ghi hai bàn tại U17 World Cup 2026. Ảnh: VFF.

Chưa hết vòng bảng U17 World Cup 2026, Nguyễn Lực đã có 2 pha lập công ấn tượng vào lưới U17 New Zealand (23/11) và U17 Bỉ (20/11). Trước tiền vệ sinh năm 2009, lịch sử bóng đá Việt Nam chưa từng ghi nhận bất kỳ cầu thủ nào ghi 2 bàn trong một kỳ World Cup 11 người.

Trong căn nhà nhỏ ở xã Cát Ngạn (Nghệ An) tối 23/11, bà Nguyễn Thị Hoài Mơ (46 tuổi), mẹ của Lực, rơi nước mắt khi chứng kiến màn thể hiện của con qua màn ảnh nhỏ.

"Con tôi làm được rồi", người mẹ nói với Tri Thức - Znews.

Khoảnh khắc ấy gợi lại cho bà Mơ cả một chặng đường dài của gia đình, từ khi gửi con trai mới lên 9 theo đuổi bóng đá cho đến những năm tháng cậu xa nhà.

3 năm vượt 60 km thăm con

Ký ức của bà Mơ quay về năm 2018, khi Nguyễn Lực mới là cậu học trò lớp 3, ngày ngày vẫn quẩn quanh bên chiếc máy may của mẹ ở khu vực Đô Lương cũ. Cậu bé sinh năm 2009 sớm bộc lộ niềm say mê đặc biệt với trái bóng.

Ngày thầy Chương và thầy Nam ở Trung tâm Văn hóa, Thể thao huyện tìm đến, khuyên gia đình đưa Lực xuống CLB Sông Lam Nghệ An thi tuyển vì nhìn thấy tố chất ở cậu bé, vợ chồng bà Mơ băn khoăn rất nhiều.

"Thương con còn nhỏ, tự lập chưa vững, gia đình không khỏi lo lắng. Nhưng thấy Lực nằng nặc đòi đi đá bóng, tôi đành gật đầu", bà kể.

Bước đi đầu tiên của Lực không suôn sẻ. Ở đợt tuyển chọn vào Sông Lam Nghệ An, dù có thể lực và kỹ thuật tốt, cậu bị loại vì chưa đủ tuổi. Thấy con buồn, ông Chu Văn Cảnh (46 tuổi), bố của Lực, chở con xuống Cửa Lò, tìm gặp anh em cựu danh thủ Văn Sỹ Hùng và Văn Sỹ Thủy để xin thi tuyển vào Trung tâm đào tạo bóng đá VST. Từ đây, cậu bé xứ Nghệ được ăn tập bài bản.

Bố mẹ của Nguyễn Lực ngồi khán đài, theo dõi một trận đấu của con. Ảnh: Gia đình cung cấp.

Đến giữa học kỳ I năm lớp 8, Lực chuyển hẳn đến Cửa Lò, vừa học văn hóa vừa tập bóng đá. Căn nhà ở xã Cát Ngạn trở nên vắng vẻ. Bà Mơ vẫn nhớ cảm giác buồn mỗi chiều tan ca về, không còn thấy con chạy ra đón như trước.

Để vơi nỗi nhớ, suốt 3 năm, đều đặn cuối tuần, người mẹ tự chạy xe máy xuống thăm con. Chiều thứ 7, vừa tan ca lúc 16h30, bà nổ máy vượt quãng đường hơn 60 km từ Cát Ngạn xuống Cửa Lò. Bà ở lại với con đến sáng thứ 2 mới quay về cho kịp giờ vào xưởng làm việc.

Bà Mơ kể vất vả nhất là giai đoạn dịch Covid-19 bùng phát, trung tâm siết chặt quy định phòng dịch nên người nhà không được vào thăm.

"Nhớ con quá không chịu nổi, tôi vẫn chạy xe xuống, nhưng chỉ đành đứng lặng bên ngoài hàng rào cổng trung tâm nhìn bóng lưng con tập luyện trên sân, đợi đến khi con tập xong, không gặp chấn thương mới yên tâm quay xe trở về", bà nói.

Lực vốn ít nói và hiếm khi bộc lộ cảm xúc trước mặt bố mẹ. Suốt thời gian xa quê, cậu ít khi than vãn dù quá trình luyện tập vất vả. Chỉ có một buổi tối, khi đã xa nhà chừng một năm, Lực gọi điện về cho mẹ. Đầu dây bên kia là giọng nói nghèn nghẹn của cậu con trai: "Mẹ ơi, con nhớ mẹ lắm, con không đá bóng nữa mô".

