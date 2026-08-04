Vụ sát hại 5 người ở Thái Lan: Hung thủ cúi đầu xin lỗi

Gia đình đã nhận thi thể 3 nạn nhân bị sát hại trong vụ giết người hàng loạt ở Thái Lan để đưa về an táng trong bối cảnh công tác điều tra vẫn tiếp tục.

Anh Kritsada, người thân của gia đình 3 người bị sát hại, đến bệnh viện nhận thi thể các nạn nhân. Ảnh: Khaosod.

Ngày 4/8, tại Viện Pháp y, Bệnh viện Cảnh sát Thái Lan, anh Kritsada, người thân của gia đình 3 người bị sát hại rồi chôn xác tại xã Huai Yai, huyện Bang Lamung, tỉnh Chon Buri, đã đến làm thủ tục nhận thi thể 3 nạn nhân, Khaosod đưa tin.

Các thi thể sẽ được đưa về tổ chức tang lễ theo nghi thức tôn giáo tại chùa Wat Thung Kha ở tỉnh Chon Buri.

Anh Kritsada cho biết, bà Chantana, một trong ba nạn nhân, là dì ruột của anh. Gia đình giao anh đại diện đến nhận thi thể để đưa về chùa và cử hành lễ cầu siêu. Tang lễ sẽ diễn ra trong khoảng 3-4 ngày, trước khi tổ chức lễ hỏa táng vào ngày 8/8.

Anh Kritsada nói thêm rằng đến thời điểm này, gia đình vẫn chưa thể nguôi ngoai trước bi kịch đã xảy ra.

Theo anh, hành vi của nhóm gây án quá tàn ác, "vượt quá giới hạn của con người", nên không thể tha thứ.

Đặc biệt, nghi phạm Thana "Pong" Kerdthong mới mãn hạn tù được khoảng 2 tháng nhưng lại tiếp tục gây ra vụ thảm sát khiến 5 người thiệt mạng, vì vậy anh cho rằng hung thủ xứng đáng nhận án tử.

Khi được hỏi có quen biết Pong hay không, Kritsada cho biết anh có biết nghi phạm vì cùng sống trong khu vực, dù không thân thiết. Anh nói từng nghe nhiều về quá khứ bất hảo của Pong, như thường xuyên gây rối và mang súng đi đe dọa người dân trong làng.

Pong và Thong bị lực lượng chức năng bắt hôm 31/7. Ảnh: Nation.

Ahh Kritsada kể thêm rằng, trong ngày tòa xem xét lệnh tạm giam, anh đã có dịp đối mặt trực tiếp với Pong. Nhìn thẳng vào nghi phạm, anh nói: "Mày chắc chắn sẽ bị tử hình". Khi nhận ra anh, Pong lập tức cúi đầu và chắp tay xin lỗi.

Trước khi đưa thi thể người dì cùng các thành viên trong gia đình lên xe để trở về quê nhà ở tỉnh Chon Buri lo hậu sự, Kritsada nghẹn ngào nói: "Hôm nay cháu đến để đón mọi người về nhà".

Vụ giết người hàng loạt này đã thu hút sự chú ý lớn khi có nạn nhân là người nước ngoài.

Bước ngoặt của vụ án xuất hiện khi cảnh sát điều tra vụ mất tích của hai chị em người Nga tại Chon Buri. Theo điều tra, hai công dân Nga Diana Nazimov (22 tuổi) và Roman Nazimov (17 tuổi) được gia đình trình báo mất tích. Sau đó thi thể của họ được tìm thấy trong một ngôi mộ nông tại khu vực rừng ở tỉnh Chon Buri.

Trong quá trình tìm kiếm hai nạn nhân này, cảnh sát phát hiện thêm thi thể của vợ chồng người Thái Lan là Wichian, Chantana và con gái 18 tuổi Nichapha. Cả ba bị bắn, trói rồi chôn trong một vườn dừa gần đó.

Ngày 31/7, cảnh sát đã bắt hai đối tượng từng có tiền án là Thana Kerdthong (43 tuổi) và Thongchai Srinil (39 tuổi) tại tỉnh Sa Kaeo, giáp biên giới Campuchia. Hai nghi phạm khác là Chatchanan Paen-aiam và Atsadang Chuwong cũng đã bị bắt để làm rõ.