Vụ sát hại Mario Pineida hé lộ mặt tối ngoài sân cỏ

Mario Pineida, cầu thủ của CLB nổi tiếng Nam Mỹ Barcelona SC, bị sát hại hôm 19/12 tại Guayaquil (Ecuador).

Tiết lộ mới về vụ sát hại cầu thủ Mario Pineida.

Theo Ole, Cảnh sát Quốc gia Ecuador bắt giữ hai công dân Venezuela bị tình nghi là thủ phạm sát hại cầu thủ bóng đá Mario Pineida và người phụ nữ tên Guisella Fernández tại Guayaquil. Theo cuộc điều tra, vụ án mạng được được đặt hàng với giá 1.500 USD .

Các cơ quan chức năng cho biết động cơ vụ tấn công khả năng cao liên quan đến tình cảm, bởi Pineida có quan hệ tình cảm với Guisella, vợ của một tội phạm nguy hiểm đang ngồi tù. Hôm 19/12, hậu vệ người Ecuador trúng nhiều phát đạn bên ngoài một tiệm thịt ở khu dân cư Samanes 4.

Guisella chính là người phụ nữ đi cùng cầu thủ này. Cô cũng thiệt mạng trong vụ tấn công. Hai tay súng bịt mặt tiếp cận hậu vệ này, cho dù nạn nhân đã giơ tay đầu hàng, chúng vẫn xả đạn liên tiếp vào người anh và Guisella. Đáng chú ý, Guisella làm việc liên quan đến đại diện và môi giới cầu thủ tại Ecuador.

Tuy nhiên, mối quan hệ tình cảm giữa cả hai mới khiến dư luận chú ý. Việc Pineida bị sát hại làm rúng động bóng đá Ecuador. Pineida nằm trong số những hậu vệ hàng đầu Ecuador và là biểu tượng của Barcelona SC.

Sự nghiệp của anh gắn liền với bóng đá Ecuador, với gần 400 trận đấu ở giải vô địch quốc gia. Ở ĐTQG, Pineida khoác áo đội tuyển Ecuador từ các cấp độ trẻ (U15) đến đội tuyển quốc gia. Anh có 9 lần khoác áo đội tuyển từ năm 2014 đến 2021, tham gia vòng loại World Cup 2018 và 2022, cũng như Copa América 2015, 2017 và 2021.