Rời công việc văn phòng ở thành phố lớn, Dũng và Tú chọn về biển để phát triển thương hiệu trang sức làm từ vỏ ốc tự nhiên.

Cặp đôi về đảo để khởi nghiệp và tận hưởng cuộc sống gần thiên nhiên.

Mỗi buổi sáng, Ngô Quang Dũng (29 tuổi) và bạn gái Lê Mai Tú (25 tuổi) bắt đầu ngày mới bằng ly cà phê, đọc vài trang sách hoặc nghe nhạc ngoài sân vườn. Sau khoảng thời gian thư thả, cả hai ngồi vào bàn, bắt đầu làm trang sức từ vỏ ốc.

Công việc và cuộc sống này mới kéo dài gần 3 tháng nay. Trước đó, Tú từng là trưởng phòng truyền thông của một công ty thời trang tại Hà Nội, thu nhập khoảng 60 triệu đồng/tháng. Dũng làm giám đốc tại một công ty khởi nghiệp ở TP.HCM.

Khởi nghiệp với máy khoan 300.000 đồng

Nhắc lại cơ duyên đến với biển, Dũng cho biết đầu năm 2024, anh quyết định từ bỏ công việc văn phòng ở TP.HCM để tìm kiếm một cuộc sống tự do. Theo lời mời của một người bạn, anh đến sống ở đảo Phú Quý. Mùa du lịch, anh làm hướng dẫn viên, còn phần lớn thời gian chỉ để đi dạo, tắm biển và khám phá thiên nhiên.

Trong những lần đi bộ, Dũng đặc biệt chú ý đến các vỏ ốc nằm rải rác trên bãi cát. Một lần, anh quyết định nhặt lên xem và bắt đầu nghĩ đến việc kết hợp chúng thành trang sức. Không đủ điều kiện mua dụng cụ, anh dùng đinh và búa để đục lỗ trên vỏ ốc. Sau nhiều lần thử nghiệm, chiếc vòng cổ từ vỏ hàu điếu ra đời.

“Đó là sản phẩm đầu tiên của tôi, tôi đeo nó suốt một năm cho đến khi làm rơi mất. Tuy nhiên, khi ấy tôi chưa nghĩ đến chuyện khởi nghiệp, cho đến khi gặp Tú”, anh kể với Tri Thức - Znews.

Các sản phẩm được thiết kế bám theo nét riêng của từng vỏ ốc.

Tiếp lời Dũng, Tú cho biết cuối năm 2024, cô rời Hà Nội để đến Phú Quý cùng ba người bạn tham gia một khóa học. Không quen đồ ăn trên đảo, nhóm bạn thuê Dũng nấu ăn, đưa cả nhóm đi lặn biển. Cả hai gần như gặp nhau mỗi ngày.

Đầu năm 2025, Dũng phải trở về TP.HCM để phụ việc cho một người anh. Trước khi rời đảo, anh bất ngờ thổ lộ rằng mình có cảm giác đặc biệt về Tú. Từ hôm ấy, cả hai bắt đầu gọi điện, tâm sự nhiều hơn. Ít lâu sau, Tú chuyển vào TP.HCM làm việc, hai người cũng trở thành người yêu.

Cặp đôi tiếp tục di chuyển qua nhiều nơi, nhận những công việc có thể làm linh hoạt để duy trì cuộc sống tự do. Tháng 8 năm nay, cả hai quay lại đảo Phú Quý. Trong khi Dũng vẫn làm trang sức vỏ ốc như một sở thích, Tú bắt đầu nghĩ đến việc phát triển một thương hiệu riêng.

Tận dụng kinh nghiệm truyền thông sẵn có, Tú âm thầm xây dựng kênh TikTok về sản phẩm và hành trình bỏ phố của cặp đôi. Kênh bất ngờ viral sau 3 ngày, số lượng đơn hàng tăng vọt. Cả hai quyết định gác lại các công việc khác để tập trung làm trang sức vỏ ốc.

