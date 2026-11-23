Phạm Ngọc Vương nhập viện vì choáng váng, co quắp chân tay trên sân pickleball. Trước đó, anh từng chạy marathon 42 km, đạp xe xuyên Việt và chơi thể thao thường xuyên.

Sáng 23/11, Phạm Ngọc Vương (sinh năm 1991, nhân viên văn phòng tại TP.HCM) được xuất viện sau 2 ngày điều trị tại Bệnh viện Thống Nhất. Trước khi ra về, anh được bác sĩ dặn uống nhiều nước, nghỉ ngơi và có thể vận động thể thao nhẹ trở lại sau 7 ngày.

Chia sẻ với Tri Thức - Znews, Vương cho biết anh vẫn chưa hết hoảng sợ khi nhớ lại sự cố xảy ra chiều 21/11, sau khi tham gia một giải đấu pickleball phong trào. Khi đang ngồi nghỉ và theo dõi trận chung kết, anh bất ngờ choáng váng, ù tai, chân tay co quắp và khó thở.

"Tôi chưa từng nghĩ một ngày mình sẽ bị như thế, bởi trước giờ sức khỏe vốn tốt", anh nói.

Choáng váng sau 30 phút ngồi nghỉ

Kể lại buổi thi đấu ngày 21/11, Vương cho biết anh đăng ký tham gia cả hai nội dung đôi nam và đôi nam nữ.

Từ 9h đến khoảng 14h, anh lần lượt trải qua 4 trận đôi nam và 5 trận đôi nam nữ, mỗi trận cách nhau khoảng 15 phút. Dù thi đấu vào ban ngày, khu vực sân có mái che, thời tiết không quá khắc nghiệt. Ban tổ chức cũng chuẩn bị đồ ăn nhẹ và nước điện giải cho các vận động viên.

Vương được đưa đi cấp cứu sau khi ngã gục trên sân pickleball. Ảnh: NVCC.

Theo Vương, 9 trận đấu không phải khối lượng vận động quá lớn so với thói quen của anh. Tuy nhiên, khác với những buổi đánh giao hữu, việc thi đấu giải khiến anh phải liên tục di chuyển, cố gắng cứu bóng và chịu thêm áp lực tâm lý.

"Bình thường đánh giao hữu 10 trận cũng không sao, vì thua thì thôi, không nhất thiết phải cố cứu từng quả bóng. Nhưng khi thi đấu giải, tâm lý khác hẳn, tôi cố gắng nhiều hơn", anh kể.

Sau khi hoàn thành phần thi, Vương ở lại sân theo dõi trận chung kết cùng bạn bè. Khoảng 30 phút sau, những dấu hiệu bất thường bắt đầu xuất hiện.

Ban đầu, anh cảm thấy đầu óc quay cuồng, tai ù đi. Chỉ trong thời gian ngắn, các cơ ở tay và chân co rút khiến anh không thể tự đứng dậy. Việc hít thở cũng trở nên khó khăn, giọng nói yếu đến mức chỉ có thể nói nhỏ. Khoảng 30 phút sau khi được những người xung quanh hỗ trợ, Vương được xe cứu thương đưa đến Bệnh viện Thống Nhất để kiểm tra, truyền dịch và theo dõi sức khỏe.

Điều khiến anh ám ảnh là các triệu chứng không xuất hiện trong lúc thi đấu mà chỉ bộc phát sau khi đã ngừng vận động một thời gian. Vương cho rằng mình may mắn vì còn ở sân, có nhiều người xung quanh hỗ trợ thay vì một mình trên đường về nhà.

Trước lần nhập viện này, Vương vốn có nền tảng vận động khá tốt. Anh từng đạp xe xuyên Việt, tham gia hai giải marathon cự ly 42 km, đồng thời tập luyện nhiều môn thể thao như bơi lội, tennis và chạy bộ.

Vương có 2 năm chơi pickleball, từng chơi 6 buổi/tuần. Ảnh: NVCC.

Hai năm gần đây, Vương dành nhiều thời gian cho pickleball, trung bình chơi 6 buổi mỗi tuần, mỗi buổi khoảng 6 trận. Với kinh nghiệm và nền tảng thể lực sẵn có, anh thừa nhận đôi khi chủ quan, dành nhiều thời gian thi đấu nhưng ít chú trọng các bài tập bổ trợ.

Sau sự cố, Vương dự định giảm tần suất chơi pickleball xuống còn 3 buổi/tuần, dành thời gian còn lại tập bổ trợ cho cơ, gân, khớp và cải thiện thể lực.

"Tôi vẫn thích pickleball và sẽ tiếp tục chơi, nhưng phải thay đổi cách tập luyện. Trước đây tôi hơi ham chơi, lười tập bổ trợ. Sau lần này chắc chắn phải chú ý hơn", anh chia sẻ.

Trên trang cá nhân, Vương cũng đăng tải video kể lại trải nghiệm, mong những người thường xuyên chơi thể thao không chủ quan trước các dấu hiệu bất thường của cơ thể, kể cả khi trước đó vẫn cảm thấy khỏe mạnh.

