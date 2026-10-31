Con dâu rủ bố chồng khởi nghiệp, thành quả thu hút 15 triệu lượt xem

Từ lời ngỏ của con dâu, ông Đỗ Văn Bộ ở Khánh Hòa bắt đầu làm hộp rót cát dùng trong lễ cưới. Công việc giúp hai thế hệ thêm gắn bó.

Ông Bộ và con dâu Trang Thùy cùng nhau phát triển cơ sở sản xuất. Ảnh: NVCC.

Trong đám cưới năm 2023, Nguyễn Trang Thùy và chồng thực hiện nghi thức rót cát bằng chiếc hộp do chính tay ba chồng làm. Đứng dưới sân khấu nhìn các con, ông Bộ không giấu được xúc động. Clip từng viral và thu hút 15 triệu lượt xem trên mạng xã hội.

Chiếc hộp là một trong những sản phẩm đánh dấu hành trình cùng khởi nghiệp của gia đình. Với Thùy (hiện 29 tuổi, sống tại TP.HCM), đó còn là kỷ niệm về người ba đã nhận lời cùng các con thử sức với một công việc mới.

“Ban đầu tôi cũng hơi lo lắng vì nghề mộc thì đã làm lâu rồi nhưng sản phẩm này hoàn toàn mới. Tôi phải tự tìm tòi, kết hợp với con để tạo ra sản phẩm của riêng mình”, ông Bộ (hiện 65 tuổi, sống tại Khánh Hòa) chia sẻ với Tri Thức - Znews.

Lời ngỏ của con dâu

Trước khi cùng các con làm sản phẩm trang trí, ông Bộ làm nghề sửa ghe, tàu ở Khánh Hòa. Khi công việc ngày càng ít, cộng với tuổi tác, ông chuyển sang trồng cây, làm nông, thu nhập cũng giảm.

Trong khi đó, tại TP.HCM, Thùy và bạn trai, hiện là chồng chị, thử kinh doanh từ khi chị còn học đại học, còn anh làm văn phòng.

Lớn lên trong gia đình khó khăn, anh muốn tìm thêm hướng làm ăn để cải thiện cuộc sống. Hai người từng bán đồ ăn vặt, túi xách nhập từ nước ngoài nhưng không thành công vì thiếu kinh nghiệm. Sau đó, họ chuyển sang tìm những sản phẩm có thể tự làm theo đơn đặt hàng.

Năm 2022, cả hai vay người thân 50 triệu đồng mua máy khắc laser, bắt đầu bán ốp lưng điện thoại khắc chữ, hình theo yêu cầu. Từ đó, họ thử làm đèn trang trí, rồi nghiên cứu khung tranh phát sáng.

Do chưa có đủ máy móc, nhà xưởng, hai người phải thuê gia công một số công đoạn. Mong muốn chủ động hơn trong sản xuất, Thùy nghĩ đến nghề mộc của ba chồng và ngỏ lời nhờ ông cùng làm.

“Tôi rất yêu nghề mộc và muốn hỗ trợ con cái khởi nghiệp nên đồng ý ngay”, ông Bộ nói.

Ông Bộ tự hào về sản phẩm do bản thân và vợ chồng con trai làm ra. Ảnh: NVCC.

Những tháng đầu, việc phối hợp từ xa không dễ dàng. Chưa hiểu hết ý nhau, có sản phẩm ông làm sai lệch so với mẫu, phải bỏ đi làm lại. Mỗi lần như vậy, ông lại thấy có lỗi với các con.

Vợ chồng Thùy thường xuyên gọi điện trao đổi, làm các bản thử để ba điều chỉnh cho chính xác hơn. Dần dần, những chiếc khung tranh hoàn thiện được đăng lên mạng và có khách đặt mua.

Sau đó, một số người sắp cưới nhắn hỏi liệu họ có thể làm hộp tranh rót cát để sử dụng trong hôn lễ hay không. Thấy ý tưởng thú vị, Thùy bàn với chồng nghiên cứu, rồi đưa mẫu về Khánh Hòa cho ba làm thử.

“Khi đó, nhiều người thân trong nhà còn không hiểu nghi thức rót cát là gì. Nhưng ba không ngần ngại mà bắt tay vào làm ngay”, chị nhớ lại.

Sản phẩm hoàn thành nhanh hơn dự kiến, song việc giới thiệu đến khách hàng lại khiến Thùy gặp áp lực. Theo chị, khi những video đầu tiên được đăng lên TikTok, một số người cho rằng chị tự nghĩ ra nghi thức để bán hàng.

