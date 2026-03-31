Hà Nội tổng rà soát 'đầu vào' thực phẩm bán trú tại tất cả trường học

Sở GD&ĐT Hà Nội yêu cầu tất cả trường học phải rà soát lại toàn bộ đầu mối cung cấp thực phẩm, nguyên liệu, nước uống và suất ăn phục vụ học sinh.

Suất ăn bán trú tại trường của học sinh. Ảnh minh họa: Khương Nguyễn.

Nội dung trên thuộc công văn Sở GD&ĐT Hà Nội ban hành ngày 31/3, về việc tăng cường công tác quản lý, bảo đảm an toàn thực phẩm bữa ăn bán trú cho học sinh trên toàn thành phố.

Theo đó, Sở GD&ĐT yêu cầu các đơn vị, trường học trực thuộc sở rà soát quy trình nội bộ về tổ chức bữa ăn bán trú.

Đồng thời, các trường phải rà soát lại toàn bộ đầu mối cung cấp thực phẩm, nguyên liệu, nước uống, sữa, sản phẩm từ sữa... và suất ăn phục vụ học sinh; kiểm tra đầy đủ hồ sơ pháp lý, giấy tờ đủ điều kiện an toàn thực phẩm, hợp đồng, hồ sơ nhân sự, hồ sơ tập huấn, khám sức khỏe, chứng từ giao nhận, hóa đơn, chứng từ truy xuất nguồn gốc.

"Các trường chỉ tiếp tục ký kết, sử dụng đối với các đơn vị đáp ứng đầy đủ yêu cầu theo quy định", Sở GD&ĐT Hà Nội nêu rõ.

Ngoài ra, các trường thực hiện nghiêm việc kiểm nghiệm ba bước, lưu mẫu thức ăn... Khi phát hiện vi phạm hoặc nghi ngờ có nguy cơ mất an toàn thực phẩm, các trường phải khẩn trương tạm dừng tiếp nhận lô thực phẩm, suất ăn hoặc tạm dừng sử dụng nhà cung cấp liên quan để kiểm tra, xác minh...

Trong khi đó, UBND các phường, xã cũng phải tổ chức rà soát, đánh giá lại các đầu mối, cơ sở cung cấp thực phẩm, nguyên liệu, suất ăn bán trú cho học sinh. Các đơn vị truy xuất nguồn gốc và lịch sử chấp hành quy định của các đơn vị cung cấp để kịp thời chấn chỉnh, thay thế hoặc kiến nghị xử lý với trường hợp không đảm bảo yêu cầu.

Yêu cầu của Sở GD&ĐT đưa ra trong bối cảnh ngày 17/3, Phòng Cảnh sát kinh tế - Công an TP Hà Nội đã kiểm tra lò mổ của Nguyễn Thị Hiền (trú tại Ngọc Hồi) nằm trong cơ sở giết mổ gia súc tập trung Vạn Phúc. Tại đây, lực lượng chức năng phát hiện hành vi giết mổ lợn mắc dịch tả lợn châu Phi để đưa ra thị trường.

Đây là cơ sở giết mổ có quy mô lớn, mỗi ngày trung bình giết mổ từ 2.000 đến 3.000 con lợn, cung cấp nguồn thịt chủ yếu cho các chợ đầu mối, chợ dân sinh và một số doanh nghiệp thực phẩm trên địa bàn TP Hà Nội. Từ đầu năm 2026 đến nay, các đối tượng đã tiêu thụ khoảng 3.600 con lợn mắc dịch bệnh (tương đương gần 300 tấn).

Tại cơ quan điều tra, Nguyễn Thị Hiền khai nhận đã bán số thịt lợn nhiễm dịch tả châu Phi cho Công ty TNHH Thực phẩm Cường Phát. Đại diện doanh nghiệp cũng thừa nhận đã cung cấp thực phẩm cho một số trường học trên địa bàn Hà Nội.

Năm học 2025-2026, Hà Nội có hơn 2,3 triệu trẻ mầm non và học sinh phổ thông, tổng số trường học là hơn 2.950. Thông tin về vi phạm của đơn vị cung cấp thực phẩm cho trường học đã khiến nhiều phụ huynh tại Hà Nội lo ngại, nhất là khi danh sách trường học sử dụng thực phẩm từ công ty Cường Phát chưa được công bố.