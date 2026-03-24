'Vua cờ bạc ngầm' đào tẩu khỏi Đài Loan, bị bắn chết tại Campuchia

Nghi phạm người Đài Loan (Trung Quốc), từng bị truy nã liên quan đến vụ rửa tiền nhiều năm trước, đã bị bắn chết tại Campuchia. Nguyên nhân vẫn đang được cơ quan chức năng điều tra.

Lin Pingwen được gọi là vua cờ bạc ngầm tại Đài Loan (Trung Quốc). Ảnh: Liberty News.

Ngày 24/3, Cục Điều tra Hình sự Đài Loan (CIB) xác nhận thông tin Lin Pingwen đã thiệt mạng, Taipei Times đưa tin.

CIB cho biết các sĩ quan liên lạc của cơ quan này đang hỗ trợ gia đình Lin trong việc xử lý các thủ tục liên quan. Phía cơ quan chức năng Campuchia cho biết vụ việc vẫn đang trong quá trình làm rõ.

Trước đó, đài truyền hình TVBS của Đài Loan đưa tin Lin từng xuất hiện tại Los Angeles (Mỹ), trong khi một số nguồn khác cho rằng ông bị phục kích và bắn chết tại thành phố Sihanoukville, Campuchia.

Theo Taipei Times, tháng 2/2023, Lin Pingwen bị Văn phòng Công tố quận Tân Bắc (Đài Loan) truy tố với cáo buộc liên quan đến hoạt động rửa tiền. Vụ việc có liên quan đến Kuo Chemin, người từng điều hành một câu lạc bộ tư nhân tại Đài Bắc, có tên 88 Lounge. Câu lạc bộ này sau đó đã bị đóng cửa.

Tuy nhiên, Lin không ra hầu tòa theo yêu cầu của cơ quan chức năng. Đến tháng 12/2024, các công tố viên quyết định tịch thu khoản tiền bảo lãnh 3 triệu Đài tệ (khoảng 2,5 tỷ đồng ) và đưa ông vào danh sách truy nã.

5 tháng sau, tức tháng 7/2023, Kuo Chemin cũng bị bắt tại Thái Lan và bị dẫn độ về Đài Loan. Các công tố viên cáo buộc người này đã tổ chức các giao dịch ngoại tệ bất hợp pháp với tổng giá trị khoảng 2,7 tỷ Đài tệ (tương đương hơn 2.000 tỷ đồng ). Sau đó, Kuo bị truy tố với các cáo buộc vi phạm Luật Ngân hàng và Luật Phòng chống rửa tiền.

Trước đó, năm 2008, Lin Pingwen từng dính líu đến bê bối dàn xếp tỷ số trong giải bóng chày chuyên nghiệp Trung Hoa (CPBL). Ông bị cáo buộc chỉ đạo một cầu thủ giao bóng (pitcher) và một số cầu thủ khác thao túng kết quả trận đấu nhằm phục vụ cho một đường dây cá cược.

Theo tờ Lianhe Zaobao, Lin bị tuyên án 2 năm tù, nhưng có thể nộp phạt 730.000 Đài tệ (khoảng 602 triệu đồng) để thay thế cho thời gian thụ án. Sau khi ra tù, Lin bước vào lĩnh vực kinh doanh cờ bạc ngầm và được giới này gọi bằng biệt danh "vua cờ bạc tỷ đô".