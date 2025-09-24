Vụ xây nhà trên đất người khác ở Hải Phòng: Công an vào cuộc

Cơ quan công an đã làm việc với chính quyền địa phương liên quan đến vụ xây nhà trên đất người khác tại phường Thiên Hương, TP Hải Phòng.

Căn nhà 2 tầng ông Đỗ Văn Hữu xây dựng trên đất của bà Trần Thị Kim Loan. Ảnh: VTC News.

Lãnh đạo phường Thiên Hương, TP Hải Phòng cho biết Phòng Cảnh sát kinh tế - Công an TP Hải Phòng đã vào cuộc điều tra vụ xây nhà trên đất người khác xảy ra trên địa bàn phường.

Bà Trần Thị Kim Loan, chủ lô đất bị người khác xây nhà cũng cho biết cơ quan công an đã vào cuộc điều tra.

Trước đó, vào tháng 9/2024, bà Trần Thị Kim Loan nhận chuyển nhượng 2 lô đất tại thôn 7, xã Kiền Bái cũ, nay là phường Thiên Hương, TP Hải Phòng. Trong quá trình làm thủ tục sang tên, bà phát hiện trên một trong hai lô đất đã xuất hiện căn nhà hai tầng do ông Đỗ Văn Hữu xây dựng.

Bà Loan nhiều lần liên hệ ông Hữu yêu cầu tháo dỡ công trình và gửi đơn trình báo lên UBND xã Kiền Bái, nhưng căn nhà vẫn được hoàn thiện bất chấp chính quyền có yêu cầu đình chỉ thi công. Sau đó, bà Loan khởi kiện đòi lại đất.

Tại phiên tòa sơ thẩm diễn ra vào tháng 8, ông Hữu thừa nhận xây nhầm và đề nghị giữ lại căn nhà bằng cách hoán đổi lô đất khác hoặc bồi thường bằng tiền (tương đương trị giá thửa đất khoảng 550 triệu).

Tuy nhiên, tòa tuyên việc ông Hữu xây dựng trên đất của người khác là xâm phạm quyền sử dụng đất hợp pháp, buộc ông Hữu tháo dỡ toàn bộ công trình và trả lại đất cho bà Loan. Ông Hữu hiện kháng cáo phán quyết này.

Trong khi đó, bà Loan cũng đã gửi đơn tố cáo đến Công an TP Hải Phòng và các đơn vị chức năng khác về hành vi chiếm đoạt quyền sử dụng đất đối với vợ chồng ông Hữu. Theo bà, trường hợp này không phải tranh chấp đất đai dân sự bởi thửa đất đã được cấp sổ đỏ rõ ràng, không có sai lệch về vị trí, nên có thể khẳng định phần đất hiện nay của gia đình đang bị chiếm đoạt.

"Chúng tôi cùng với chính quyền địa phương nhiều lần yêu cầu gia đình ông Hữu dừng việc thi công, tuy nhiên phía ông Hữu biết sai nhưng vẫn cố tình thực hiện hành vi chiếm đoạt, nhất quyết không trao trả lại thửa đất cho chúng tôi", bà Loan bức xúc.