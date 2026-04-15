Vụ nghi ngộ độc ở TP.HCM: Một đơn vị cung cấp suất ăn cho 22 trường

Các UBND, trường học, đơn vị được Sở An toàn Thực phẩm yêu cầu tăng cường công tác kiểm tra, giám sát bữa ăn học đường của trẻ sau vụ học sinh trường Tiểu học Bình Quới Tây nghi ngộ độc.

Sau vụ nghi ngộ độc thực phẩm tại trường Tiểu học Bình Quới Tây. Sở An toàn Thực phẩm TP.HCM đã có văn bản gửi các UBND phường Gia Định, Bình Quới, Bình Thạnh, Thạnh Mỹ Tây, Bình Lợi Trung về việc tăng cường công tác kiểm tra, giám sát đối với các trường học, đơn vị nhận suất ăn công nghiệp từ công ty TNHH Thương mại Dịch vụ Sản xuất Vận chuyển Hữu Phước.

Theo đó, nhằm đảm bảo an toàn thực phẩm tại các trường học, đơn vị nhận suất ăn từ công ty Hữu Phước, Sở An toàn Thực phẩm TP.HCM đề nghị UBND các phường tăng cường kiểm tra, giám sát an toàn thực phẩm đối với các trường học, đơn vị nhận suất ăn từ công ty này.

Đồng thời, các UBND cần tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật các nội dung có liên quan việc đảm bảo an toàn thực phẩm và phòng, chống ngộ độc thực phẩm trong trường học và các đơn vị khác.

Cùng với đó, UBND phải phối hợp với Sở An toàn Thực phẩm trong công tác giám sát đảm bảo an toàn thực phẩm và phòng chống ngộ độc thực phẩm tại các trường học.

Đối với các trường học, đơn vị có nhận suất ăn công nghiệp từ công ty Hữu Phước, sở yêu cầu tăng cường công tác kiểm tra, giám sát về an toàn thực phẩm đối với thực phẩm do công ty này cung cấp.

Nhà trường cũng cần phối hợp với ban đại diện cha mẹ học sinh trong hoạt động kiểm tra, giám sát an toàn thực phẩm và bữa ăn của học sinh tại trường.

Theo thống kê của Sở An toàn Thực phẩm, địa bàn TP.HCM có 22 trường học, đơn vị nhận suất ăn từ công ty Hữu Phước. Đến nay, 4 trường đã ngưng nhận suất ăn là Tiểu học Bình Quới Tây, Trung học Bình Quới Tây, THCS Lam Sơn và THCS Thanh Đa.

Các trường, đơn vị còn lại bao gồm: THCS Cửu Long, THPT Trần Văn Giàu, Tiểu học Tô Vĩnh Diện, Tiểu học Đống Đa, Tiểu học Trần Quang Vinh, Tiểu học Yên Thế, Tiểu học Tầm Vu, Tiểu học Bình Lợi Trung, Tiểu học Bế Văn Đàn, Tiểu học Lê Đình Chinh (Cơ sở 1 và 2), Tiểu học Lam Sơn, Tiểu học Phù Đổng, Tiểu học Thạnh Mỹ Tây, Tiểu học Phan Văn Trị, Tiểu học Nguyễn Bá Ngọc, Tiểu học Ngôi Nhà Thông Thái, Trung tâm trẻ mồ côi.

Ngày 13/4, trường THCS Thanh Đa và THCS Lam Sơn cũng đã đồng loạt thông báo tạm dừng tổ chức hoạt động bán trú nhằm đảm bảo an toàn sức khỏe cho học sinh. Hai nhà trường cho biết quyết định tạm dừng bán trú được đưa ra căn cứ các văn bản chỉ đạo của cơ quan chức năng liên quan đến việc xử lý vụ nghi ngộ độc thực phẩm tại trường Tiểu học Bình Quới Tây. Hoạt động bán trú chỉ được tổ chức trở lại khi có kết quả kiểm tra và văn bản kết luận chính thức đối với đơn vị cung cấp suất ăn.

Vụ nghi ngộ độc thực phẩm tại trường Tiểu học Bình Quới Tây ghi nhận 202 học sinh xuất hiện các triệu chứng như sốt, đau bụng, đau đầu và nôn ói sau khi sử dụng bữa ăn bán trú ngày 7/4. Đến khoảng 7h35 ngày 8/4, nhiều học sinh có biểu hiện bất thường và đến phòng y tế của trường, sau đó số ca mắc tăng dần.

Kết quả cấy phân tại Bệnh viện Nhân dân Gia Định cho thấy 17 mẫu dương tính với vi khuẩn Salmonella. Sau đó, xét nghiệm PCR do Đơn vị Nghiên cứu Lâm sàng Đại học Oxford (OUCRU) thực hiện đã xác định chính xác tác nhân gây bệnh là Salmonella enteritidis, một chủng vi khuẩn thường gây ngộ độc thực phẩm.