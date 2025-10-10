Vụ 'lật kèo' gây chấn động MU

Man United từng chạm tay vào Viktor Gyökeres, nhưng để tuột mất vì lòng trung thành của cầu thủ.

Viktor Gyökeres từng suýt gia nhập Manchester United trong hè 2025.

Một tiết lộ chấn động vừa được hé lộ từ Jonathan Chalkias, trợ lý của người đại diện Hasan Cetinkaya: Sporting Lisbon từng đồng ý bán Viktor Gyökeres cho Manchester United với mức giá cao hơn 64 triệu bảng mà Arsenal sau đó trả. Song, thương vụ đổ vỡ vì một “nước đi sau lưng” đầy kịch tính.

Mùa hè vừa qua, Man United và Arsenal là hai cái tên quyết liệt nhất trong cuộc đua giành chữ ký của tiền đạo người Thụy Điển - chân sút ghi 97 bàn sau 102 trận cho Sporting, trở thành hiện tượng của bóng đá Bồ Đào Nha. Nhiều người tin Gyökeres chọn Old Trafford, nơi anh từng làm việc cùng HLV Ruben Amorim.

Thế nhưng, cuối cùng mũi nhọn này lại đình công để thúc đẩy vụ chuyển nhượng sang Arsenal. “Pháo thủ” trả khoảng 64 triệu bảng để khép lại thương vụ ồn ào bậc nhất kỳ chuyển nhượng.

Chalkias tiết lộ trên podcast Studio Allsvenskan: “Sporting đạt thỏa thuận với Man United sau lưng chúng tôi. Man United chấp nhận trả giá cao hơn Arsenal, nhưng chúng tôi không được thông báo. Đó là vấn đề”.

Ông cho biết thêm, ngoài hai CLB Anh, “đã có những đề nghị điên rồ từ Saudi Arabia”, song phía cầu thủ vẫn ưu tiên yếu tố hình ảnh và kế hoạch sự nghiệp: “Chúng tôi chưa từng ép Viktor chọn bất kỳ ai. Tiền đến rồi đi, còn Arsenal mang lại giá trị thương hiệu và chiến lược phát triển”.

Căng thẳng leo thang khi Gyökeres từ chối tập luyện để đòi ra đi. Chủ tịch Sporting, Frederico Varandas nổi giận, tuyên bố sẽ “phạt nặng” và khẳng định: “Không ai lớn hơn CLB”. Phía Gyökeres phản pháo: “Một cầu thủ ghi gần 100 bàn và giành ba danh hiệu xứng đáng được tôn trọng hơn thế”.

Chalkias khẳng định: “Nếu Hugo Viana vẫn là giám đốc thể thao, thương vụ với Man United đã xong trong một giờ. Nhưng Viktor giữ lời hứa với Arsenal từ ngày đầu”.

Gia nhập Emirates, Gyökeres khởi đầu chưa rực rỡ - 3 bàn sau 10 trận - nhưng HLV Mikel Arteta vẫn bảo vệ học trò: “Cậu ấy làm việc không ngừng nghỉ cho đội bóng. Tôi không hiểu sao hôm nay cậu ấy chưa ghi bàn”.

Chiến thắng 2-0 trước West Ham cuối tuần qua giúp Arsenal vượt Liverpool lên ngôi đầu Premier League, và Arteta tin rằng, với Gyökeres, điều tốt đẹp nhất vẫn còn ở phía trước.