Bê bối hủy hoại sự nghiệp vua livestream Trung Quốc

Streamer Trung Quốc Xinba tuyên bố giải nghệ sau bê bối băng vệ sinh Cotton Code chứa hàm lượng thiourea vượt ngưỡng, gây lo ngại an toàn sức khỏe.

Vua livestream Trung Quốc tuyên bố giải nghệ sau bê bối sản phẩm độc hại. Ảnh: Sina Weibo.

Ngày 19/8, Xinba (tên thật Xin Youzhi), một streamer nổi tiếng tại Trung Quốc, đã tuyên bố giải nghệ. Sự việc xảy ra sau khi thương hiệu băng vệ sinh Cotton Code, do người này sáng lập, bị phát hiện chứa chất gây ung thư vượt ngưỡng.

“Tôi muốn nói lời tạm biệt với mọi người. Từ hôm nay, Xinba sẽ không còn đảm nhiệm công việc phát trực tiếp nữa. Tôi chính thức tuyên bố giải nghệ”, Xinba nói trong buổi phát sóng trên nền tảng Kuaishou tối ngày 18/8. Ông cũng tiết lộ đang mắc bệnh phổi nghiêm trọng và cần tập trung chăm sóc sức khỏe, đồng thời bàn giao quyền quản lý công ty cho Chu Ruixue.

Xinba sinh năm 1990 tại Cáp Nhĩ Tân, tỉnh Hắc Long Giang (Trung Quốc), là một trong những gương mặt hàng đầu của lĩnh vực livestream bán hàng ở Trung Quốc. Người này là Chủ tịch Công ty TNHH Thương mại Hexiang Quảng Châu, nhà sáng lập thương hiệu Cotton Code và Xin Youzhi Yanxuan. Trên mạng xã hội, streamer này từng khẳng định Cotton Code có hơn 10 triệu người dùng.

Xinba là "gà đẻ trứng vàng" của app Kuaishow, đối đầu Douyin (TikTok) ở Trung Quốc. Người này cũng được xếp ngang hàng bộ đôi Đại Dương - Tiểu Dương thời đỉnh cao. Người này cũng đóng tham gia vào "drama" bánh trung thu, khiến công ty Hai con cừu bị phong sát. Xinba hiện có hơn 100 triệu theo dõi trên các nền tảng.

Thương hiệu Cotton Code ra đời năm 2017, được giới thiệu là sản phẩm đầu tiên do Xinba trực tiếp tham gia phát triển. Tuy nhiên, thời gian gần đây, sản phẩm này vướng bê bối an toàn sau khi nhiều báo cáo thử nghiệm do người tiêu dùng cung cấp cho thấy các lô băng vệ sinh như Cotton Code Tea Oxygen Night, Tea Oxygen Daily hay Sakura Soothing chứa hàm lượng thiourea vượt chuẩn. Trong đó, một mẫu bị phát hiện có tới 16.653 μg/g.

Thiourea là hợp chất hữu cơ chứa lưu huỳnh, được sử dụng trong công nghiệp, nông nghiệp và y học. Theo Liên minh Kiểm soát Ung thư Quốc tế (UICC), chất này được xếp vào nhóm có nguy cơ gây ung thư cao nếu tiếp xúc lâu dài. Tại Trung Quốc, thiourea nằm trong danh mục hóa chất nguy hiểm từ năm 2015.

Vụ việc nhanh chóng trở thành tâm điểm chú ý trên mạng xã hội, gây ảnh hưởng lớn tới hình ảnh của Xinba cũng như tập đoàn Xinxuan, đơn vị cung cấp sản phẩm Cotton Code. Quyết định giải nghệ của vua livestream Trung Quốc được xem là động thái nhằm xoa dịu dư luận, trong bối cảnh thương hiệu đang chịu khủng hoảng niềm tin từ phía người tiêu dùng.