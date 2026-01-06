Vũ khí Nga ở Venezuela: Tâm điểm mới sau chiến dịch bắt giữ TT Maduro

Các hệ thống vũ khí Nga, nhất là hệ thống tên lửa phòng không S-300VM, lâu nay nằm ngoài tầm với của tình báo phương Tây.

Từ tên lửa phòng không, xe tăng đến tiêm kích, kho vũ khí Nga tại Venezuela có thể giúp Mỹ hiểu rõ hơn năng lực quân sự của Moskva, trong bối cảnh cạnh tranh chiến lược toàn cầu gia tăng (trong ảnh: Tổng thống Nicolas Maduro (thứ 2 trái) thị sát cuộc tập trận của lực lượng vũ trang Venezuela ngày 10/2/2019). Ảnh: TTXVN

Sau khi Tổng thống Venezuela Nicolas Maduro bị bắt giữ tại Caracas vào rạng sáng 3/1, Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố nước này “sẽ điều hành Venezuela” cho đến khi diễn ra quá trình chuyển giao quyền lực an toàn. Sự kiện này mở ra khả năng Washington tiếp cận kho vũ khí khổng lồ của Venezuela, đặc biệt là các hệ thống vũ khí hiện đại của Nga.

Cơ hội tiếp cận vũ khí Nga?

Theo trang tin quốc phòng Defense Express (Ukraine), nếu một chính phủ thân Mỹ được thành lập ở Caracas, các chuyên gia quân sự và quốc phòng Mỹ có thể tiếp cận các vũ khí của lực lượng vũ trang Venezuela, bao gồm các mẫu vũ khí của Nga được cung cấp trong những năm gần đây.

Điều này mở ra cơ hội để Lầu Năm Góc nghiên cứu chi tiết một số hệ thống mà tình báo Mỹ vẫn đang quan tâm. Washington cũng tuyên bố kế hoạch giành lại quyền kiểm soát ngành công nghiệp dầu mỏ của Venezuela, nơi có trữ lượng dầu mỏ đã được chứng minh lớn nhất thế giới.

Báo Izvestia (Nga) cũng trích dẫn bình luận của chuyên gia nghiên cứu về Mỹ Malek Dudakov cho rằng vụ việc trên đặt ra một số rủi ro đối với Nga.

Thứ nhất, giá dầu có thể tăng trong ngắn hạn, Nga có thể mất đi một trong những đối tác chủ chốt khu vực trong dài hạn. Thứ hai, Nga đã từng bán một lượng lớn vũ khí cho Venezuela và giờ đây có nguy cơ số vũ khí đó sẽ rơi vào tay những bên mà Moskva không mong muốn.

Defense Express lưu ý, trong số những mẫu vũ khí có giá trị nhất mà Mỹ quan tâm là hệ thống tên lửa phòng không S-300VM, do Nga cung cấp vào năm 2013.

Vào tháng 10/2025, Nga đã chuyển giao cho Venezuela một số lượng không xác định tên lửa phòng không Pantsir và Buk-M2, vốn đã được cung cấp cho nước này trước đó trong giai đoạn 2009-2015.

Tuy nhiên, một số hệ thống phòng không của Nga có thể đã bị phá hủy trong chiến dịch của Mỹ ở khu vực Caracas. Các video được công bố ghi lại cảnh phá hủy ít nhất một tổ hợp Buk-M2.

Đặc biệt thu hút sự quan tâm của Mỹ là các máy bay chiến đấu Su-30MKV, mà Venezuela đã nhận được từ năm 2006. Nước này hiện vẫn còn 21 máy bay loại này đang hoạt động. Thậm chí còn có giá trị hơn cho việc phân tích là các tên lửa không đối không R-77, được coi là một trong những loại tên lửa hiện đại trong kho vũ khí của Nga.

Kho vũ khí đa dạng

Ngoài các hệ thống phòng không và máy bay chiến đấu, Mỹ còn có thể tiếp cận nhiều loại vũ khí khác. Trong số các mẫu đáng chú ý: Hệ thống phóng tên lửa đa nòng 300 mm Smerch với 12 đơn vị; thiết bị bay không người lái trinh sát và tấn công Mohajer-6 của Iran; và xe chiến đấu bộ binh lội nước ZBD-05 của Trung Quốc.

Venezuela hiện vẫn còn một lượng lớn xe bọc thép và pháo binh Nga, bao gồm hơn 90 xe tăng T-72B, khoảng 120 xe BMP-3, trên 110 xe bọc thép chở quân BTR-80A, 48 pháo tự hành Msta-S, hơn 10 xe Nona-SVK, 24 hệ thống phóng tên lửa Grad MLRS, cũng như các máy bay trực thăng Mi-17, Ka-29 và Ka-31. Việc bảo trì các phương tiện này gần như không thể thực hiện được nếu không có sự tham gia của Nga.

Các nhà phân tích cho rằng một phần đáng kể số vũ khí này cuối cùng sẽ bị loại bỏ, bán đi hoặc bị vô hiệu hóa. Đồng thời, Washington có thể quan tâm đến việc từng bước giải giáp một số lực lượng vũ trang mạnh nhất Nam Mỹ và chuyển giao hệ thống vũ khí của Caracas cho Mỹ.

Tóm lại, sự kiện tại Venezuela không chỉ tác động đến cục diện chính trị khu vực mà còn mở ra cơ hội cho Mỹ tìm hiểu sâu hơn về năng lực quân sự của các đối thủ chiến lược.