Phát hiện gần 500.000 bao thuốc lá giả nhãn hiệu Lambert & Butler

Nhiều vụ việc có dấu hiệu vi phạm pháp luật liên quan đến hành vi xâm phạm quyền sở hữu công nghiệp và giả mạo nhãn hiệu đã bị Đội Kiểm soát chống buôn lậu số 3 thuộc Chi cục Điều tra chống buôn lậu phát hiện, bắt giữ.

Cục Hải quan cho biết thực hiện Công điện 65/CĐ-TTg và Chỉ thị 13/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ về triển khai Tháng cao điểm chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả; Công văn số 15405/CHQ-ĐTCBL ngày 18/7/2025 của Cục Hải quan về việc tiếp tục đẩy mạnh công tác tấn công, trấn áp tội phạm buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả và hàng xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ, thời gian qua, Đội Kiểm soát chống buôn lậu số 3 (Đội 3) thuộc Chi cục Điều tra chống buôn lậu đã chủ trì, phối hợp với các đơn vị chức năng liên quan tổ chức đấu tranh, phát hiện, bắt giữ và xử lý nhiều vụ việc có dấu hiệu vi phạm pháp luật liên quan đến hành vi xâm phạm quyền sở hữu công nghiệp và giả mạo nhãn hiệu.

Điển hình như vụ buôn lậu thuốc lá xảy ra tại Hải quan cửa khẩu (HQCK) cảng Cái Mép - Chi cục Hải quan khu vực II.

Lực lượng Hải quan phối hợp các bên liên quan kiểm tra lô hàng.

Cụ thể, ngày 29/7/2025, Đội Kiểm soát chống buôn lậu số 3 (Đội 3) - Chi cục Điều tra chống buôn lậu phối hợp với Hải quan cửa khẩu (HQCK) cảng Cái Mép - Chi cục Hải quan khu vực II và Công ty TNHH Tư vấn Đầu tư và Chuyển giao Công Nghệ (đại diện chủ sở hữu quyền đối với nhãn hiệu thuốc lá Lambert & Butler) đã kiểm tra lô hàng của người vận chuyển là Công ty HK.

Hàng hóa khai báo là thuốc lá điếu nhãn hiệu Lambert & Butler, là hàng hóa mua bán thương nhân nước ngoài, gửi kho ngoại quan Transimex TP.HCM, vận chuyển độc lập hạ cảng SSIT Cái Mép để xuất khẩu đi Vương quốc Anh.

Kết quả kiểm tra thực tế hàng hóa cho thấy có tổng số 472 thùng (tương đương 472.000 bao) thuốc lá; trên bao thuốc lá không thể hiện xuất xứ.

Công ty TNHH Tư vấn Đầu tư và Chuyển giao Công Nghệ, chủ sở hữu quyền nhãn hiệu, đã xác nhận hàng hóa giả mạo nhãn hiệu Lambert & Butler.

Tổng giá trị hàng hóa theo giá bán lẻ tại thị trường Vương quốc Anh (đối với hàng thật) ước tính là 7.043.000 GBP, tương đương 254,7 tỷ đồng.

Lô hàng thuốc lá giả mạo.

Do sản phẩm thuốc lá nhãn hiệu Lambert & Butler hiện không được phân phối chính thức tại thị trường Việt Nam, đại diện chủ sở hữu quyền không cung cấp được giá bán cụ thể của hàng hóa vi phạm. Trên cơ sở tham khảo giá bán sản phẩm cùng loại được công bố trên mạng, trị giá ước tính của lô hàng nêu trên khoảng 16,048 tỷ đồng .

Căn cứ kết quả kiểm tra thực tế hàng hóa, kết quả xác minh và kết luận thẩm định của đại diện chủ thể quyền, cơ quan Hải quan xác định vụ việc có dấu hiệu của tội xâm phạm quyền sở hữu công nghiệp theo quy định tại Điều 226 Bộ luật Hình sự năm 2015.

Tuy nhiên, theo quy định tại Điều 33 Luật Tổ chức cơ quan điều tra hình sự năm 2015, cơ quan Hải quan không có thẩm quyền khởi tố đối với tội xâm phạm quyền sở hữu công nghiệp.

Đội Kiểm soát chống buôn lậu số 3 - Chi cục Điều tra chống buôn lậu đã phối hợp với Hải quan cửa khẩu, tiến hành bàn giao toàn bộ hồ sơ, tài liệu và tang vật của vụ việc cho Công an TP.HCM để tiếp tục điều tra, xử lý theo thẩm quyền.

Tai nghe giả mạo.

Vụ việc thứ hai là vụ phát hiện lô hàng tai nghe giả mạo nhãn hiệu APPLE. Theo đó, ngày 13/10/2025, tại Cửa khẩu quốc tế Hoa Lư (tỉnh Đồng Nai), Đội 3 chủ trì, phối hợp với Hải quan Cửa khẩu quốc tế Hữu Nghị tiến hành kiểm tra thực tế lô hàng do Công ty TNHH AL (địa chỉ tại Hà Nội) thực hiện vận chuyển quá cảnh từ Trung Quốc, mở tờ khai tại Cửa khẩu quốc tế Hữu Nghị, vận chuyển qua Cửa khẩu quốc tế Hoa Lư để xuất sang Campuchia.

Qua kiểm tra thực tế, Tổ công tác phát hiện ngoài các mặt hàng đúng như khai báo hải quan còn có một mặt hàng không khai báo, gồm 1.000 chiếc tai nghe Bluetooth nhãn hiệu AirPods Pro (2nd generation) with MagSafe Charging Case (USB-C).

Tại thời điểm kiểm tra, đại diện Công ty TNHH AL không xuất trình được hồ sơ, tài liệu chứng minh việc được chủ sở hữu nhãn hiệu APPLE, nhãn hiệu đã được bảo hộ tại Việt Nam, ủy quyền xuất khẩu, nhập khẩu hoặc vận chuyển đối với mặt hàng tai nghe nêu trên.

Tổ công tác đã tiến hành lấy mẫu và trưng cầu giám định toàn bộ lô hàng. Kết quả giám định xác định toàn bộ số tai nghe trên là hàng giả mạo nhãn hiệu APPLE, vi phạm quy định về vận chuyển hàng hóa quá cảnh xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ.

Theo kết quả xác định, trị giá hàng hóa thật tương đương khoảng 5,35 tỷ đồng , trong khi trị giá lô hàng theo kết luận thẩm định giá là 545,9 triệu đồng.

Căn cứ quy định pháp luật, Cục Hải quan đã ban hành Quyết định xử phạt vi phạm hành chính số tiền 440 triệu đồng đối với Công ty TNHH AL, đồng thời tịch thu toàn bộ lô hàng 1.000 chiếc tai nghe để bàn giao cho cơ quan chức năng tổ chức tiêu hủy theo quy định.