Vực 'tử thần' uy hiếp, như nuốt chửng cả một xã

Vực "tử thần" trên tuyến đường vào Trạm OPY 500kV (Nhà máy Thủy điện Ia Ly) ngày một sạt lở nghiêm trọng, uy hiếp, như muốn "nuốt chửng" khu dân cư xã Ia Ly, Gia Lai.

Vực "tử thần" ngày càng mở rộng sau mỗi trận mưa.

Ngày 20/10, UBND xã Ia Ly (Gia Lai), cho biết đã có báo cáo về tình hình sạt lở nghiêm trọng trên tuyến đường vận hành Trạm 500 kV tại xã Ia Ly.

Qua theo dõi, UBND xã Ia Ly xác định, tuyến đường vào Trạm OPY 500 kV (Nhà máy Thủy điện Ia Ly) tình trạng sạt lở diễn ra rất phức tạp, nguy cơ sạt lở toàn bộ mặt, nền đường.

Trước tình hình đó, UBND xã Ia Ly đã phối hợp với Công ty Thủy điện Ia Ly tổ chức giăng dây cấm người và các phương tiện lưu thông qua lại trên tuyến đường này. Đồng thời, UBND xã đã chỉ đạo lực lượng công an xã, phòng chuyên môn, thôn trưởng các thôn, làng, tổ dân phố thường xuyên kiểm tra, theo dõi, giám sát tình hình sạt lở của đường và thông báo cho người dân trên địa bàn biết thực hiện.

Hiện tuyến đường này không thể qua lại.

Ngoài ra, UBND xã Ia Ly đề nghị Công ty Thủy điện Ia Ly khẩn trương báo cáo Tập đoàn Điện lực Việt Nam sớm có giải pháp xử lý phù hợp để đảm bảo việc đi lại làm việc hàng ngày của CBCNV quản lý vận hành, vận chuyển vật tư, thiết bị để sửa chữa, bảo dưỡng Trạm OPY 500 kV Thủy điện Ia Ly và phục vụ nhu cầu đi lại của người dân trên địa bàn xã Ia Ly.

Tuyến đường này do Công ty Thủy điện Ia Ly quản lý, vận hành và đã bị sạt lở từ năm 2022. Tuy nhiên, nhiều tháng nay tình trạng sạt lở diễn biến càng phức tạp, vực sâu sạt lở khoảng 400 m và đang thêm mở rộng từng ngày.

Cả con đường đã bị "nuốt chửng".

Đến ngày 20/10, vị trí sạt lở bị sụt lún nặng, đứt gãy hoàn toàn mặt đường, khiến việc lưu thông bị tê liệt. Trong thời gian cấm đường, người dân và các phương tiện được hướng dẫn đi theo tuyến đường làng Mun để đảm bảo lưu thông.

"Khoảng 4 năm trước, mưa lớn kéo dài đã gây ra tình trạng sạt lở nghiêm trọng trên đoạn đường này. Tình trạng sạt lở ngày càng lan rộng sau những trận mưa lớn. Hiện nay, hố sạt lở ngày càng mở rộng, đặc biệt sau mỗi trận mưa lớn, cuốn trôi nhiều cây cối và hoa màu của người dân", ông Lê Văn Yên là hộ dân có căn nhà sát với điểm sạt lở này, cho biết.

Tình trạng này đã diễn ra nhiều năm nhưng Gia Lai chưa có giải pháp triệt để.

Một hộ dân phải bỏ nhà đi nơi khác.

Ông Rơ Châm Tâm, Phó chủ tịch UBND xã Ia Ly, cho biết khu vực sạt lở có 6 hộ dân sinh sống, nằm trong vùng nguy cơ bị ảnh hưởng. Trong đó, một hộ bị ảnh hưởng trực tiếp, nhà sụt lún, không thể ở, đã được địa phương hỗ trợ kinh phí thuê nhà tạm. 5 hộ còn lại đang được vận động di dời và sẽ được chính quyền hỗ trợ chỗ ở tạm.

Theo ông Tâm, về lâu dài, xã Ia Ly đang xin ý kiến cấp trên để bố trí đất tái định cư cho 6 hộ dân trong vùng sạt lở nguy hiểm.

Ông Đoàn Tiến Cường, Giám đốc Công ty Thủy điện Ia Ly, nhận định: “Có thể đây là một dạng đứt gãy địa tầng. Cái này phải chờ cơ quan chức năng xác định nguyên nhân rồi mới có đề xuất, phương án xử lý. Hiện chúng tôi đã báo cáo với Tập đoàn Điện lực Việt Nam và phối hợp với xã Ia Ly. Trước mắt, chúng tôi và người dân phải đi đường vòng để tránh nguy hiểm”.