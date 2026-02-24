'Vua môi' qua đời, hai người bị bắt

Hai người đã bị bắt giữ với cáo buộc ngộ sát sau cái chết của một người đàn ông được biết đến với biệt danh “Vua môi”.

Jordan James Parke qua đời, nghi ngờ do biến chứng phẫu thuật thẩm mỹ. Ảnh: Instagram.

Nạn nhân được cho là Jordan James Parke, 34 tuổi, gương mặt quen thuộc trên truyền hình Anh, từng xuất hiện trong chương trình This Morning của đài ITV để chia sẻ về những ca phẫu thuật thẩm mỹ mà anh đã thực hiện.

Theo thông tin từ Metropolitan Police Service, cảnh sát đã được Dịch vụ Cấp cứu London gọi tới hiện trường sau khi nhận được tin báo về một người đàn ông bất tỉnh tại Lincoln Plaza, khu Canary Wharf, phía đông London, vào ngày 18/2.

Các sĩ quan cảnh sát có mặt cùng đội ngũ y tế. Tuy nhiên, người đàn ông 34 tuổi được xác nhận đã tử vong ngay tại hiện trường. Gia đình và người thân của nạn nhân đã được thông báo về vụ việc.

Cảnh sát cho biết cái chết hiện đang được xử lý theo hướng “chưa rõ nguyên nhân” và một cuộc điều tra đang được tiến hành nhằm làm rõ toàn bộ sự việc liên quan.

Trong thông cáo, người phát ngôn của lực lượng cảnh sát cho biết: “Cảnh sát được Dịch vụ Cấp cứu London gọi tới hiện trường về trường hợp một người đàn ông bất tỉnh tại Lincoln Plaza, Canary Wharf. Các sĩ quan đã có mặt cùng nhân viên y tế, và đáng tiếc người đàn ông 34 tuổi được tuyên bố tử vong tại chỗ. Sau khi tiến hành các hoạt động điều tra khẩn cấp, ngày thứ 6 (20/2), một người đàn ông 43 tuổi và một phụ nữ 52 tuổi đã bị bắt giữ với cáo buộc ngộ sát. Sau đó, họ được tại ngoại trong khi chờ điều tra thêm”.

Các sĩ quan đang xem xét thông tin cho thấy nạn nhân có thể đã trải qua một thủ thuật thẩm mỹ trước khi tử vong. Đây mới chỉ là một hướng điều tra ban đầu ở thời điểm này. "Chúng tôi đang chờ kết quả khám nghiệm tử thi, dự kiến sẽ được tiến hành trong thời gian tới".