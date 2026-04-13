Hai trường học tại TP.HCM khẩn cấp dừng ăn bán trú

Hai trường THCS tại TP.HCM tạm dừng hoạt động bán trú từ ngày 13/4 sau vụ 202 học sinh trường Tiểu học Bình Quới Tây nghi ngộ độc thực phẩm và phải nhập viện điều trị.

Bệnh nhi nghi bị ngộ độc thực phẩm được điều trị tại Bệnh viện Nhi đồng 2. Ảnh: BVCC.

Sau vụ nghi ngộ độc thực phẩm khiến hàng trăm học sinh trường Tiểu học Bình Quới Tây (phường Bình Quới, TP.HCM) phải nhập viện, hai trường trên địa bàn là THCS Thanh Đa và THCS Lam Sơn đã đồng loạt thông báo tạm dừng tổ chức hoạt động bán trú từ ngày 13/4 nhằm đảm bảo an toàn sức khỏe cho học sinh.

Theo thông báo khẩn của trường THCS Thanh Đa, quyết định tạm dừng bán trú được đưa ra căn cứ các văn bản chỉ đạo của cơ quan chức năng liên quan đến việc xử lý vụ nghi ngộ độc thực phẩm tại trường Tiểu học Bình Quới Tây và yêu cầu tăng cường công tác phòng, chống ngộ độc thực phẩm trong trường học. Hoạt động bán trú chỉ được tổ chức trở lại khi có kết quả kiểm tra và văn bản kết luận chính thức đối với đơn vị cung cấp suất ăn.

Tương tự, trường THCS Lam Sơn cho biết cơ quan chức năng đang tiến hành kiểm nghiệm mẫu nguyên liệu thực phẩm và bệnh phẩm để xác định chính xác nguyên nhân vụ việc, do đó việc tạm ngưng hoạt động là cần thiết nhằm đảm bảo an toàn tuyệt đối cho học sinh.

Trong thời gian tạm dừng bán trú, cả hai trường đều khẳng định việc dạy và học vẫn diễn ra bình thường theo thời khóa biểu, không có sự thay đổi về nội dung hay thời gian các tiết học.

Đối với trường THCS Lam Sơn, nhà trường đề nghị phụ huynh chủ động bố trí thời gian đưa đón học sinh trong thời gian tạm ngừng bán trú. Cả hai trường đều cam kết sẽ thực hiện quyết toán và hoàn trả các khoản thu liên quan đến tiền ăn, tiền phục vụ và quản lý bán trú trong những ngày tạm dừng theo quy định.

Trong khi đó, phụ huynh trường THCS Thanh Đa được đề nghị chủ động sắp xếp việc đưa đón con về ăn trưa hoặc chuẩn bị bữa trưa mang theo. Nhà trường vẫn mở cửa các phòng bán trú để học sinh có chỗ nghỉ trưa trong trường hợp gia đình chưa kịp đón.

Ngay sau khi tiếp nhận thông tin về vụ việc, trường THCS Thanh Đa đã phối hợp với ban đại diện cha mẹ học sinh kiểm tra bếp ăn và căn tin, đồng thời cung cấp thông tin chính thức từ đơn vị cung cấp suất ăn để phụ huynh nắm bắt.

Nhà trường cũng tổ chức cuộc họp với ban thường trực cha mẹ học sinh vào chiều 13/4 nhằm lắng nghe ý kiến và trao đổi về hoạt động bán trú trong bối cảnh hiện nay.

Ban giám hiệu các trường bày tỏ mong muốn tiếp tục nhận được sự chia sẻ và phối hợp từ phụ huynh trong việc đảm bảo an toàn sức khỏe cho học sinh, đồng thời cam kết sẽ cập nhật thông tin kịp thời ngay khi có kết luận chính thức từ cơ quan chức năng.

Vụ nghi ngộ độc thực phẩm tại trường Tiểu học Bình Quới Tây ghi nhận 202 học sinh xuất hiện các triệu chứng như sốt, đau bụng, đau đầu và nôn ói sau khi sử dụng bữa ăn bán trú ngày 7/4. Đến khoảng 7h35 ngày 8/4, nhiều học sinh có biểu hiện bất thường và đến phòng y tế của trường, sau đó số ca mắc tăng dần.

Kết quả cấy phân tại Bệnh viện Nhân dân Gia Định cho thấy 17 mẫu dương tính với vi khuẩn Salmonella. Sau đó, xét nghiệm PCR do Đơn vị Nghiên cứu Lâm sàng Đại học Oxford (OUCRU) thực hiện đã xác định chính xác tác nhân gây bệnh là Salmonella enteritidis, một chủng vi khuẩn thường gây ngộ độc thực phẩm.