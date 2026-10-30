Cầu thủ Bùi Hoàng Việt Anh mua biệt thự 20 tỷ ở tuổi 27

Sau khi mua nhà, xe cho bố mẹ, Bùi Hoàng Việt Anh mới sắm nhà riêng. Chị gái trung vệ cho biết gia đình xúc động trong ngày nhận bàn giao.

Ngày 28/10, bà Nguyễn Thị Thắm, mẹ của trung vệ Bùi Hoàng Việt Anh, chia sẻ hình ảnh gia đình nhận bàn giao căn nhà mới của con trai tại Hưng Yên.

"Chúc mừng con trai. Con đã cố gắng thật nhiều, có cho mình cái nhà để che mưa che nắng. Mẹ tự hào lắm trai yêu ạ", bà Thắm viết trên trang cá nhân.

Trao đổi với Tri Thức - Znews, anh Thành Sơn, người môi giới căn nhà, xác nhận Việt Anh nhận bàn giao bất động sản ngày 28/10. Theo anh Sơn, căn biệt thự nằm tại phân khu Vịnh Xanh, thuộc dự án Vinhomes Ocean Park 3, có diện tích 144 m2 và giá khoảng 20 tỷ đồng .

Bùi Lâm Oanh, chị gái Việt Anh, cho biết xúc động khi chứng kiến em trai mua được nhà riêng sau khi lo nhà ở, xe cộ cho bố mẹ.

Chia sẻ với Tri Thức - Znews, chị Bùi Lâm Oanh, chị gái của Việt Anh, xác nhận đây là căn nhà em trai mua cho riêng mình.

"Nhà này là nhà riêng của Việt Anh. Em trai tôi đã mua nhà, mua xe cho bố mẹ rồi, bây giờ mới mua cho mình", chị Oanh nói.

Theo chị, để có được cuộc sống hiện tại, Việt Anh đã trải qua chặng đường không ít khó khăn. Anh phải xa gia đình từ khi còn nhỏ. Sau này, khi gia đình chuyển đi nơi khác sinh sống, Việt Anh vẫn ở lại Hà Nội một mình, mỗi năm chỉ có thể về thăm người thân một lần vào dịp Tết.

“Mỗi lần vào thăm bố mẹ, cả gia đình 4 người lại quây quần trong căn phòng trọ nhỏ hơn chục mét vuông. Dù vậy, lúc nào em cũng mong ngóng đến ngày được về thăm gia đình. Đến khi sức khỏe bố mẹ ngày càng yếu, điều em mong mỏi nhất là có thể đưa bố mẹ về sống gần mình để tiện chăm sóc”, chị Oanh kể.

Chị cho biết bên cạnh nỗi nhớ gia đình và áp lực chuyên môn, em trai còn mang mong muốn giúp người thân thoát khỏi cảnh khó khăn. Chứng kiến Việt Anh từng bước lo được nhà ở, phương tiện đi lại cho bố mẹ rồi mới sắm sửa cho bản thân, chị tự hào và mừng cho em.

“Khoảnh khắc bước vào căn nhà của em trai, tôi và mẹ đều không giấu được xúc động, mắt đỏ hoe. Hơn ai hết, tôi hiểu Việt Anh đã phải chịu những áp lực lớn đến nhường nào. Vì vậy, khi chứng kiến em đạt được những thành quả như hôm nay, tôi thực sự rất xúc động”, chị chia sẻ.

Trước đó, trên trang cá nhân, chị Oanh cũng gửi lời chúc mừng em trai, bày tỏ: "Nhìn lại về nơi bắt đầu mới thấy được chú bé của chị đã bước được những bước dài như thế nào!".

Bùi Hoàng Việt Anh sinh năm 1999, quê Thái Bình, nay thuộc tỉnh Hưng Yên. Anh trưởng thành từ hệ thống đào tạo trẻ của CLB Hà Nội, từng khoác áo đội bóng thủ đô trước khi chuyển sang CLB Công an Hà Nội. Trung vệ này cũng từng thi đấu cho U23 và đội tuyển quốc gia Việt Nam.