Tú trở thành mẫu ảnh cho bạn trai.

Theo Dũng, hai người gần như không có vốn đầu tư ban đầu. Dụng cụ duy nhất là chiếc máy khoan giá hơn 300.000 đồng anh mua từ năm 2024, còn vỏ ốc thì được nhặt trên bãi biển.

Cứ thế, Dũng phụ trách thiết kế, chế tác sản phẩm, còn Tú đảm nhận truyền thông và tiếp nhận đơn hàng. Khi công việc nhiều, cô cũng trực tiếp tham gia làm trang sức. Hiện tại, cửa hàng có 3 sản phẩm chính là vòng ốc, vòng ốc uốn đồng và chuông gió, giá bán dao động 100.000-900.000 đồng/chiếc.

“Tú giúp tôi nhìn nhận công việc dưới góc độ khác, thay vì chỉ làm ra những món đồ bản thân cảm thấy đẹp có thể được khách hàng yêu thích và sẵn sàng trả tiền để sở hữu”, anh nói.

Đi tìm cuộc sống tự do

Dù lượng đơn hàng tăng là tín hiệu tích cực, Dũng và Tú nhận ra việc kinh doanh chung không đơn giản như những gì cả hai hình dung. Trước đây, cứ khoảng 15h, cả hai thường ra biển tắm hoặc đi dạo. Nhưng giờ đây, có những ngày cặp đôi phải làm việc đến 17h mới xong, rồi phải tiếp tục đi giao hàng.

Dũng bắt đầu cảm thấy thời gian dành cho bản thân bị thu hẹp, dù anh đã rời thành phố để tìm kiếm cuộc sống tự do.

“Tôi tự hỏi liệu bản thân có còn tự do hay không, hay đang quay lại cảm giác như thời làm văn phòng”, anh nói.

Các sản phẩm được làm thủ công với sự hỗ trợ của một số máy móc cơ bản.

Dũng cũng thừa nhận bản thân đôi khi bảo thủ, khó thích nghi với những thay đổi quá nhanh. Khi lượng đơn tăng, anh lo không thể hoàn thành đúng hẹn và cảm thấy áp lực. Có những đề xuất của bạn gái khiến anh không thoải mái, dẫn đến tranh luận.

“Trước khi làm việc chung, hai đứa chỉ đơn thuần trải nghiệm tình yêu. Khi cùng kinh doanh, mỗi người đều có quan điểm riêng nên đôi khi hai cái tôi bị xung đột”, anh bộc bạch.

Ngược lại, Tú nhìn nhận công việc dưới góc độ kinh doanh và phát triển thương hiệu. Cô muốn tận dụng thời điểm có nhiều đơn hàng để cải thiện quy trình sản xuất và mở rộng hoạt động. Sự khác biệt khiến hai người nhiều lần tranh cãi.

Cặp đôi vẫn đang trên hành trình tìm kiếm quan điểm chung cho hành trình khởi nghiệp.

Hiện tại, hai người vẫn đang tìm cách cân bằng giữa công việc và cuộc sống tự do, cũng như quan điểm phát triển của cả hai. Bước đầu tiên, cả hai mua thêm máy móc, thiết bị để tối ưu quy trình làm việc, giảm thời gian chế tác khoảng 3-4 lần so trước. Tuy vậy, mỗi đơn hàng vẫn được hẹn trả trong khoảng 7-14 ngày để đảm bảo chất lượng.

Dũng cho biết anh không đặt mục tiêu sản xuất số lượng lớn mà muốn từng sản phẩm phải có dấu ấn riêng. Cặp đôi vẫn dành nhiều thời gian để nhặt những vỏ ốc được gió và sóng biển mài mòn từ nhiên thay vì nhập nguồn hàng có sẵn.

“Tôi không muốn trang sức vỏ ốc chỉ là món quà lưu niệm mà là thứ mọi người có thể sử dụng hàng ngày, cảm thấy gần gũi và kết nối hơn với thiên nhiên”, anh nói.