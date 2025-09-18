Vụ người lạ xây nhà trên đất đã có sổ đỏ: Chính quyền quyết xử lý

Chủ tịch UBND phường Thiên Hương Nguyễn Công Diễn khẳng định sẽ kiên quyết xử lý vụ xây nhầm nhà trên đất người khác, đảm bảo quyền lợi hợp pháp của dân.

Theo Báo Hải Phòng, lãnh đạo phường Thiên Hương (TP Hải Phòng) mới đây đã có buổi làm việc với các bên liên quan trong vụ xây nhầm nhà trên đất của người khác.

Tại buổi họp, ông Nguyễn Công Diễn, Chủ tịch UBND phường Thiên Hương khẳng định địa phương kiên quyết xử lý vụ việc trên tinh thần thượng tôn pháp luật, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của công dân. Đồng thời, đề nghị người vi phạm chấp hành nghiêm phán quyết của tòa án ngay khi bản án giải quyết vụ việc có hiệu lực pháp luật.

Lãnh đạo phường Thiên Hương làm việc với các bên liên quan. Ảnh: Báo Hải Phòng.

Về vụ việc, bà Trần Thị Kim Loan (46 tuổi, trú tại phường An Hải, Hải Phòng) cho biết năm 2024, vợ chồng bà mua 2 thửa đất liền kề, mỗi thửa 60 m2 tại thôn 7, xã Kiền Bái (nay là phường Thiên Hương). Hai thửa đất này đã được UBND huyện Thủy Nguyên (cũ) cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất ngày 19/10/2024.

Đến tháng 11/2024, bà Loan phát hiện một trong hai thửa đất bị ông Đỗ Văn Hữu (trú tại phường Thiên Hương) chiếm giữ, đang đổ móng xây nhà. Bà yêu cầu dừng thi công nhưng ông Hữu không khắc phục mà yêu cầu gia đình bà đổi đất hoặc bán lại với giá ông đưa ra.

Bức xúc trước thái độ của ông Hữu, bà Loan làm đơn trình báo UBND xã Kiền Bái (cũ). Qua kiểm tra, UBND xã phát hiện hộ ông Hữu đã xây dựng xong phần thô của căn nhà 2 tầng. Chính quyền khi đó đã ban hành văn bản yêu cầu dừng thi công nhưng ông Hữu vẫn tiếp tục hoàn thiện.

Tiếp đó, gia đình bà Loan đã làm đơn gửi đến tòa án đề nghị giải quyết vụ việc. Ngày 11/8 vừa qua, Hội đồng xét xử Tòa án Nhân dân khu vực 1 TP Hải Phòng xét xử sơ thẩm, tuyên buộc ông Hữu phải tháo dỡ ngôi nhà 2 tầng, trả lại mặt bằng cho vợ chồng bà Loan.

Không đồng ý với bản án của tòa án, ông Hữu đã có đơn kháng cáo và hiện vụ án đang trong thời gian chờ xét xử phúc thẩm.

Ngay sau khi nắm bắt được vụ việc, UBND phường Thiên Hương cho biết đã tổ chức cuộc họp nhằm tiếp tục hòa giải đôi bên, tránh phát sinh mâu thuẫn, gây mất an ninh trật tự trên địa bàn.

Lãnh đạo phường khẳng định quyền sử dụng đất hợp pháp thuộc về vợ chồng bà Loan, còn việc ông Đỗ Văn Hữu ngang nhiên xây nhà trên đất của gia đình bà Loan là bất hợp pháp.

Tại buổi làm việc, ông Hữu cho rằng mình cũng là "nạn nhân" do môi giới chỉ nhầm vị trí. Gia đình ông cũng có một lô đất trong khu vực, cách vị trí đất của bà Loan 4 lô. Do đó, ông đề nghị đổi đất hoặc mua lại thửa đất với giá 550 triệu đồng nhưng gia đình bà Loan từ chối, yêu cầu tháo dỡ công trình trái phép theo bản án.

Ông Đỗ Văn Hữu phát biểu tại cuộc làm việc. Ảnh: Báo Hải Phòng.

Theo bản án sơ thẩm số 08 ngày 11/8 của Tòa án Nhân dân khu vực 1 TP Hải Phòng, ông Hữu bị buộc tự tháo dỡ công trình, trả mặt bằng cho chủ sở hữu hợp pháp. Tuy nhiên, vì ông Hữu có đơn kháng cáo bản án sơ thẩm nên chính quyền đề nghị gia đình bà Loan chờ đợi kết quả từ phiên xét xử phúc thẩm.