"Tôi nghe mà chạnh lòng. Con còn nhỏ, có những lúc mệt mỏi và nhớ nhà. Tôi cố giữ giọng bình tĩnh để con không mềm lòng. Đau lòng nhưng tôi động viên, kể chuyện ở quê để con nguôi ngoai", bà Mơ nói.

Sau cuộc gọi tối hôm đó, Lực lại tiếp tục tập luyện và không nhắc lại chuyện xin về nữa.

Cặp lồng cơm của bố

Sau 3 năm rèn giũa ở Cửa Lò, năm 2022, Lực chuyển lên Hà Nội gia nhập môi trường đào tạo chuyên nghiệp tại CLB Bóng đá Hà Nội.

Đường xá xa xôi, công việc công nhân may ở quê nhà bận rộn nên bà Mơ không thể tự chạy xe đi thăm con mỗi tuần như trước. Bà nén nỗi nhớ, gửi gắm mọi lời dặn dò cho chồng để anh thay vợ đồng hành sát sao bên con ngay tại thủ đô.

Gia đình đến Hà Nội thăm Lực năm 2023. Ảnh: Gia đình cung cấp.

Ông Cảnh là quản lý kho cho một công ty điện thoại tại Hà Nội. Đồng lương của ông cộng với thu nhập của vợ ở quê chỉ vừa đủ sống. Tiền phụ cấp đào tạo trẻ của Lực chỉ đủ để cậu mua giày, còn chi phí sinh hoạt, ăn uống bồi dưỡng đều nhờ bố mẹ chắt chiu bù thêm.

"Tôi chấp nhận đi làm xa, hàng ngày chạy xe từ phòng trọ thuê ở phường Cầu Giấy sang Gia Lâm làm việc, để buổi tối có thể ở gần CLB Hà Nội và Trung tâm Đào tạo bóng đá trẻ của Liên đoàn Bóng đá Việt Nam, để thăm con", ông Cảnh cho hay.

Bà Mơ kể tan ca sau cả ngày xoay xở với hàng hóa trong kho, thay vì về phòng trọ nghỉ ngơi, ông Cảnh lại ghé các vựa hải sản bình dân mua ít tôm về luộc, hoặc qua hàng thịt quen mua chút thịt bò đem áp chảo. Ông cho thức ăn vào chiếc cặp lồng nhỏ, mang đến sân tập để con ăn thêm.

Trong suy nghĩ của ông Cảnh, chế độ ăn ở đội trẻ khó lòng bù đắp thể lực cho một cầu thủ đang tuổi phát triển và tập luyện cường độ cao. Những bữa ăn phụ ấy cứ thế đều đặn diễn ra suốt nhiều năm, gói ghém sự quan tâm lặng lẽ của người cha và nỗi lòng của người mẹ phương xa.

Khi Lực lên tập trung cùng đội tuyển U17 quốc gia tại Trung tâm Đào tạo bóng đá trẻ VFF ở Mỹ Đình, tuần nào ông Cảnh cũng ghé thăm con một lần.

"Dù con trai đã khoác áo đội tuyển quốc gia, Lực vẫn là đứa trẻ cần được bố hỏi han, chăm chút từng bữa ăn", ông Cảnh nói.

Tối muộn ngày 5/11, khi đội tuyển U17 Việt Nam chuẩn bị rời trung tâm để sang Trung Đông tập huấn trước thềm vòng chung kết World Cup U17, bà Mơ gọi video cho chồng, thấy ông đang ngồi trên chiếc xe máy cũ, đậu bên ngoài cổng trung tâm đào tạo trẻ. Dưới ánh đèn đường, ông kiên nhẫn đợi chuyến xe chở Lực và các đồng đội lăn bánh. Người cha không vào tận nơi, tránh ảnh hưởng đến sự tập trung của con, chỉ đứng từ xa nhìn con lên xe rồi chạy theo một đoạn, đến khi xe khuất hẳn về hướng sân bay Nội Bài mới quay về phòng trọ.

Tối 23/11, vợ chồng ông Cảnh, bà Mơ ngồi bên nhau, chứng kiến con trai ghi bàn ở U17 World Cup. Khi Lực ghi bàn, cả hai vỡ òa như gom lại cả những tháng ngày nhớ con, lần tiễn con đi và những bữa ăn mang đến sân tập.

"Tôi mong sau này con có thể vững vàng, chuyên tâm phát triển đam mê bóng đá", bà Mơ cho hay, mắt ánh lên niềm tự hào.

Highlights U17 Việt Nam 3-3 U17 New Zealand Tối 23/11, U17 Việt Nam hòa U17 New Zealand với tỷ số 3-3 tại lượt trận thứ hai bảng G U17 World Cup 2026.