Cẩn trọng khi chơi pickleball

Các sự cố sức khỏe như Vương không phải hình ảnh hiếm gặp trên sân pickleball kể từ khi bộ môn này trở nên phổ biến tại Việt Nam. Hồi tháng 6, một người đàn ông 51 tuổi ở Vũng Tàu ngã gục khi đang chơi môn thể thao này và tử vong dù được nhân viên y tế sơ cứu.

Trước đó, tháng 5/2025, Bệnh viện Thống Nhất (TP.HCM) cũng tiếp nhận một bệnh nhân nam 56 tuổi, có tiền sử tăng huyết áp, trong tình trạng ngừng tim, ngừng thở sau khi bất ngờ ngã quỵ trên sân pickleball. Bệnh nhân sau đó không qua khỏi.

Từng trao đổi với Tri Thức - Znews, bác sĩ Nguyễn Huy Hoàng, thành viên Hội Y học Dưới nước và Oxy cao áp Việt Nam, nhận định pickleball thường được xem là môn thể thao nhẹ nhàng, dễ tiếp cận do sân nhỏ, bóng nhẹ và quãng di chuyển ngắn. Tuy nhiên, người chơi vẫn phải liên tục tăng tốc, đổi hướng và phản xạ nhanh, khiến nhịp tim thay đổi liên tục và tạo áp lực đáng kể lên hệ tim mạch.

Đặc biệt, việc thi đấu quyết liệt, kéo dài nhiều giờ hoặc không nghỉ ngơi đầy đủ có thể khiến cơ thể vượt quá khả năng chịu đựng. Ở những người có bệnh tim tiềm ẩn, vận động gắng sức còn có nguy cơ kích hoạt các biến cố nghiêm trọng.

Bác sĩ Hoàng lưu ý tình trạng mất nước và rối loạn điện giải khi vận động cũng là yếu tố đáng lo ngại. Đổ nhiều mồ hôi nhưng không bù đủ nước, điện giải có thể gây rối loạn hoạt động của tim. Trong trường hợp vận động quá sức, người chơi còn có nguy cơ tiêu cơ vân, tình trạng tổn thương cơ có thể dẫn đến tăng kali máu và những biến chứng nguy hiểm nếu không được xử trí kịp thời.

Người chơi pickleball cần lưu ý cường độ chơi, không chủ quan trước các dấu hiệu sức khỏe. Ảnh minh họa: Trần Hiền.

Bên cạnh đó, thời tiết nóng ẩm càng làm gia tăng nguy cơ. Khi cơ thể không thể tản nhiệt hiệu quả, người chơi có thể bị kiệt sức vì nóng, sốc nhiệt hoặc gặp biến cố tim mạch, đặc biệt nếu có sẵn các yếu tố nguy cơ sức khỏe.

Bên cạnh những biến cố cấp tính, pickleball còn tiềm ẩn nguy cơ chấn thương cơ xương khớp do các động tác lặp đi lặp lại.

Thạc sĩ, bác sĩ nội trú Trần Đức Thịnh, khoa Ngoại tổng hợp, Bệnh viện Bưu điện, từng tiếp nhận một nam bệnh nhân ngoài 40 tuổi bị đứt hoàn toàn gân gót khi chơi pickleball. Dù có vóc dáng chắc khỏe và thường xuyên tập thể thao, người này vẫn phải phẫu thuật nối gân, mất gần hai tháng mới có thể đi lại bình thường.

Theo bác sĩ Thịnh, nhiều người chơi pickleball khoảng 1-2 năm bắt đầu xuất hiện những cơn đau gối âm ỉ, tái phát sau vận động. Việc liên tục đổi hướng, hạ thấp trọng tâm và đánh bóng trong tư thế gối gập có thể khiến các cơ, gân và khớp bị quá tải. Nếu tiếp tục chơi khi chưa hồi phục, tổn thương có thể tích lũy và trở nên nghiêm trọng hơn.

Để hạn chế rủi ro, các chuyên gia khuyến cáo người chơi cần khởi động ít nhất 10-15 phút trước khi vào sân, tăng cường độ tập luyện từ từ, chủ động nghỉ giữa các trận và bổ sung nước, điện giải phù hợp. Sau khi thi đấu, nên đi bộ nhẹ, giãn cơ thay vì dừng vận động đột ngột.

Người chơi cũng cần tránh vận động khi đang mệt mỏi, thiếu ngủ hoặc có dấu hiệu bất thường. Nếu xuất hiện đau ngực, khó thở, chóng mặt, vã mồ hôi lạnh hay buồn nôn, cần dừng chơi và được đánh giá y tế kịp thời.

Với trường hợp người chơi bất tỉnh, không thở bình thường, những người xung quanh cần gọi cấp cứu, tiến hành hồi sức tim phổi và sử dụng máy sốc tim tự động (AED) nếu có. Các biện pháp dân gian như cạo gió, xức dầu không thể thay thế việc cấp cứu đúng cách.

Theo các bác sĩ, pickleball vẫn mang lại lợi ích cho sức khỏe nếu được tập luyện phù hợp với thể trạng. Điều quan trọng là người chơi không nên đánh giá mức độ an toàn chỉ dựa vào cảm giác khỏe mạnh hoặc kinh nghiệm vận động trước đó.