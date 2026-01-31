Vụ nghi thịt bẩn vào trường học TP.HCM: Phụ huynh muốn kiện công ty

Tại buổi đối thoại với nhà trường, một số phụ huynh có con từng ăn các suất ăn do Sago Food cung cấp rơm rớm nước mắt. Nhiều người khác cũng bày tỏ sự bức xúc và mong muốn cơ quan chức năng sớm làm rõ vụ việc.

Phụ huynh có con từng ăn các suất ăn do Sago Food cung cấp bày tỏ bức xúc sau sự việc. Ảnh: A.N.

Ngày 31/1, ban giám hiệu trường Tiểu học Tân Quy (phường Tân Hưng, TP.HCM) tổ chức hội nghị đối thoại giữa nhà trường và cha mẹ học sinh liên quan đến công tác bán trú.

Phụ huynh rơi nước mắt

Buổi đối thoại diễn ra sau khi công ty TNHH Thương mại An Phước Thắng SG (Sago Food) - đơn vị cung cấp suất ăn cho trường và nhiều cơ sở giáo dục khác - bị báo chí phản ánh sử dụng thịt hết hạn và thịt trâu đông lạnh chế biến thành thịt bò trong bữa ăn của học sinh.

Hội nghị có sự tham dự của khoảng 40 phụ huynh đại diện các lớp, ban đại diện cha mẹ học sinh, ban giám hiệu nhà trường và đại diện UBND xã Hiệp Phước. Theo kế hoạch, đại diện Công ty Sago Food sẽ tham dự, tuy nhiên phía công ty thông báo không thể có mặt với lý do cá nhân.

Hơn 40 phụ huynh đối thoại với nhà trường, cơ quan chức năng sau vụ nghi thịt bẩn vào hàng loạt trường. Ảnh: A.N.

Tại buổi đối thoại, nhiều phụ huynh đã bày tỏ sự bức xúc, đề nghị nhà trường và các cơ quan liên quan sớm công bố kết luận chính thức, đồng thời nhanh chóng có giải pháp để tổ chức lại bữa ăn bán trú cho học sinh. Phụ huynh cũng yêu cầu Công ty An Phước Thắng phải chịu trách nhiệm đối với sức khỏe của các em.

Nhiều người không giấu được cảm xúc, rơi nước mắt khi nghĩ đến việc con em mình có thể đã sử dụng những suất ăn được chế biến từ thực phẩm không đảm bảo an toàn.

Chị Nguyễn Thị Ngọc Thanh (phụ huynh học sinh lớp 3/2) nghẹn ngào chia sẻ bản thân hoàn toàn tin tưởng vào nhà trường, nhưng cảm thấy bàng hoàng khi xem các hình ảnh, video phản ánh quy trình chế biến thực phẩm của Công ty Sago Food được đăng tải trên báo chí.

“Con tôi đã ăn những thứ đáng lẽ phải tiêu hủy, thậm chí không dùng được cho gia súc, gia cầm. Bốn ngày qua tôi không ngủ được vì buồn và thương con", chị Thanh nói trong nước mắt.

Vị phụ huynh này cũng bày tỏ sự ân hận khi trước đây từng nghe con phản ánh đồ ăn có mùi vị lạ nhưng cho rằng con kén ăn nên không để tâm.

Không chỉ riêng trường hợp trên, nhiều phụ huynh khác cho biết con em họ gặp các vấn đề về tiêu hóa, dạ dày sau thời gian dài ăn bán trú tại trường.

Việc đại diện Công ty An Phước Thắng vắng mặt tại buổi đối thoại khiến nhiều phụ huynh càng thêm bức xúc. "Phụ huynh mong muốn được đối thoại trực tiếp với đơn vị cung cấp suất ăn, thay vì trao đổi về một bên không có mặt", một phụ huynh bức xúc nói.

Mong phụ huynh chia sẻ

Trước những ý kiến của phụ huynh, ông Nguyễn Hữu Tuấn, Hiệu trưởng trường Tiểu học Tân Quy, đã trình bày quá trình lựa chọn đơn vị cung cấp suất ăn trong những năm qua. Theo thầy Tuấn, quy trình này được thực hiện nhiều năm, có sự giám sát của phụ huynh.

Cụ thể, trong năm học 2023-2024, có ba đơn vị tham gia đấu thầu. Sau khi khảo sát, các ban đại diện phụ huynh bỏ phiếu và Sago Food nhận được số phiếu cao nhất.

Trong giai đoạn 2024-2026, nhà trường tổ chức đấu thầu theo quy định pháp luật. Do số lượng đơn vị tham gia hạn chế, trường đã thuê hai công ty độc lập để thẩm định và tư vấn. Kết quả, Sago Food tiếp tục trúng thầu và được công khai.

Phụ huynh không chỉ dừng lại ở việc phản đối mà còn đề nghị khởi kiện đơn vị cung cấp suất ăn. Ảnh: A.N.

Trong các tháng 9 và 10/2025, trước phản ánh về chất lượng bữa ăn, nhà trường tổ chức khảo sát lại giữa hai đơn vị Sago Food và Sao Kim. Qua ý kiến phụ huynh, Sago Food tiếp tục được lựa chọn.

Ông Tuấn nói thêm, nhà trường luôn cố gắng đảm bảo tính minh bạch, từng quay video định lượng bữa ăn và mời phụ huynh cùng ăn với học sinh để đánh giá.

"Trước những thông tin được báo chí phản ánh, ban giám hiệu cũng đau xót. Chúng tôi mong phụ huynh chia sẻ, đồng hành để sớm ổn định lại hoạt động bán trú", ông Tuấn bày tỏ.

Dù vậy, một số phụ huynh cho rằng quy trình lựa chọn và giám sát đơn vị cung cấp hiện nay vẫn tồn tại nhiều “lỗ hổng”. Một phụ huynh từng tham gia đoàn khảo sát cho biết trong quá trình kiểm tra đã phát hiện nhiều điểm bất cập như sử dụng chất tẩy rửa mạnh, không cho xem gạo, trong kho có bột ngọt dù đã cam kết không sử dụng. Người này cho rằng dù nhiều phụ huynh không đồng tình, kết quả cuối cùng đơn vị vẫn trúng thầu.

Phụ huynh không chỉ dừng lại ở việc phản đối mà còn đề nghị khởi kiện đơn vị cung cấp suất ăn, cho rằng nhà trường là pháp nhân ký hợp đồng cần có trách nhiệm pháp lý để bảo vệ quyền lợi học sinh và phụ huynh.

Bên cạnh đó, họ kiến nghị tổ chức khám sức khỏe tổng quát cho học sinh, hoặc mời bác sĩ về trường để tầm soát các dấu hiệu ảnh hưởng sức khỏe, đồng thời yêu cầu Công ty Sago Food giải trình rõ ràng về các thông tin liên quan đến thịt heo hết hạn, thịt trâu giả thịt bò, rau hư hỏng, cũng như công khai toàn bộ hồ sơ nguồn gốc thực phẩm và các chứng chỉ chất lượng mà doanh nghiệp từng công bố.

Hiện khoảng 1.100 học sinh bán trú của trường đã tạm dừng ăn tại trường.