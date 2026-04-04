Sợ thịt bẩn, phụ huynh yêu cầu minh bạch từng 'cọng rau, miếng thịt'

Sau thông tin thực phẩm từ công ty Cường Phát vào bữa ăn học đường, nhiều phụ huynh Bắc Ninh lo lắng dù trường đã trấn an và rà soát nguồn cung.

Dù các trường tại Bắc Ninh đồng loạt lên tiếng trấn an và rà soát bếp ăn sau vụ thực phẩm bẩn liên quan công ty TNHH Thực phẩm Cường Phát (công ty Cường Phát) tuồn vào trường học, hàng nghìn phụ huynh vẫn đứng ngồi không yên. Họ kiên quyết yêu cầu nhà trường minh bạch hóa đơn nguồn gốc từng ngày, trong khi đó nhiều phụ huynh khác cho học sinh dừng ăn bán trú để "né" rủi ro.

Ghi nhận của phóng viên VTC News tại một số trường tiểu học trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh những ngày qua, lo lắng về độ an toàn của khay cơm bán trú là vấn đề được các bậc phụ huynh quan tâm hàng đầu.

Phụ huynh yêu cầu minh bạch

Chị Nguyễn Thị Phương, phụ huynh có con đang theo học tại trường Tiểu học Lim, xã Tiên Du, tỉnh Bắc Ninh chia sẻ dù vẫn cho con ăn bán trú nhưng lòng chị như "lửa đốt".

"Chúng tôi được phân công đi kiểm tra theo lớp cùng nhà trường. Dù trường khẳng định không dùng thực phẩm từ công ty Cường Phát nhưng đọc thông tin thịt bẩn tràn lan trên mạng, thú thực tôi rất sợ", chị Phương nói.

Cùng tâm trạng, ông Nguyễn Đình Quý có hai cháu đang ăn bán trú tại trường cho biết niềm tin duy nhất của ông lúc này đặt vào các thầy cô giáo.

"Tôi nghĩ các thầy cô cũng ăn cùng mâm, cùng khay với học sinh nên họ rất cẩn thận, không ai dám chủ quan với sức khỏe của chính mình. Dù vậy, tôi vẫn mong nhà trường công khai thông tin rõ ràng hơn nữa", ông Quý bày tỏ.

Anh P. tổ dân phố Xuân Ổ, phường Võ Cường, tỉnh Bắc Ninh, cho rằng trường không thể chỉ nói chung chung là an toàn. Phụ huynh cần biết rõ thực phẩm nhập từ đơn vị nào, địa chỉ ở đâu, ngày giờ nhập là bao giờ, có giấy tờ chứng minh thì mới thực sự yên tâm.

"Trước giờ tôi vẫn cho con ăn ở trường, nhưng sau vụ này, gia đình đang cân nhắc cho 2 cháu nghỉ ăn bán trú".

Đồng quan điểm, bà Nguyễn Thị Vụ, thôn Lũng Giang, xã Tiên Du, cũng yêu cầu các cơ quan chức năng phải vào cuộc kiểm tra liên tục, đột xuất để chặn đứng nguy cơ thực phẩm bẩn tuồn vào trường học.

Phụ huynh, trường dừng ăn bán trú

Ngay sau khi sự việc bùng nổ, một số trường học trên địa bàn phải tạm dừng toàn bộ hoạt động ăn bán trú để rà soát nguồn cung, số khác phải mời phụ huynh vào cuộc giám sát 24/7.

Bà Nguyễn Thúy Nga, Hiệu trưởng trường Tiểu học Lim, xã Tiên Du, tỉnh Bắc Ninh, cho biết ngay khi tiếp nhận thông tin, trường lập tức họp khẩn với ban đại diện cha mẹ học sinh và làm việc trực tiếp với đơn vị cung cấp suất ăn.

"Chúng tôi yêu cầu đối tác phải trình bày đầy đủ hồ sơ, chứng từ chứng minh nguồn gốc. Quy trình kiểm thực 3 bước và lưu mẫu thức ăn được siết chặt tối đa. Nhà trường nấu khoảng 450-470 suất/ngày và luôn hoan nghênh phụ huynh đến kiểm tra đột xuất bếp ăn bất cứ lúc nào với quan điểm minh bạch tuyệt đối", bà Nga khẳng định.

Bà Nga cũng cho biết nguồn thịt chính được cung cấp từ các đơn vị có đầy đủ hồ sơ pháp lý và kiểm dịch: Công ty TNHH MEATDELI HN và Công ty Cổ phần Chăn nuôi C.P Việt Nam - chi nhánh NM3 tại Hà Nội (chiếm tỷ trọng 97%). Công ty Cường Phát chỉ là nhà cung cấp bổ sung trong một số thời điểm nhất định (chiếm tỷ trọng 3%).

Đến thời điểm hiện tại, nhà trường chưa ghi nhận phản ánh bất thường về sức khỏe học sinh và vẫn đang tiếp tục theo dõi chặt chẽ. Tuy nhiên, trước làn sóng "thực phẩm bẩn" nhiều phụ huynh lo ngại đã cho con em dừng ăn bán trú tại trường. Trong hai ngày 2 và 3/4 khoảng 50 học sinh xin báo nghỉ ăn bán trú tại trường.

Tại trường Tiểu học Đồng Kỵ 1, phường Đồng Nguyên, tỉnh Bắc Ninh, nhà trường quyết định "đóng cửa" toàn bộ hoạt động ăn bán trú từ ngày 2/4.

Ông Ngô Gia Vượng, Hiệu trưởng nhà trường lý giải do không có bếp nấu, trường phải nhập suất ăn công nghiệp từ công ty Cổ phần dịch vụ suất ăn Công nghiệp Hà Nội.

"Dù qua giải trình bằng văn bản, đối tác khẳng định không nhập thịt lợn hay bất kỳ thực phẩm nào từ Công ty TNHH Thực phẩm Cường Phát, để đảm bảo an toàn tuyệt đối và giải tỏa tâm lý cho phụ huynh, chúng tôi đã thống nhất cho dừng hẳn việc ăn bán trú. Sau khi cơ quan chức năng có kết luận chính thức thì nhà trường mới tiếp tục cho ăn trở lại".

Trước đó, ngày 2/4, tỉnh Bắc Ninh thành lập 2 đoàn kiểm tra liên ngành (gồm Sở Y tế, Sở GD&ĐT, Sở NN&PTNT, Sở Công Thương và chính quyền địa phương) tổng rà soát toàn bộ các bếp ăn trường học.

Các đoàn sẽ kiểm tra hồ sơ pháp lý, hợp đồng mua bán, hóa đơn nguyên liệu đến quy trình kiểm thực 3 bước, vệ sinh cơ sở vật chất. Đặc biệt, lực lượng chức năng sẽ lấy mẫu thực phẩm, nguyên liệu để xét nghiệm độc lập, kiên quyết xử lý nghiêm túc mọi sai phạm nếu có, nhằm trả lại sự an toàn cho bữa ăn học đường.