Suốt hai tháng sau đó, chị không dám đăng thêm video về sản phẩm, dù vẫn có khách nhắn hỏi.

“Có lần, khách nhắn nói cãi lời ba mẹ mới được làm nghi thức này, khiến tôi càng muốn làm chiếc hộp thật đẹp và giao đúng hạn. Tôi cũng dần vượt qua áp lực mà tự tin hơn vào sản phẩm của mình”, Thùy kể.

Thùy thường xuyên về quê để hỗ trợ ba chồng. Ảnh: NVCC.

Khi đơn hàng tăng, ông Bộ dành nhiều thời gian hơn cho xưởng, có lúc làm quên cả bữa trưa. Mỗi tháng, vợ chồng Thùy tranh thủ từ TP.HCM về Khánh Hòa hai lần để hỗ trợ. Có hôm về đến nhà lúc 4h sáng, họ đã thấy ba bắt tay vào việc.

Điều khiến Thùy nhớ nhất là sự kỹ tính của ông. Ba thường nhắc chị phải giữ chất lượng sản phẩm, bởi có được một khách hàng đã khó, giữ được họ còn khó hơn.

Với chị, những lần cùng làm, cùng sửa sản phẩm cũng là dịp hiểu thêm về tính cách của ba: kiên trì, làm chưa đúng thì làm lại, ít khi bỏ cuộc.

Cùng làm, thêm hiểu nhau

Thùy sinh ra và lớn lên tại TP.HCM, được ba mẹ bảo bọc nên trước đây chưa từng nghĩ mình sẽ khởi nghiệp. Chị và chồng quen nhau qua game online. Trong quá trình tiếp xúc, chị quý anh vì sự lễ phép, siêng năng.

Ấn tượng đầu tiên của Thùy về ba chồng lại gắn với một lần bị nhắc nhở. Khi hai người mới quen vài tháng, ông bảo họ đừng thức khuya chơi game, nói chuyện ồn ào làm ảnh hưởng người khác.

“Lúc đó tôi còn gọi ông là chú, thấy bị la thì cũng thấy hơi quê. Nhưng sau nhiều năm làm dâu, tôi mới nhận ra ông thương và lo cho mình”, chị kể.

Từ sự ngượng ngùng ban đầu, Thùy dần gần gũi với ba hơn khi cùng ông làm việc. Có lần, ông tâm sự rằng rất hãnh diện khi nghe hàng xóm khen con trai, con dâu. Những cuộc trò chuyện như vậy giúp chị cảm nhận rõ hơn tình cảm của ba.

Về phía ông Bộ, ông tự hào vì con dâu có ý chí, chịu khó tìm hướng làm ăn và tin tưởng mình.

“Con dâu mình có rất nhiều hướng để khởi nghiệp nhưng lại chọn ba chồng để đồng hành, điều mà không phải ai cũng làm được vì có nhiều khoảng cách”, ông chia sẻ.

Sau hơn một năm bắt đầu với chiếc máy khắc laser, đôi trẻ kết hôn vào năm 2023. Trong hôn lễ, họ chọn sử dụng chiếc hộp rót cát do ba làm. Video ghi lại khoảnh khắc ấy sau khi đăng lên TikTok thu hút nhiều người xem.

Với gia đình, sản phẩm vốn được làm cho khách hàng đã trở thành một phần trong ngày vui của chính các con.

Dù xưởng đã có đủ nhân công, ông Bộ vẫn chăm chỉ làm việc mỗi ngày. Ảnh: NVCC.

Hiện nay, công việc được chia giữa hai nơi. Xưởng ở Khánh Hòa phụ trách làm khung gỗ và phần thô; tại TP.HCM, vợ chồng Thùy đảm nhận thiết kế, in ấn, lắp ráp, hoàn thiện rồi gửi sản phẩm đến khách.

Sức khỏe ba không còn như trước, đôi vợ chồng bố trí thêm người để ông giảm việc trực tiếp sản xuất, chủ yếu quản lý nhân sự.

Thùy cũng lập một kênh TikTok mới để ba đăng video làm đồ trang trí trong nhà. Thấy công việc của mình được nhiều người quan tâm, ông có thêm niềm vui.

“Tôi rất vui và xúc động vì đã giúp được con mình, đồng thời tạo ra giá trị tinh thần nho nhỏ cho các cô dâu, chú rể sắp cưới. Đặc biệt, tôi thấy hạnh phúc vì được sống với đam mê của mình”, ông Bộ nói.