Phát hiện xe đầu kéo chở 10 tấn hàng hóa không có hóa đơn

  • Thứ hai, 12/1/2026 08:47 (GMT+7)
Từ việc xử lý vi phạm giao thông, lực lượng CSGT TP Huế phát hiện xe đầu kéo chở 10 tấn hàng thực phẩm, bia và sữa không hóa đơn, giấy chứng nhận an toàn thực phẩm.

Công an TP Huế cho biết trong quá trình thực hiện nhiệm vụ tuần tra, kiểm soát bảo đảm trật tự an toàn giao thông, lực lượng CSGT phát hiện, xử lý 2 vụ liên quan đến vận chuyển hàng hóa không có đầy đủ hóa đơn, chứng từ hợp pháp.

Lúc 4h30 ngày 9/1, trong quá trình tuần tra, kiểm soát tại Km 22+100 Quốc lộ 1 đoạn đường tránh Huế, tổ công tác thuộc Đội CSGT số 2 Phòng CSGT Công an TP Huế ra hiệu lệnh dừng kiểm tra ôtô đầu kéo biển kiểm soát 51C-628.55 kéo theo rơ moóc biển số 51R-096.51 do anh Trần Ngọc Quốc (SN 1995, trú tổ dân phố Phước Thọ, xã Phù Mỹ Tây, tỉnh Gia Lai) cầm lái.

xe dau keo, 10 tan hang hoa, khong co hoa don anh 1

Từ việc xử lý hành chính về vi phạm luật giao thông, lực lượng CSGT Công an TP Huế phát hiện xe đầu kéo chở 10 tấn hàng hóa không hóa đơn chứng từ.

Qua kiểm tra, lực lượng chức năng xác định anh Quốc có hành vi không sử dụng đủ đèn chiếu sáng trong thời gian từ 18 đến 6 giờ ngày hôm sau, vi phạm quy định về an toàn giao thông đường bộ nên lập biên bản vi phạm hành chính đối với hành vi trên.

Đồng thời, qua làm việc, lực lượng chức năng phát hiện trên xe đang vận chuyển hơn 10 tấn hàng hóa.

Theo trình bày của lái xe, hàng hóa gồm các sản phẩm động vật và thực phẩm như gà thành phẩm, sữa, bia...

Tuy nhiên, tại thời điểm kiểm tra, tài xế Quốc chưa xuất trình được đầy đủ hóa đơn, chứng từ cũng như giấy chứng nhận an toàn thực phẩm đối với toàn bộ số hàng hóa vận chuyển và khai nhận đang vận chuyển số hàng trên từ TP.HCM ra các tỉnh phía Bắc để tiêu thụ, thì bị lực lượng công an dừng phương tiện kiểm tra.

xe dau keo, 10 tan hang hoa, khong co hoa don anh 2

Số hàng hóa chủ yếu là thực phẩm, bia và sữa.

Cùng ngày, trong quá trình tuần tra kiểm soát tại Km 10 tỉnh lộ 18 (xã Phú Vang, TP Huế), tổ công tác của Trạm CSGT Phú Lộc (Phòng CSGT Công an TP Huế) phát hiện ôtô vận chuyển khoảng 500 bao đường không hóa đơn chứng từ.

Tổ công tác lập biên bản và bàn giao người, tang vật, phương tiện cho Phòng Cảnh sát kinh tế Công an TP Huế để tiếp tục xác minh, xử lý theo đúng thẩm quyền.

Nguyễn Vương/VTC News

