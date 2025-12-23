Rafinha treo giày ở tuổi 32

Từng chạm đỉnh châu Âu cùng Barcelona, Rafinha chính thức nói lời chia tay bóng đá chuyên nghiệp khi mới 32 tuổi, để lại nhiều tiếc nuối cho một sự nghiệp liên tục bị chấn thương cắt ngang.

Tiền vệ người Brazil Rafinha Alcântara thông báo giải nghệ thông qua mạng xã hội cá nhân vào ngày 22/12. Quyết định này được đưa ra sau hơn một năm anh không thi đấu chuyên nghiệp, kể từ khi chia tay CLB Al-Arabi của Qatar vào mùa hè 2024.

Rafinha trưởng thành từ lò đào tạo La Masia trứ danh và từng được xem là một trong những tiền vệ kỹ thuật đáng chờ đợi nhất của Barcelona. Đỉnh cao trong sự nghiệp của anh đến ở mùa giải 2014/15, khi Barcelona dưới sự dẫn dắt của HLV Luis Enrique giành cú ăn ba lịch sử gồm La Liga, Copa del Rey và Champions League. Dù không phải trụ cột, Rafinha vẫn là một phần của tập thể giàu chiều sâu và đầy tính cạnh tranh khi đó.

Tuy nhiên, quãng thời gian tại Camp Nou cũng là nơi sự nghiệp của tiền vệ sinh năm 1993 dần rẽ sang hướng khác. Những chấn thương nghiêm trọng, đặc biệt là chấn thương dây chằng chéo trước và sụn chêm, khiến anh gần như biến mất khỏi sân cỏ trong giai đoạn 2017-2019. Tổng cộng, Rafinha phải nghỉ thi đấu gần 500 ngày, đánh mất nhịp phát triển và vị thế trong đội hình Barcelona.

Sau nhiều lần được đem cho mượn, trong đó có các quãng thời gian khoác áo Celta Vigo và Inter Milan, Rafinha rời Barcelona vĩnh viễn năm 2020 để gia nhập Paris Saint-Germain. Tại PSG, anh ra sân 39 trận trong hơn một mùa giải nhưng cũng không thể tìm được sự ổn định lâu dài, trước khi trở lại La Liga chơi cho Real Sociedad.

Những năm cuối sự nghiệp, Rafinha chọn rời châu Âu để sang Qatar thi đấu, khép lại hành trình bóng đá trong màu áo Al-Arabi Doha.

Theo thống kê, Rafinha giải nghệ với 386 lần ra sân, 55 bàn thắng và 46 kiến tạo. Anh sở hữu bộ sưu tập danh hiệu đồ sộ, nổi bật là Champions League, 3 La Liga, 3 Copa del Rey, Ligue 1 và FIFA Club World Cup. Một sự nghiệp nhiều vinh quang, nhưng cũng đầy tiếc nuối cho một tài năng từng được kỳ vọng sẽ đi xa hơn rất nhiều.