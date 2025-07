Vụ Isak - MU chấm dứt

Nguyên nhân bởi mức giá quá cao của tiền đạo người Thụy Điển. The Athletic cho hay Newcastle United yêu cầu khoảng 150 triệu bảng. Chuyên gia chuyển nhượng Fabrizio Romano cũng khẳng định đó là con số mà MU không sẵn sàng chi trả.

Sau khi chiêu mộ Matheus Cunha và Bryan Mbeumo, MU không còn nhiều tiền. Thay vào đó, CLB thành Manchester chuyển hướng sang các mục tiêu thiết thực hơn. "Quỷ đỏ" được cho là nối lại liên hệ với Aston Villa nhằm chiêu mộ tiền đạo Ollie Watkins. Mức giá của thương vụ này rơi vào khoảng 60 triệu bảng.

Giá của Watkins không rẻ nhưng MU nỗ lực gây quỹ chuyển nhượng bằng cách bán Jadon Sancho, Antony, Alejandro Garnacho và Tyrell Malacia. Gần nhất, họ để Marcus Rashford gia nhập Barcelona dưới dạng cho mượn.

Liên quan tới Isak, tiền đạo này muốn rời Newcastle. Anh từ chối tham gia chuyến du đấu mùa hè 2025. Newcastle cũng sớm lên kế hoạch chiêu mộ Benjamin Sesko nếu Isak ra đi.

Việc Newcastle định giá Isak lên tới 150 triệu bảng làm khó nhiều đội bóng. Tuy nhiên, Al Hilal và Liverpool được cho là đủ khả năng tài chính để thực hiện thương vụ. Nếu gia nhập Liverpool, Isak sẽ trở thành bản hợp đồng đắt giá nhất lịch sử chuyển nhượng Ngoại hạng Anh.

Isak là một trong những tiền đạo hàng đầu châu Âu, ghi 23 bàn tại Premier League mùa trước, chỉ kém Mohamed Salah (29 bàn). Anh gia nhập Newcastle từ Real Sociedad vào tháng 8/2022 với mức phí khoảng 60 triệu bảng.

