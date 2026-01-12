Vụ hành hung tại chung cư: Thương tích 0% vẫn có thể bị xử lý hình sự

Liên quan vụ người phụ nữ hành hung hàng xóm tại chung cư ở Hà Nội, dù kết quả giám định xác định tỷ lệ thương tích của bị hại là 0%, Cơ quan CSĐT Công an Hà Nội vẫn tạm giữ hình sự đối tượng để điều tra về hành vi gây rối trật tự công cộng.

Liên quan đến vụ việc người phụ nữ hành hung hàng xóm ở chung cư Hà Nội, ngày 11/1, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hà Nội tạm giữ hình sự đối với Nguyễn Thị Vân Anh để điều tra về hành vi gây rối trật tự công cộng.

Kết quả điều tra ban đầu cho thấy khoảng 20h ngày 8/1, chị N.T.H. (SN 1982, trú tại tòa nhà CT5 - ĐN2) đi làm về, ngang qua cửa nhà Nguyễn Thị Vân Anh thì bị Vân Anh xông ra chửi bới và túm tóc, đánh vào vùng đầu, mặt.

Hành hung hàng xóm, người phụ nữ bị tạm giữ hình sự.

Bị hại đi viện khám và yêu cầu được giám định thương tích, đề nghị cơ quan điều tra khởi tố vụ án để điều tra. Công an phường Từ Liêm đã phối hợp với quan chức năng giám định, bước đầu ghi nhận tỷ lệ thương tích là 0%.

Qua theo dõi vụ việc, trao đổi với phóng viên, luật sư Nguyễn Đức Hùng (Đoàn Luật sư TP Hà Nội) cho biết hành vi túm tóc, đánh vào vùng đầu và mặt người khác là hành vi cố ý xâm phạm sức khỏe, thân thể công dân. Tuy nhiên, theo kết quả giám định, tỷ lệ tổn thương cơ thể của chị N.T.H được xác định là 0%. Do đó, hành vi của bà Vân Anh chưa đủ yếu tố cấu thành "Tội cố ý gây thương tích" theo Điều 134 Bộ luật Hình sự.

Theo quy định của pháp luật, tội danh này chỉ được xác lập khi tỷ lệ tổn thương cơ thể từ 11% trở lên hoặc dưới 11% nhưng thuộc các trường hợp đặc biệt như: sử dụng hung khí nguy hiểm, có tổ chức, có tính chất côn đồ, lợi dụng chức vụ quyền hạn.

Tuy nhiên, luật sư Nguyễn Đức Hùng nhấn mạnh việc không đủ căn cứ truy cứu trách nhiệm hình sự về tội cố ý gây thương tích không đồng nghĩa với việc người có hành vi bạo lực không phải chịu trách nhiệm hình sự.

Theo luật sư, hành vi hành hung của bà Vân Anh xảy ra tại hành lang chung cư - nơi công cộng, gây mất an ninh, trật tự, ảnh hưởng nghiêm trọng đến sinh hoạt của các cư dân khác và tạo dư luận xấu trong xã hội. Do đó, hành vi này có dấu hiệu rõ ràng của "Tội gây rối trật tự công cộng" theo Điều 318 Bộ luật Hình sự năm 2015 (sửa đổi, bổ sung năm 2017 và năm 2025).

Việc Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hà Nội tiến hành tạm giữ hình sự bà Vân Anh để phục vụ công tác điều tra là hoàn toàn có căn cứ pháp lý. Trên cơ sở thu thập đầy đủ tài liệu, chứng cứ, cơ quan điều tra có thể khởi tố vụ án, khởi tố bị can theo quy định của pháp luật.

"Theo Điều 318 Bộ luật Hình sự, người phạm tội gây rối trật tự công cộng có thể bị phạt tiền 5-50 triệu đồng, phạt cải tạo không giam giữ đến 2 năm hoặc phạt tù từ 3 tháng đến 7 năm. Ngoài ra, người phạm tội còn phải bồi thường thiệt hại về sức khỏe, tinh thần cho người bị hại theo quy định của Bộ luật Dân sự năm 2015", luật sư Hùng phân tích.

Luật sư Nguyễn Đức Hùng cũng dẫn chứng, vào đầu tháng 8/2025, tại chung cư Sky Central (số 176 Định Công, Hà Nội) đã xảy ra vụ việc hành hung xuất phát từ mâu thuẫn giữa các gia đình có con nhỏ. Đối tượng Đặng Chí Thành đã bị Tòa án nhân dân khu vực 2 (Hà Nội) tuyên phạt 6 tháng tù về "Tội gây rối trật tự công cộng" theo Khoản 1 Điều 318 Bộ luật Hình sự và buộc bồi thường cho nạn nhân số tiền 51 triệu đồng (bản án tuyên ngày 7/1/2026).

Luật sư Hùng cũng cho hay liên tiếp các vụ việc bạo lực xảy ra tại chung cư trong thời gian gần đây cho thấy nhiều bất cập trong văn hóa ứng xử của một bộ phận cư dân, đặc biệt trong việc giải quyết mâu thuẫn đời sống thường nhật.

Trong bối cảnh đô thị hóa nhanh, mô hình nhà ở chung cư ngày càng phổ biến, cư dân sống gần nhau, sử dụng chung nhiều không gian như hành lang, thang máy, sân chơi…, nên nguy cơ phát sinh va chạm là điều khó tránh khỏi. Điều này đòi hỏi mỗi cá nhân cần nâng cao ý thức tôn trọng cộng đồng, kiềm chế cảm xúc và giải quyết mâu thuẫn bằng đối thoại, pháp luật, thay vì bạo lực.

Bên cạnh đó, các cơ quan chức năng, ban quản trị, ban quản lý chung cư cũng cần xây dựng cơ chế tiếp nhận, xử lý kịp thời các phản ánh của cư dân, tránh để những mâu thuẫn nhỏ tích tụ và bùng phát thành các vụ việc nghiêm trọng, ảnh hưởng đến an ninh, trật tự và đời sống xã hội.